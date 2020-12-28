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История шахмат: от Древней Индии до холодной войны

История шахмат: от Древней Индии до холодной войны (7 фото)

Автор:
28 декабря 2020 16:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: Netflix   Ход королевы   женщины в шахматах   история шахмат   шахматы   
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Возможно, впервые в истории шахматы в интернет-магазинах разлетаются как горячие пирожки, а все благодаря сериалу «Ход королевы» от Netflix, который пробудил в зрителях интерес к древней игре. Как и любое другое занятие, шахматы могут входить и выходить из моды — сейчас это особенно заметно по США, где популярность шахмат не так стабильна, как в России или Индии. Если и вас недавно заинтересовали шахматы, то самое время ознакомиться с историей этой игры.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Netflix   Ход королевы   женщины в шахматах   история шахмат   шахматы   
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21k
Vazari 55 минут назад
А где же легенда про мешок зерен, раджу и мудреца?
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11k
Serg2001 23 минуты назад
История шахмат: от Древней Индии до холодной войны
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12k
Corvus Corax Полчаса назад
Джон Браннер "Квадраты шахматного города"
- Я пришел сказать вам, что человек не пешка, и если вы пытаетесь превратить человека в пешку, то должны ожидать, что рано или поздно он повернется и плюнет вам в лицо.
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2k
Агасфер Полчаса назад
Когда-то в Грузии в часть приданного невесты обязательно присутствовали шахматы
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15k
Ego sum qui sum Час назад
играть, так по настоящему

играть, так по настоящему
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