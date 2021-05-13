Институт благородных девиц - звучит прелестно и удивительно. И что там, воспитывали благородство, умение хранить честь и быть примерной женой или что-то еще?
Обучение в институте, основанном Екатериной II, проходили дочери небогатых дворян, а также дочери известных купцов, банкиров, священников и чиновников в возрасте от 6 до 18-ти лет
Попасть в институт было нелегко - нужно было сдать экзамен по русскому и французскому языку, а также обязательно хорошее религиозное воспитание
Дочери дворян обучались отдельно от иных, их распределяли по разным домам - Николаевский дом - дворяне, остальные обучались в Александровском
Дворянки могли себе позволить катание с офицерами, балы, награждения от царской семьи
Воспитывали девушек в строгости - смысл, заложенный, Екатериной - воспитание разносторонних личностей - «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества», со временем и по наставлению Марии Фёдоровны (жена Павла I), сместился и там скорее воспитывали, хоть и образованных, но обычных покладистых жен, "дабы не посрамили чести мужа..."
Из книги "Отеческие советы моей дочери", почитаемой Марией Фёдоровной: "Бог и человеческое общество хотели, чтобы женщина зависела от мужчины, чтобы она ограничила свой круг своей деятельности домом, чтобы она признавала свою слабость, и преимущество мужа во всяком случае и снискала бы его любовь и приязнь скромностью и покорностью". Женщина должна быть "совершенная швея, ткачиха, чулочница и кухарка; должна разделять свое существование между детской и кухней, погребом, амбаром, двором и садом".
Предметами обучения были: закон божий, французский язык (позже 3 иностранных языка), арифметика, рисование, история, география, словесность; кроме того изучались танцы, музыка, рукоделие и различные виды домоводства. В Смольном институте также преподавались предметы светского обхождения.
Однако многие предметы изучались поверхностно. Например девиц учили жарить котлеты из уже готового фарша, а как сделать этот самый фарш они не знали. К плите их не допускали - все показывали со стороны, они могли просто нарезать овощи, а готовили за них поварихи. Тоже и с остальными предметами - девицы часто не могли перевести страницу текста, путались в исторических именах, а научные вопросы вовсе обходили строной. Главное что они должны были уметь - поддержать разговор о религии, знать этикет, манеры поведения, вести себя сдержанно, непринужденно
Условия проживания спартанские - девочки рано вставали, умывались ледяной водой из Невы, скромно питались (один раз институт неожиданно посетил Николай, наведался на кухню и ужаснулся - у меня солдат лучше кормят, чем благородных девиц), в помещениях температура редко поднималась выше 16 градусов
В 1859 году Ушинским было проведены некоторые реформы - он организовал предметные уроки, опыты по физике; организовал сверх обычных 7 классов двухлетний педагогический класс, однако институт так и остался, вплоть до закрытия в 1917 году, консервативным учреждением
В смольном было 20 преподавательниц - все дамы за 40- и незамужние. Телесные наказания были под строгим запретом, но кричать и наказывать морально девушек не воспрещалось.
Среди девушек были свои мовешки - плохие («mauvaise» — дурная), и отличницы «парфетки» (искаженное французское «parfaite» — совершенная).
Все Смолянки носили одинаковую одежду, и одинаковые прически - гладко зачёсанные в прическу волосы, никаких украшений, должны были вести себя скромно и тихо. Правда, в зависимости от возраста девиц, существовала цветная градация платьев - самые маленькие девочки носили платья кофейного цвета, поэтому их называли «кофейницами», девочки от 9 до 12 лет — синего, от 12 до 15 лет — голубого, а самые старшие — белого цвета. Интересно, что советская школьная форма - практически точная копия платьев девиц из Смольного
Смолянкам было запрещено видеться с семьей все годы обучения. Девицы, чьи родители проживали в Питере, могли раз в год повидать семью под присмотром классной дамы. Письма подвергались цензуре, а тоска по дому высмеивалась и была под негласным запретом среди воспитанниц. Однако их вывозили в музеи и на различные представления - приобщаться к прекрасному
И все равно очередь из желающих поступить в институт никогда не убывала - девушки получали гарантированное трудоустройство после окончания института - классными дамами или учительницами, а также имели высокую возможность составить интересную партию в замужестве
Авторский пост
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