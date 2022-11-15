В Анапе ликвидировали жителя, отказавшегося платить за электричество и открывшего огонь по полицейским

56-летний житель курортного города считал себя гражданином СССР и был уверен, что все коммунальные блага он должен получать бесплатно. Когда к мужчине приехали для отключения электроэнергии, должник пошел ва-банк.
Житель села Цибанобалка утверждал, что "родился в СССР, поэтому должен получать свет бесплатно". Когда его долг по электроэнергии достиг приличной суммы, было решено дом мужчины отключить от сети электроснабжения. Вчера, в понедельник, два представителя энергосбытовой компании навестили должника в сопровождении участковых. Диалог не получился. Агрессивный "выходец из СССР" напал на участковых, ранив одного в бедро, другого - в ладонь. После такого непродуктивного разговора бузотер заперся дома, не желая общаться с представителями власти.
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К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина из дома открыл по полицейским огонь, ранив одного из них из неустановленного оружия.
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Ответным огнём мужчина был ликвидирован. По сообщениям официальной прессы, возбуждено уголовное дело по двум статьям: применение насилия в отношении полицейских, а также посягательство на жизнь сотрудника СК.
По некоторым сообщениям, 56-летний Олег Лысаков состоял в экстремистской организации "Граждане СССР", а по неофициальным данным, у товарища
протекала крыша были нелады с психическим здоровьем. По счастью, жизни раненых ничего не угрожает. Два полицейских госпитализированы, один был осмотрен медиками и от госпитализации отказался.
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АНТИФИШКИ
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Сегодня в суде взыскивал дебеторку с физика, который гордо развернул паспорт гражданина СССР и заявил о том, что от гражданства он не отказывался и требует, чтобы судья судил его как гражданина СССР, а поскольку статьи в законе нет обязанности возвращать кредит, он всем все прощает.
Судья объявила технический перерыв, выключила запись и сказала, примерно следующее: «Иван Иванович, в соответствии с представленными документами у вас открыты счета в долларах и евро, в соответствии со ст. 88 УК РСФСР валютные операции наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества, Вас все-таки судить как гражданина СССР? Мы в составе двойки с секретарем можем вынести приговор прямо сейчас, а приставы незамедлительно приведут его в исполнение во дворе суда!».
Что за "неустановленное оружие"? Оно что, после гибели владельца, обратно в СССР телепортировалось? Тогда может он и правда из СССР?
Хотя... если есть наследники – они заплатят.
Так если ликвидирован, то главную статью забыли возбудить, за хулиганство. Опять косяк правоохранителей.
Если один человек решит не платить за свет, то его дом отключат. А если вся деревня откажется платить за свет, угрожая не выходом на работу или саботажем с перекрытием дороги - это уже ЧП областного уровня. Если один рабочий не выйдет на смену из за низкой ЗП, его уволят, если бзбунтуется весь завод, руководству завода, а то и руководству региона придётся с ними договариваться, ибо одного человека заменить можно, а целый коллектив уже нельзя.
Не важно к какой партии вы принадлежите, если вы видите какую-то несправедливость или считаете что можно улучшить жизнь народа вашей страны - не страдайте одиночными пикетами и единоличными высказываниями. Поищите вокруг единомышленников, их не так мало как вам может показаться.. поговорите с коллегами на работе, в курилке, в соседям у подъезда, с друзьями на кухне.. если с вами солидарны многие, договаривайтесь о совместных действиях, требованиях и активностях.
Протест одного человека могут и не заметить, а если вас уже хотя бы 100 в рамках небольшого населённого пункта, то это уже сила. И пару участковых уже ничего не сделают с толпой которая будет требовать улучшения условия работы, труда, проживания итд.. а возможно и не захотят мешать.
Используйте для коммуникаций интернет, социальные сети, ищите единомышленников. Действуйте в рамках закона, не надо экстремистских лозунгов и призывов.. озвучивайте свои требования, а в противовес угрожайте забастовкой. Мы при капитализме живём, поэтому и бить надо по больному - по деньгам.
Помните, какой-нить тупорылый омоновец, или даже куча их, может налететь с дубинками и разогнать вас с площади.. но они не могут вместо вас встать за токарные станки, сесть за управление поездами, или обслуживать системы водоснабжения.. и не могут вас бить палками чтоб вы работали. Поэтому если мирный митинг в защиту ваших интересов - был подавлен, переходите к мирной забастовке.
Иначе, если так и дальше терпеть, то народ просто загонят обратно в феодализм, потому что у нас уже фактически в стране есть царь, есть бояре, есть опричники.. а есть холопы.
Наверное, что-то надо менять.
Интересная позиция. И что ждать в результате? Бесплатное электричество? Следующий шаг отказ целым городом платить за продукты в магазине?
Ну, освежи память...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новочеркасский_расстрел#:~:text=«Новочерка́сский расстре́л» (также Новочеркасский,в ответ на повышение ценhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Новочеркасский_расстрел#:~:text=«Новочерка́сский расстре́л» (также Новочеркасский,в ответ на повышение цен.
Как получать что-то, так они граждане России, а как отдавать, так СССР, - достаточно не умная позиция. Капиталист своё всё равно возьмёт.