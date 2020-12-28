История шахмат: от Древней Индии до холодной войны

Если вы смотрели «Ход королевы», то знаете, что Бет, как женщина-шахматистка, сталкивалась с сексизмом и различными трудностями. В реальной жизни женщине впервые присвоили звание гроссмейстера в 1978 году — ей стала грузинка Нона Гаприндашвили, чемпион мира по шахматам среди женщин. В 1998 Юдит Полгар, которая получила звание гроссмейстера в 15 лет, стала первой женщиной, пробившейся в финал открытого чемпионата США по шахматам, где она сыграла вничью. На сегодняшний день самым юным гроссмейстером среди женщин является Хоу Ифань, которая завоевала титул в 14 лет. Сейчас китайскому вундеркинду всего 26, и она считается лучшей шахматисткой в мире. Ифань — всего лишь третья по счету женщина, вошедшая в число 100 лучших игроков мира, что демонстрирует, что шахматный мир все еще настроен к женщинам враждебно.

В своем эссе для Slate Вэй Цзи Ма, профессор нейробиологии Нью-Йоркского университета и мастер по шахматам, рассказывает о препятствиях, с которыми сталкиваются женщины в мире шахматных турниров. По сей день многие игроки-мужчины (и порой даже женщины) говорят о биологических различиях, а председатель Комиссии по женским шахматам высказал мнение, что для женщин более естественно заниматься музыкой или цветами. Однако профессор Цзи Ма категорично заявляет — нет никаких доказательств, что в отсутствии женщин в высших эшелонах шахмат виновата биология. Вина лежит на гендерных предубеждениях, которые внушаются с раннего возраста, меньшие призовые суммы и сексистские комментарии от шахматистов. Так что хочется пожелать юным девушкам, которые, подобно Бет в «Ходе королевы», мечтают когда-нибудь обыграть лучших игроков мира, — продолжайте играть, и когда-нибудь мы увидим официальную чемпионку мира по шахматам.