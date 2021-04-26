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Кто обитал на затонувшем восьмом континенте?

Кто обитал на затонувшем восьмом континенте? (3 фото)

Автор:
26 апреля 2021 09:55
Сообщество : Факты
Метки: восьмой континент   интересно   континент   познавательно   факты   фото   
1876
3

Последние годы ученые окончательно убедились в существовании еще одного континента, кроме тех, которые хорошо всем известны из школьного курса географии.

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Метки: восьмой континент   интересно   континент   познавательно   факты   фото   
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Taras Kozalupko 2 часа назад
Древние укры?
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