Тревожный чемоданчик: эволюция со времен СССР до наших дней

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Тревожный чемоданчик или, правильнее, тревожный комплект – это набор вещей, необходимых человеку в экстренной ситуации. Комплектация его зависит от индивидуальных предпочтений человека, его потребностей и профессии. Изменяется содержимое чемоданчика и с течением времени, например, набор офицера времен СССР отличается от того, который актуален в наши дни.
Тревожный чемоданчик офицера СССР
Внутри такого чемоданчика всегда находится наклейка с описью содержимого. Он наполнен предметами первой необходимости и должен поддерживаться в идеальном состоянии постоянно и регулярно проверяться.
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Внутри находилась полевая сумка, в которой лежали: линейка офицерская, курвиметр, компас, набор карандашей «Тактика», циркуль, ручка, тетрадь, ластик, перочинный нож, карты. Кроме этого, обязательно нужно было иметь при себе удостоверение личности, партийный билет, сухой паек на сутки и 20 рублей денег, аптечку. Летом в чемоданчик укладывали запасной комплект легкой одежды и дождевик, а зимой – теплые вещи. Положено было иметь при себе и сапоги яловые или хромовые.
Из военной экипировки в состав набора входил противогаз в комплекте, пистолет в кобуре и патроны, бинокль, фонарь, фляга, ремни. Размеры чемодана лимитировались – он должен был иметь габариты 40×70×18. Как все это помещалось внутри – загадка, но советские офицеры как-то справлялись с задачей.
Современная тревожная сумка офицера полиции России
В наши дни используются не тревожные чемоданчики, а легкие и удобные сумки. В них тоже есть подробная опись содержимого, судя по которой комплектация набора более продуманная и насыщенная.
Своим содержимым, экстренный набор полицейского напоминает больше походный рюкзак и отличается от него лишь некоторыми специальными предметами, нужными офицеру в работе.
Как мы видим, набор стал более стандартизированным – паек укомплектован и упакован на фабрике, как и аптечка.
Тревожная сумка сотрудников МВД, СК и других силовых структур
В тревожный набор силовика также входят предметы, необходимые для эффективного выполнения обязанностей и повседневной жизни.
Внутри находятся гигиенические средства, аптечка, посуда, ручки, линейка, посуда, однодневный рацион питания.
Тревожная сумка обычного гражданина
Но экстренные наборы должны быть не только у военных и полицейских, но и у обычных граждан, независимо от их рода деятельности. На сайте МЧС России можно увидеть список вещей, которые должен держать наготове любой россиянин.
Это необязательно чемоданчик или сумка – для хранения и транспортировки набора подойдет любой удобный рюкзак. Главное, чтобы внутри поместилось все самое необходимое и была возможна переноска в руках.
Ситуаций не слишком много, но, к сожалению, ни от одной из них современный человек полностью не застрахован.
Рацион питания для современных тревожных сумок
Паек военнослужащего, укладываемый в экстренный набор, рассчитан на сутки и включает в себя продукты для трех полноценных приемов пищи.
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Метки: СССР интересное чемоданы эволюция
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Откуда в тревожном возьмутся пистолет и патроны? Да и сапоги, противогаз, костюм Л-1 никогда не входили в состав тревожного.
По русски - слышал звон, да не знает где он.