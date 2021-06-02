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Полиция Ливерпуля нашла наркодилера по фотографии сыра

Полиция Ливерпуля нашла наркодилера по фотографии сыра (2 фото)

Автор:
02 июня 2021 08:20
Сообщество : Криминал
Метки: Юмор   англия   забавные новости   криминал   ливерпуль   новости   
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Наркоторговец из Ливерпуля долгое время успешно скрывался от полиции, но его подвела любовь к сыру. Преступник выложил в сети фотографию, на которой помимо куска «Стилтона» засветилась и его рука. Полиции удалось сопоставить отпечатки пальцев, а дальше дело уже было за малым.

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Метки: Юмор   англия   забавные новости   криминал   ливерпуль   новости   
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3  комментария
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11k
ss 39 минут назад
Его подвела не любовь к сыру, а современное психическое заболевание или, иначе говоря, дебильная страсть всё фотографировать и куда-нибудь "выкладывать". Поделом.
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Олегbl4 Час назад
А вот фотографировал бы на какой-нибудь LaoCiHuan, то никакие отпечатки не разглядели бы.
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199
bobobo Час назад
Это да. Хороший сыр, он как наркотик.
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