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В Анапе ликвидировали жителя, отказавшегося платить за электричество и открывшего огонь по полицейским

В Анапе ликвидировали жителя, отказавшегося платить за электричество и открывшего огонь по полицейским

Автор:
15 ноября 2022 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   анапа   видео   долги за электричество   должник   коммунальные услуги   ликвидация   рожденные в СССР   стрельба   
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56-летний житель курортного города считал себя гражданином СССР и был уверен, что все коммунальные блага он должен получать бесплатно. Когда к мужчине приехали для отключения электроэнергии, должник пошел ва-банк.

Житель села Цибанобалка утверждал, что  "родился в СССР, поэтому должен получать свет бесплатно". Когда его долг по электроэнергии достиг приличной суммы, было решено дом мужчины отключить от сети электроснабжения. Вчера, в понедельник, два представителя энергосбытовой компании навестили должника в сопровождении участковых. Диалог не получился. Агрессивный "выходец из СССР" напал на участковых, ранив одного в бедро, другого - в ладонь. После такого непродуктивного разговора бузотер заперся дома, не желая общаться с представителями власти.


К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина из дома открыл по полицейским огонь, ранив одного из них из неустановленного оружия.

Ответным огнём мужчина был ликвидирован. По сообщениям официальной прессы, возбуждено уголовное дело по двум статьям: применение насилия в отношении полицейских, а также посягательство на жизнь сотрудника СК.


По некоторым сообщениям, 56-летний Олег Лысаков состоял в экстремистской организации "Граждане СССР", а по неофициальным данным, у товарища протекала крыша были нелады с психическим здоровьем. По счастью, жизни раненых ничего не угрожает. Два полицейских госпитализированы, один был осмотрен медиками и от госпитализации отказался.

Источник:

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Метки: Ynews   анапа   видео   долги за электричество   должник   коммунальные услуги   ликвидация   рожденные в СССР   стрельба   
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46  комментариев
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
В СССР за электричество платили. Вода и газ входили в сумму оплаты за квартиру, а электричество было отдельно.
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45k
Прискорбный Скиталец 3 минуты назад
Оружие так и не установили?
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2k
Роман 15 минут назад
Ну так пускай такие ребята подключаются к станции, которая принадлежит сейчас СССР и юзают ее бесплатно...
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20k
Will2006 16 минут назад
Странно, 56 лет, должен помнить, что в СССР платили 4 (в домах с газовыми плитами) или 2 (в домах с электрическими плитами) копейки за киловатт
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7k
Pravednik84 18 минут назад
Вспомнился анекдот
Сегодня в суде взыскивал дебеторку с физика, который гордо развернул паспорт гражданина СССР и заявил о том, что от гражданства он не отказывался и требует, чтобы судья судил его как гражданина СССР, а поскольку статьи в законе нет обязанности возвращать кредит, он всем все прощает.

Судья объявила технический перерыв, выключила запись и сказала, примерно следующее: «Иван Иванович, в соответствии с представленными документами у вас открыты счета в долларах и евро, в соответствии со ст. 88 УК РСФСР валютные операции наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества, Вас все-таки судить как гражданина СССР? Мы в составе двойки с секретарем можем вынести приговор прямо сейчас, а приставы незамедлительно приведут его в исполнение во дворе суда!».
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30k
Кот Баюн 23 минуты назад
скоро во всех Городах Европы :)
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40k
Игорь Полчаса назад
"К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина из дома открыл по полицейским огонь, ранив одного из них из неустановленного оружия."

Что за "неустановленное оружие"? Оно что, после гибели владельца, обратно в СССР телепортировалось? Тогда может он и правда из СССР?
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Что, даже не чуркабес?
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517
Sergius SPb Полчаса назад
Ушел вслед за СССР. Логично.
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4k
Frank Borman 46 минут назад
Последняя битва коммунизма ис СССР с капитализмом из РФ. Капитализм победил.
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1k
Lexx Час назад
Чаще всего, за электричество не платят, не потому, что не хотят, а потому, что не могут.
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35k
Опаньки Час назад
то есть за свет он так и не заплатил ?
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28
Allesio Опаньки Час назад
Угу. Всё было бессмысленно.
Хотя... если есть наследники – они заплатят.
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87
Мирлан Дононбаев Опаньки Час назад
Не заплатил. Но теперь это уже не его проблема.
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2k
ZOV Час назад
"Ответным огнём мужчина был ликвидирован. По сообщениям официальной прессы, возбуждено уголовное дело по двум статьям: применение насилия в отношении полицейских, а также посягательство на жизнь сотрудника СК."

