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Мужчина подшутил над своей подругой на автомойке

Мужчина подшутил над своей подругой на автомойке (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 мая 2021 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   автомойка   видео   прикол   розыгрыш   
1282
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Во время пребывания на автомойке мужчина решил взбодрить свою вторую половинку. Когда автомобиль проезжал мимо щеток, шутник немного приоткрыл окно.

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Метки: Юмор   автомойка   видео   прикол   розыгрыш   
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15  комментариев
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10
Илья 2 часа назад
После таких шуток у шутника рога растут .
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974
gizmo gizmo Минуту назад
хорошо.... смешно...
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53k
pynh 8 минут назад
Вот уж шутник так шутник

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1k
Александр Туманов Полчаса назад
Визжит как поросёнок.
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322
Будьте крепенькими и здоровенькими! Полчаса назад
Однако улыбнуло.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
20k
9k
Маламут Уральский Час назад
у кого-то сегодня не будет секса ))))
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27k
АнтонПолднев Час назад
Хорошая шутка ага. Один нюанс. Во время автоматической мойки внутри автомобиля находится запрещено.
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