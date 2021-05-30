За это время преступники сумели обогатиться на сумму, превышающую 4 миллиона рублей, и убили более 30 человек. Особенно любили «мстители» совершать показные, массовые казни. Это стало их отличительной чертой, своего рода визитной карточкой. Вспоминаем про самую жестокую в истории СССР группировку.

(Внимание! Фото членов банды и их жертв не сохранились, поэтому иллюстрации, использованные в материале, связаны с этой историей только эпохой.)

Сабан и его свора

В 1917 году Николай Сафонов пришел к выводу, что сейчас лучшее время для реализации давней задумки — создания банды. Сабан к этому моменту имел за плечами шесть судимостей и считался опасным рецидивистом. В создании банды ему активно помогал преступник по кличке Капитан. У обоих бандитов был большой опыт в кражах и вооруженных налетах. Поэтому Капитан стал главным помощником Сафонова.

Банда быстро разрасталась, пополняясь новыми рецидивистами. Вскоре под началом Сабана «трудилось» более трех десятков человек, что делало Сафонова лидером чуть ли не крупнейшей преступной организации в Москве. Удалось ему завербовать и бывшего офицера, помогавшего главарю советами. Он выстраивал для бандитов тактические схемы вооруженных налетов. К слову сказать, банда отличалась хорошей организацией с четким распределением ролей. Одни отвечали за разведку, другие — за захват, третьи — за прикрытие, а четвертые — за отход. За любое неповиновение приказу Николай Сафонов расстреливал человека лично на глазах у подельников.