Кто обитал на затонувшем восьмом континенте?

Это побудило исследователей активнее изучать геологические пласты этого континента и делать все новые открытия.

Совсем недавно были обнаружены окаменелые останки одного из обитателей затопленного континента. Кто же обитал на этой земле?

Затонувший континент

Исследуя современную земную сушу и моделируя процессы происхождения современных частей света, ученые несколько лет назад окончательно пришли к выводу, что с геофизической точки зрения Новая Зеландия является континентом. Точнее наземной частью большого материка, затонувшего около 50 миллионов лет назад.

Когда-то кусок суши в 5 миллионов квадратных километров откололся от древней Гондваны и стал отдельным материком.

Но рождение Большого Тихоокеанского огненного кольца из цепи сотен вулканов привело к тому, что Зеландия погрузилась на глубину около километра.

На поверхности остались только пики возвышенностей, которые известны сегодня как Новая Зеландия и Новая Каледония.

В результате серии глубоководных исследований ученым из Университета Квинсленда и Океанского института Шмидта удалось очертить карту затопленного материка.