Тревожный чемоданчик: эволюция со времен СССР до наших дней

Внутри находилась полевая сумка, в которой лежали: линейка офицерская, курвиметр, компас, набор карандашей «Тактика», циркуль, ручка, тетрадь, ластик, перочинный нож, карты. Кроме этого, обязательно нужно было иметь при себе удостоверение личности, партийный билет, сухой паек на сутки и 20 рублей денег, аптечку. Летом в чемоданчик укладывали запасной комплект легкой одежды и дождевик, а зимой – теплые вещи. Положено было иметь при себе и сапоги яловые или хромовые.