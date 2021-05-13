Однако многие предметы изучались поверхностно. Например девиц учили жарить котлеты из уже готового фарша, а как сделать этот самый фарш они не знали. К плите их не допускали - все показывали со стороны, они могли просто нарезать овощи, а готовили за них поварихи. Тоже и с остальными предметами - девицы часто не могли перевести страницу текста, путались в исторических именах, а научные вопросы вовсе обходили строной. Главное что они должны были уметь - поддержать разговор о религии, знать этикет, манеры поведения, вести себя сдержанно, непринужденно