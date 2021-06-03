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Тревожный чемоданчик: эволюция со времен СССР до наших дней

Тревожный чемоданчик: эволюция со времен СССР до наших дней (16 фото)

Автор:
03 июня 2021 05:54
Метки: СССР   интересное   чемоданы   эволюция   
561
16
Тревожный чемоданчик или, правильнее, тревожный комплект – это набор вещей, необходимых человеку в экстренной ситуации. Комплектация его зависит от индивидуальных предпочтений человека, его потребностей и профессии. Изменяется содержимое чемоданчика и с течением времени, например, набор офицера времен СССР отличается от того, который актуален в наши дни.
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Метки: СССР   интересное   чемоданы   эволюция   
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6k
Владимир 2 часа назад
Курвиметр не забудь! Не, мне этого нельзя. У меня жена и тесть.
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Ссылка youtu.be
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6k
Sterling Malory Archer 43 минуты назад
Достаточно тревожно?
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17k
Юрий 2 часа назад
Судя по всему автор никогда не имел тревожного чемодана....
Откуда в тревожном возьмутся пистолет и патроны? Да и сапоги, противогаз, костюм Л-1 никогда не входили в состав тревожного.

По русски - слышал звон, да не знает где он.
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Полезная вещь, особенно когда сабантуйчик внезапно нарисовал я - всегда консервы можно на закуску достать
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4k
ZmeyUA 2 часа назад
Служил офицером СА в Приморье. Никогда тревожного чемодана не было, ибо в обеих моих частях дом был в пределах 50 метров от части, а там было всё, что нужно. И никто ни разу эти приблуды не проверял. А вот у отца в городе такой был
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