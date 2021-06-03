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Рассказываю, как сделать шляпки черных саморезов незаметными

Рассказываю, как сделать шляпки черных саморезов незаметными (5 фото)

Автор:
03 июня 2021 08:52
Метки: дерево   житейская хитрость   инструмент   клей   лайфхак   ремонт   саморез   
2367
5
Бесспорно, работать с саморезами очень удобно и приятно, особенно, если под рукой есть шуруповерт. Но и у них, как у любой медали, есть две стороны. Главный минус данного крепежа – он чрезмерно заметен, особенно на светлом дереве. Из сегодняшнего поста вы узнаете, как блестяще справиться с этой проблемой.


P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

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Метки: дерево   житейская хитрость   инструмент   клей   лайфхак   ремонт   саморез   
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25  комментариев
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135
Михаил Час назад
Есть более изящный способ. Стамеской выбирают пятачок под шуруп, не отрывая получившийся шпон, вкручивают шуруп, шпон вклеивают обратно под нагрузкой, шлифуют. В результате даже трещин не видно от вкрученного шурупа.
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2k
Dr. Zoidberg Минуту назад
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1k
Andrey 2 минуты назад
а еще существуют эксцентрики, и даже шканты
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13k
Sergey Nike 7 минут назад
а понадобиться выкрутить? высверливать?
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202k
Барон Мюнхгаузен 10 минут назад
Стасян похож на современного школьника, у которого нет в расписании предмета "Трудовое обучение".
Работает по принципу "шуруп, забитый молотком, держится лучше гвоздя, закрученного отвёрткой".
Всё сделано по-колхозному, на "отъе-бись".
В наше время найти СВЕТЛЫЕ саморезы не проблема.
===
Как много нового ты ещё узнаешь, мальчик рукожопый!!!
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2k
Алекс Чебурашкин 12 минут назад
ПВА темнеет и через некоторое время будет черное пятно
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9k
Александр 17 минут назад
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8k
DumDum 20 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Rodaslav Полчаса назад
Колхоз.
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3k
Артур Гевондян Полчаса назад
в далекие советские времена мы на заводе в плотницком цехе в таком случае деревянную пробку вставляли и зашлифовывали.
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3k
barracuda 41 минуту назад
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8k
Lev Asriev 45 минут назад
"За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!"
Чисто из любопытства залез на этот сайт. Давно так не смеялся. Уровень советов - Тик-ток на минималках.
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23k
Vazari 53 минуты назад
Если толщина детали хватает, то саморез можно вкрутить сбоку, предварителбно высверлив лунку под шляпку. И не надо танцев с бубном и опилками.
А еще в природе водятся вот такие звери, с декоративными заглушками любого цвета.
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493
Алексей Попов 59 минут назад
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493
Алексей Попов Час назад
ДБ. Берешь пластмассовые "затычки" под цвет нужного тебе дерева в любом мебельном.
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32k
Nefrion Час назад
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31k
KiploksAKS Час назад
Чёрные саморезы - для гипрока. Воронёная поверхность металла лучше принимает краску.
Шпатлёвка - для выравнивания поверхности перед покраской. Сама по себе ога декоративных свойств не имеет.
Если нет возможности избежать шурупов на лицевых плоскостях, выхода три: глухая краска, пробки, либо сделать головки шурупов декоративным элементом.

В простейшем варианте в качестве пробок можно использовать обычные мебельные шканты.
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565
Rozario Час назад
я не строитель, но меня коробит от этих чёрных саморезов - если хотите испортить что-то - используйте чёрные саморезы.
Ещё больше воротит от вяких "дачных Ответов" и "Квартирных Вопросах", где этими гавно-саморезами крепят какие-то дорогие и ответственные узлы.
Ну в мире же миллион видов шурупов, которые не подвержены коррозии, которые прочнее и не лопаются от нагрузки, а вы всё на чёрные саморезы - стыдоба !
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Халтура.
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1k
Лёха Час назад
Я тебе один умный мысль скажу. Только ты не обижайся:
"как сделать шляпки черных саморезов незаметными"
Ты считаешь,что по твоей стелс технологии этого результата ты добился?
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27k
Игорь Час назад
Зенковка, шпаклёвка.

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Преподобный Стасян

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