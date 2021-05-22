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Мэр шведского Гётеборга бросила политику и устроилась мусорщицей

Мэр шведского Гётеборга бросила политику и устроилась мусорщицей (5 фото)

Автор:
22 мая 2021 14:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: водитель   гетеборг   карьера   мусорщик   мэр   швеция   
711
5

И новая работа ей нравится куда больше.

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Метки: водитель   гетеборг   карьера   мусорщик   мэр   швеция   
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8  комментариев
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14k
vikklu 57 минут назад
Интересно, в России или ещё где на постсоветском пространстве есть хоть один бывший мэр, живущий в съёмном жилье?
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28k
a.fey 9 минут назад
Не знаю, как сейчас, но сравнительно-недавно, где-нибудь в Нью-Йорке, пойти в мусорщики без связей и денег, было не реально.
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81
комнатный сибиряк 13 минут назад
Но всё таки связи у неё остались , повозит мусор пару лет а потом может и назад вернуться в чиновники
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5k
hhwost 59 минут назад
ну, можно понять...
грязь, вонь... всё как в политике, всё привычное.
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1k
Broscan Час назад
Пффф удивила


Что там делать если стырить ничего нельзя?!

У нас тоже уйдут оч. многие если перекрыть кислород и зрЯплату уменьшить до простолюдинов
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