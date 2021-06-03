Рассказываю, как сделать шляпки черных саморезов незаметными

2367
5
Бесспорно, работать с саморезами очень удобно и приятно, особенно, если под рукой есть шуруповерт. Но и у них, как у любой медали, есть две стороны. Главный минус данного крепежа – он чрезмерно заметен, особенно на светлом дереве. Из сегодняшнего поста вы узнаете, как блестяще справиться с этой проблемой.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Давайте по пунктам
1. Выкручиваем саморез обратно.
2. Берем сверло на 8 мм и делаем углубление в месте вкручивания самореза.
2. Берем сверло на 8 мм и делаем углубление в месте вкручивания самореза.
3. Обратно вкручиваем саморез в брусок.
4. Теперь шлифуем «заусенцы» (так как шляпка получилась утопленной, то она уже не так заметна. P.S. Но это еще не все).
4. Теперь шлифуем «заусенцы» (так как шляпка получилась утопленной, то она уже не так заметна. P.S. Но это еще не все).
5. Делаем шпаклевку под цвет дерева. Нам понадобятся опилки, которые получились в процессе сверления углубления и немного клея ПВА. Оба компонента смешиваем между собой и заполняем углубление поверх шляпки самореза.
6. Даем шпаклевке высохнуть и шлифуем поверхность наждачной бумагой.
6. Даем шпаклевке высохнуть и шлифуем поверхность наждачной бумагой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Делюсь, как я сам сделал ножницы для кирпича
- Режем кафель без пыли: житейская хитрость от профессионала
- 25 деревьев, которые похожи на что-то совсем другое
- Проверенный метод, как быстро оттереть засохший суперклей со стола
- Как предметы врастают в деревья
7
Понравилось7
Новости партнёров
Работает по принципу "шуруп, забитый молотком, держится лучше гвоздя, закрученного отвёрткой".
Всё сделано по-колхозному, на "отъе-бись".
В наше время найти СВЕТЛЫЕ саморезы не проблема.
===
Как много нового ты ещё узнаешь, мальчик рукожопый!!!
Чисто из любопытства залез на этот сайт. Давно так не смеялся. Уровень советов - Тик-ток на минималках.
А еще в природе водятся вот такие звери, с декоративными заглушками любого цвета.
Шпатлёвка - для выравнивания поверхности перед покраской. Сама по себе ога декоративных свойств не имеет.
Если нет возможности избежать шурупов на лицевых плоскостях, выхода три: глухая краска, пробки, либо сделать головки шурупов декоративным элементом.
В простейшем варианте в качестве пробок можно использовать обычные мебельные шканты.
Ещё больше воротит от вяких "дачных Ответов" и "Квартирных Вопросах", где этими гавно-саморезами крепят какие-то дорогие и ответственные узлы.
Ну в мире же миллион видов шурупов, которые не подвержены коррозии, которые прочнее и не лопаются от нагрузки, а вы всё на чёрные саморезы - стыдоба !
"как сделать шляпки черных саморезов незаметными"
Ты считаешь,что по твоей стелс технологии этого результата ты добился?