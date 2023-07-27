Игрок "Ливерпуля" Фабиньо может не перейти в клуб Саудовской Аравии из-за собак

Оказывается, в Саудовской Аравии французские бульдоги считаются агрессивной породой.
Трансферу игрока "Ливерпуля" Фабиньо в "Аль-Иттихад" Саудовской Аравии может помешать закон, запрещающий ввоз в государство собак породы французский бульдог. В Саудовской Аравии собаки этой породы считаются агрессивными и опасными. Их можно ввозить только для охоты и в качестве поводырей для слепых. У Фабиньо есть два французских бульдога, которых он очень любит. Саудовский клуб уже обратился к правительству с просьбой дать согласие на приезд Фабиньо вместе с собаками, сообщает Marca.
Трансфер также под угрозой из-за решения Фабиньо возобновить подготовку к сезону вместе с "Ливерпулем". Ранее футболиста не взяли на предсезонный сбор в Германию из-за переговоров с "Аль-Иттихадом". Все стороны по-прежнему стараются закрыть сделку, переговоры продолжаются, пишет The Athletic.
Французский бульдог — небольшая толстенькая собачка, которая даже на диван запрыгивает с трудом. Однако, в Саудовской Аравии действительно действует закон, касающийся собак буль-типа. Все бульдоги запрещены для ввоза. Однако, властям стоит пересмотреть этот закон. Очень сложно представить, что французский бульдог может быть опасен.
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