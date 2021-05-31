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Мужчины решили покататься на электросамокатах по крыше многоэтажки

Мужчины решили покататься на электросамокатах по крыше многоэтажки (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 мая 2021 11:59
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Краснообск   Новосибирск   Россия   видео   крыша   электросамокат   
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В социальных сетях распространяется видео из поселка Краснообск под Новосибирском, на котором мужчины катаются на электросамокатах по крыше многоэтажного дома.

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Метки: 360подмосковье   Краснообск   Новосибирск   Россия   видео   крыша   электросамокат   
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Serg2001 2 часа назад
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Александр Сергеевич Час назад
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Ivan Час назад
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