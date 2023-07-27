Игрок "Ливерпуля" Фабиньо может не перейти в клуб Саудовской Аравии из-за собак

Трансферу игрока "Ливерпуля" Фабиньо в "Аль-Иттихад" Саудовской Аравии может помешать закон, запрещающий ввоз в государство собак породы французский бульдог. В Саудовской Аравии собаки этой породы считаются агрессивными и опасными. Их можно ввозить только для охоты и в качестве поводырей для слепых. У Фабиньо есть два французских бульдога, которых он очень любит. Саудовский клуб уже обратился к правительству с просьбой дать согласие на приезд Фабиньо вместе с собаками, сообщает Marca.