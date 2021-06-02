Полиция Ливерпуля нашла наркодилера по фотографии сыра

Наркоторговец из Ливерпуля долгое время успешно скрывался от полиции, но его подвела любовь к сыру. Преступник выложил в сети фотографию, на которой помимо куска «Стилтона» засветилась и его рука. Полиции удалось сопоставить отпечатки пальцев, а дальше дело уже было за малым.
На прошлой неделе Королевский суд Ливерпуля приговорил 39-летнего Карла Стюарта к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения. Мужчина признал себя виновным в сговоре с целью распространения кокаина, сговоре с целью распространения героина, МДМА и кетамина.
Стюарта арестовали после того, как он поделился фотографией в мессенджере EncroChat под ником Toffeeforce. Наркоторговец не подозревал, что мессенджер уже взломала европейская полиция. Полицейские арестовали его, проанализировав по фотографии его ладонь и отпечатки пальцев.
Детектив-инспектор полиции Мерсисайда Ли Уилкинсон сказал, что Стюарт попался благодаря «его любви к сыру Стилтон».
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