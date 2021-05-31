Мужчины решили покататься на электросамокатах по крыше многоэтажки

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В социальных сетях распространяется видео из поселка Краснообск под Новосибирском, на котором мужчины катаются на электросамокатах по крыше многоэтажного дома.
Езда по крыше вызвала бурную дискуссию в комментариях. Выяснилось, что на самокатах разъезжали сотрудники компании, которая проводила высотные работы. Захотелось ли им экстремальных ощущений или таким образом они тестировали прочность покрытия, неизвестно.
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