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«Черные мстители»: банда, которая держала в страхе всю Москву

«Черные мстители»: банда, которая держала в страхе всю Москву (5 фото)

Автор:
30 мая 2021 16:13
Метки: Москва   история   криминал   
592
5

Сабан (так звал себя лидер банды «черных мстителей») ненавидел милиционеров и богачей. Первых он винил за годы, проведенные за решеткой. Вторые являлись объектами охоты, которых следовало презирать. Три года банда Николая Сафонова держала в страхе Москву.

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Метки: Москва   история   криминал   
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Тудаблин 14 минут назад
Сидел при царе, но ненавидел милиционеров. Надо было ещё при царе пристрелить.
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