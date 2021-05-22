Мэр шведского Гётеборга бросила политику и устроилась мусорщицей

Бывший мэр второго по величине шведского города Гётеборг Энн-Софи Херманссон после неудачных выборов решила уйти из политики и стала водителем мусоровоза. Чем удивила даже местных жителей. Ведь когда нанятые ими чиновники уходят с высоких должностей, то обычно устраиваются в смежные области: становятся консультантами юридических фирм или пиарщиками. Но не Херманссон. Она решила кардинально поменять сферу деятельности.



