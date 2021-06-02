Полиция Ливерпуля нашла наркодилера по фотографии сыра

На прошлой неделе Королевский суд Ливерпуля приговорил 39-летнего Карла Стюарта к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения. Мужчина признал себя виновным в сговоре с целью распространения кокаина, сговоре с целью распространения героина, МДМА и кетамина.

Стюарта арестовали после того, как он поделился фотографией в мессенджере EncroChat под ником Toffeeforce. Наркоторговец не подозревал, что мессенджер уже взломала европейская полиция. Полицейские арестовали его, проанализировав по фотографии его ладонь и отпечатки пальцев.

Детектив-инспектор полиции Мерсисайда Ли Уилкинсон сказал, что Стюарт попался благодаря «его любви к сыру Стилтон».