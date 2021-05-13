FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 732 поста • 185 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Фабрика кисейных барышень: чему обучали в Смольном институте благородных девиц

Фабрика кисейных барышень: чему обучали в Смольном институте благородных девиц (20 фото)

Автор:
13 мая 2021 14:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   благородных   институт   интересное   история   смольный   
1793
20

Институт благородных девиц - звучит прелестно и удивительно. И что там, воспитывали благородство, умение хранить честь и быть примерной женой или что-то еще?

×

Авторский пост

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   благородных   институт   интересное   история   смольный   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
204
Sandmann Час назад
А нынче факультет на "светских львиц" где находится и как поступить. Внучка спрашивает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Lucky 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Красивая сказка для школьников, которая круче всех событий в мире Красивая сказка для школьников, которая круче всех событий в мире 20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны 20 исторических фото, которые без объяснения будут непонятны Дети - наше богатство: удивительные метаморфозы детского автокресла Дети - наше богатство: удивительные метаморфозы детского автокресла ТОП- 10 самых старых действующих кафе и ресторанов: здесь обедали знаменитости ТОП- 10 самых старых действующих кафе и ресторанов: здесь обедали знаменитости Путешествия и ностальгия: старинные дорожные чемоданы Путешествия и ностальгия: старинные дорожные чемоданы 22 пронзительных исторических фото "смерти" коммунизма 22 пронзительных исторических фото "смерти" коммунизма
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

612858



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения
2
104
20 интересных и загадочных исторических снимков, требующих пояснения
Простая математическая задача, которая может поставить в тупик даже взрослых
1
153
Простая математическая задача, которая может поставить в тупик даже взрослых
﻿
Набирающие популярность в сообществах
84-летний принц Италии объявил о передаче наследного титула инстадиве
3
44
84-летний принц Италии объявил о передаче наследного титула инстадиве
"Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы
1
36
"Броманс": придумали слово для крепкой мужской дружбы
И учат и спасают: герои нашего времени
И учат и спасают: герои нашего времени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
1
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#кино#прикол#автомобили#в мире#подборка#факты#прикольные#казань
#интересно#история#люди#природа#дтп#картинки#аварии#авто аварии#актеры#фотографии
#Юмор#животные#сша#красота#автомир#СССР#знаменитости#Разное#Исторические факты#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться