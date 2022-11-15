В Анапе ликвидировали жителя, отказавшегося платить за электричество и открывшего огонь по полицейским

Житель села Цибанобалка утверждал, что "родился в СССР, поэтому должен получать свет бесплатно". Когда его долг по электроэнергии достиг приличной суммы, было решено дом мужчины отключить от сети электроснабжения. Вчера, в понедельник, два представителя энергосбытовой компании навестили должника в сопровождении участковых. Диалог не получился. Агрессивный "выходец из СССР" напал на участковых, ранив одного в бедро, другого - в ладонь. После такого непродуктивного разговора бузотер заперся дома, не желая общаться с представителями власти.



