Мужчина подшутил над своей подругой на автомойке

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Во время пребывания на автомойке мужчина решил взбодрить свою вторую половинку. Когда автомобиль проезжал мимо щеток, шутник немного приоткрыл окно.
Человека с такой-то татуировкой стоило бы бить с уважением.
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Кстати, сам там НЕ моюсь. Разок попробовал - ну его нафиг, проще самому на обычной самомойке.
ну и мне лично не оч.приятно слышать как по машине скребут какие-то тряпки непонятные. Чисто психологически переживал, что вдруг чё поцарапают и прочее.
Самому как-то спокойнее.
Примерно как в автопарковке - тоже вроде всё понятно, но хз, какая-то платформа куда-то твою ласточку разворачивает, поднимает, увозит. Ну его нах :)