Так если ликвидирован, то главную статью забыли возбудить, за хулиганство. Опять косяк правоохранителей.
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38k
Example 6.2.6 Час назад
Эх, граждане. Бороться всегда коллективом надо, одного человека власть прожуёт и выплюнет, а вот народные массы - с ними уже придётся договариваться или даже уступать их требованиям.
Если один человек решит не платить за свет, то его дом отключат. А если вся деревня откажется платить за свет, угрожая не выходом на работу или саботажем с перекрытием дороги - это уже ЧП областного уровня. Если один рабочий не выйдет на смену из за низкой ЗП, его уволят, если бзбунтуется весь завод, руководству завода, а то и руководству региона придётся с ними договариваться, ибо одного человека заменить можно, а целый коллектив уже нельзя.
Не важно к какой партии вы принадлежите, если вы видите какую-то несправедливость или считаете что можно улучшить жизнь народа вашей страны - не страдайте одиночными пикетами и единоличными высказываниями. Поищите вокруг единомышленников, их не так мало как вам может показаться.. поговорите с коллегами на работе, в курилке, в соседям у подъезда, с друзьями на кухне.. если с вами солидарны многие, договаривайтесь о совместных действиях, требованиях и активностях.
Протест одного человека могут и не заметить, а если вас уже хотя бы 100 в рамках небольшого населённого пункта, то это уже сила. И пару участковых уже ничего не сделают с толпой которая будет требовать улучшения условия работы, труда, проживания итд.. а возможно и не захотят мешать.
Используйте для коммуникаций интернет, социальные сети, ищите единомышленников. Действуйте в рамках закона, не надо экстремистских лозунгов и призывов.. озвучивайте свои требования, а в противовес угрожайте забастовкой. Мы при капитализме живём, поэтому и бить надо по больному - по деньгам.
Помните, какой-нить тупорылый омоновец, или даже куча их, может налететь с дубинками и разогнать вас с площади.. но они не могут вместо вас встать за токарные станки, сесть за управление поездами, или обслуживать системы водоснабжения.. и не могут вас бить палками чтоб вы работали. Поэтому если мирный митинг в защиту ваших интересов - был подавлен, переходите к мирной забастовке.
Иначе, если так и дальше терпеть, то народ просто загонят обратно в феодализм, потому что у нас уже фактически в стране есть царь, есть бояре, есть опричники.. а есть холопы.
Наверное, что-то надо менять.
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28
Allesio Example 6.2.6 59 минут назад
Поэтому недавно и приняли закон, с большими сроками за подобные "бунты" на заводах и предприятиях задействованных в обеспечении заказов для армии. По сути, закон затрагивает всю промышленность.
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876
Сергей Час назад
Страшно когда так. Да можно переложить все на него и сказать сам дурак. Но я вам вот что скажу у всяких Мособлгаз и иже с ним тоже рыльце в пуху. Забыл дать сведения о потребления ну блин у всех бывает, насчитают прям как будто ты вечный огонь в доме включил и отапливал всех бомжей, насчитают тебе долг, это удобно когда человек должен всегда можно все на него повесить, типа он негодяй а их расчеты никто и не проверит, суды и полиция только будут выбивать как на этом видео. Так что если бы не тотальная корупция, беспредел, занятость и человечность, этот человек бы жил. А так ну ок минус один налогоплательщик, жкх плательщик и т.д. и еще один заброщенный дом на наших площадях.
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8k
Лещ Час назад
Ну как бы в СССР за электричество платили. Пускай даже и если ему должны его бесплатно. то пускай и у СССР требует бесплатное электричество, какого хрена он его у совершенно другой компании берёт?
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87
Мирлан Дононбаев Лещ 59 минут назад
Эти "граждане СССР" те ещё жуки. Мало того, что они за электричество не платят, они еще и по кредитам в банках не платят, мотивируя это тем, что российские деньги - незаконные, а законными являются только советские рубли.
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10k
Oleg 2 часа назад
9 млрд догов за газ жителям чечни уже простили? или это другое? или у мужика за электричество было больше, да?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−4
Комментарий удален. Причина: флуд
269
51k
Олег 2 часа назад
Почему первый полицейский при виде ножа не застрелил преступника, а позволил ему ранить еще людей? Чтоб потом при штурме были еще раненые? Какого хера там делал мэр? Откуда раненый прокурорский?
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28
Allesio Олег 57 минут назад
На коротких расстояниях нож быстрее пистолета в кобуре.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да, если бы мы так решительно встали на защиту СССР в 1991-ом, то, возможно, Союз был бы цел. Но. ведь, падлы, всё как-то завуалированно провернули: ну, немного демократизируем; ну, немного либерализуем... Демократизировали! Веками теперь икаться будет эта демократизация.
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1k
Alex 2 часа назад
Ну в общем своего добился. Теперь не будет платить
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