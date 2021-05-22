Мэр шведского Гётеборга бросила политику и устроилась мусорщицей

И новая работа ей нравится куда больше.
Бывший мэр второго по величине шведского города Гётеборг Энн-Софи Херманссон после неудачных выборов решила уйти из политики и стала водителем мусоровоза. Чем удивила даже местных жителей. Ведь когда нанятые ими чиновники уходят с высоких должностей, то обычно устраиваются в смежные области: становятся консультантами юридических фирм или пиарщиками. Но не Херманссон. Она решила кардинально поменять сферу деятельности.
Люди продолжают спрашивать меня, какого чёрта я здесь делаю. Но для меня это хорошее решение, мне же нужно платить за аренду
56-летняя Энн-Софи Херманссон была мэром Гётеборга на протяжении двух лет - с 2016 по 2018 год. И когда ей не удалось переизбраться, Энн-Софи решила воспользоваться полученными ранее правами на вождение грузовиков и устроилась водителем мусоровоза. В общем, не боги горшки обжигают.
По словам бывшего градоначальника, нынешняя работа ей нравится больше. Она не из легких и требует ответственности, но зато более спокойная - без постоянных встреч, стрессов и телефонных звонков.
Как рассказала Херманссон, учиться на права она пошла по совету отца, который учил ее, что у любого человека всегда должен быть запасной вариант, если он потеряет основную работу. И как видите, совет был весьма дельным.
Хермансон родилась в 1964 году на острове Тьёрн. В 19 лет она начала работать на заводе Volvo Cars, где занималась перевозкой запчастей. Позже она присоединилась к профсоюзу металлургов, с чего и началась ее политическая карьера.
Источник:
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грязь, вонь... всё как в политике, всё привычное.
Что там делать если стырить ничего нельзя?!
У нас тоже уйдут оч. многие если перекрыть кислород и зрЯплату уменьшить до простолюдинов