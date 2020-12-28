История шахмат: от Древней Индии до холодной войны

Возможно, впервые в истории шахматы в интернет-магазинах разлетаются как горячие пирожки, а все благодаря сериалу «Ход королевы» от Netflix, который пробудил в зрителях интерес к древней игре. Как и любое другое занятие, шахматы могут входить и выходить из моды — сейчас это особенно заметно по США, где популярность шахмат не так стабильна, как в России или Индии. Если и вас недавно заинтересовали шахматы, то самое время ознакомиться с историей этой игры.
Ранняя версия игры, которую впоследствии стали называть шахматами, появилась еще в 6 веке. В чатурангу играли на доске 8x8 клеток фигурами, которые символизировали различные виды войск имперской армии и двигались по-разному, так же как и в современных шахматах. Посетившие Индию персы привезли весть о чатуранге домой, где ее стратегическую ценность по достоинству оценила сасанидская знать. В игру продолжили играть и после падения Сасанидской империи, но тогда она называлась «чатранг», а при арабском правлении в новом, исламском Иране игра получила название «шатрандж».
Шатрандж упоминается в персидских рукописях 11 века. До наших дней сохранилось множество шахматных фигур из Ирана и исламского Средневековья — эти фигуры вырезали более абстрактно, чем их предшественников из Индии, поскольку ислам запрещает изображать людей в искусстве. Шахматы распространились не только в западном направлении из Индии в Персию, но и на восток — в Китай, Японию и другие азиатские страны. Вариации шахмат, такие как сянци в Китае и макрук в Таиланде, развивались по своим собственным правилам, часто объединяя или заимствуя элементы из местных игр. Ранняя версия индийских шахмат также распространилась на север, на территорию современной России — скорее всего, благодаря торговцам раннего средневековья.
Скорее всего шахматы пришли в Европу раннего Средневековья благодаря ее взаимодействию с востоком исламского мира, а также под влиянием омейядского завоевания Испании и Португалии. Легенда гласит, что король Карл Великий послал шахматы халифу Харуну аль-Рашиду, аббасидскому халифу восьмого века. Хотя доказательств подлинности этой истории нет, шахматы быстро распространились по Европе, где их оценили образованные люди из высших слоев. Они могли позволить себе фигуры из слоновой кости и инкрустированные шахматные доски, которые начали изготавливать искусные ремесленники. Одни из самых ранних фигур, которые не импортировали, а сделали в Европе — шахматы острова Льюис. В 1831 году фермер на шотландском острове Льюис обнаружил средневековый набор из 78 шахматных фигур, а также фигуры для игры в нарды. Эксперты считают, что изысканные фигуры изготовили в Норвегии, которая в то время контролировала северные шотландские острова.
Изображения шахматистов в искусстве заполонили Европу и исламские страны. В Европе на шахматы стали делать ставки, что считалось чрезвычайно аморальным занятием. В стратегическую игру играли даже короли и королевы. К 12 веку шахматные фигуры приобрели знакомый нам современный вид: фигура, которая раньше была ферзем, стала королевой, а слоны превратились в епископов. Правила также развивались: примерно в 1500 году роли ферзя и слонов изменились, и фигуры стали сильнее. Эта разновидность шахмат, известная как schacci della rabiosa на итальянском («бешеная», подразумевая королеву) изменила стратегию игры. Именно это считается зарождением современных шахмат.
Шахматы продолжали развиваться и совершенствоваться на протяжении всего Раннего Нового Времени. По мере того, как игра приходила к единому стандарту, в 18 и 19 веках появлялось все больше работ и учебников по шахматам. В середине 19 века одни из первых шахматных турниров продемонстрировали необходимость установить временные ограничения. Хотя выдающиеся игроки уже давно были широко известны, официальные турниры позволили играть более формально. В 1886 году прошел первый официальный мировой турнир по шахматам. Такие вундеркинды, как Пол Морфи, могли добиться успеха в совсем юном возрасте — как и героиня «Хода королевы».
В 20-м веке стандартизация шахмат продолжилась с созданием Всемирной шахматной федерации в 1924 году. В 1927 году для женщин создали отдельный турнир, однако в мире ведущих шахматных турниров доминировали мужчины, а после Второй мировой войны — мужчины СССР. Их победную серию лишь ненадолго прервал американец Бобби Фишер, чей успех в разгар холодной войны начал в штатах настоящую шахматную манию.
Если вы смотрели «Ход королевы», то знаете, что Бет, как женщина-шахматистка, сталкивалась с сексизмом и различными трудностями. В реальной жизни женщине впервые присвоили звание гроссмейстера в 1978 году — ей стала грузинка Нона Гаприндашвили, чемпион мира по шахматам среди женщин. В 1998 Юдит Полгар, которая получила звание гроссмейстера в 15 лет, стала первой женщиной, пробившейся в финал открытого чемпионата США по шахматам, где она сыграла вничью. На сегодняшний день самым юным гроссмейстером среди женщин является Хоу Ифань, которая завоевала титул в 14 лет. Сейчас китайскому вундеркинду всего 26, и она считается лучшей шахматисткой в мире. Ифань — всего лишь третья по счету женщина, вошедшая в число 100 лучших игроков мира, что демонстрирует, что шахматный мир все еще настроен к женщинам враждебно.
В своем эссе для Slate Вэй Цзи Ма, профессор нейробиологии Нью-Йоркского университета и мастер по шахматам, рассказывает о препятствиях, с которыми сталкиваются женщины в мире шахматных турниров. По сей день многие игроки-мужчины (и порой даже женщины) говорят о биологических различиях, а председатель Комиссии по женским шахматам высказал мнение, что для женщин более естественно заниматься музыкой или цветами. Однако профессор Цзи Ма категорично заявляет — нет никаких доказательств, что в отсутствии женщин в высших эшелонах шахмат виновата биология. Вина лежит на гендерных предубеждениях, которые внушаются с раннего возраста, меньшие призовые суммы и сексистские комментарии от шахматистов. Так что хочется пожелать юным девушкам, которые, подобно Бет в «Ходе королевы», мечтают когда-нибудь обыграть лучших игроков мира, — продолжайте играть, и когда-нибудь мы увидим официальную чемпионку мира по шахматам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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