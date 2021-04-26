Кто обитал на затонувшем восьмом континенте?

Последние годы ученые окончательно убедились в существовании еще одного континента, кроме тех, которые хорошо всем известны из школьного курса географии.
Это побудило исследователей активнее изучать геологические пласты этого континента и делать все новые открытия.
Совсем недавно были обнаружены окаменелые останки одного из обитателей затопленного континента. Кто же обитал на этой земле?
Затонувший континент
Исследуя современную земную сушу и моделируя процессы происхождения современных частей света, ученые несколько лет назад окончательно пришли к выводу, что с геофизической точки зрения Новая Зеландия является континентом. Точнее наземной частью большого материка, затонувшего около 50 миллионов лет назад.
Когда-то кусок суши в 5 миллионов квадратных километров откололся от древней Гондваны и стал отдельным материком.
Но рождение Большого Тихоокеанского огненного кольца из цепи сотен вулканов привело к тому, что Зеландия погрузилась на глубину около километра.
На поверхности остались только пики возвышенностей, которые известны сегодня как Новая Зеландия и Новая Каледония.
В результате серии глубоководных исследований ученым из Университета Квинсленда и Океанского института Шмидта удалось очертить карту затопленного материка.
После этого Новой Зеландией активно заинтересовались палеонтологи. Они решили выяснить: кто же обитал на древнем континенте?
Ископаемые находки
Летом 2020 года группе палеобиологов под руководством профессора Дэниела Томаса удалось найти окаменелые останки древних пингвинов затонувшей Зеландии.
Сначала исследователи решили, что птицы водились здесь уже после затопления континента. До этого в Новой Зеландии уже находили останки хохлатых пингвинов возрастом 7000 лет.
Но тщательный анализ останков позволил установить, что этот вид птиц водился здесь 60 миллионов лет назад, когда Зеландия была еще полноценным материком. Самые хорошо сохранившиеся окаменелости имеют возраст не менее трех миллионов лет.
И выглядели они несколько иначе.
О своем открытии ученые сообщили в августе 2020 года в научном издании The Royal Society.
Тонкоклювые гиганты
Ископаемые останки позволили реконструировать облик древних зеландских пингвинов, которых назвали Eudyptes atatu.
Ископаемые птицы были размером от двух метров и имели тонкие длинные клювы. Даниел Томас предполагает, что могли быть особи и до трех метров.
Масса и форма клюва указывают, что Eudyptes atatu питался иначе, чем современные пингвины.
По-видимому, на затонувшем континенте он имел обширную кормовую базу и чувствовал себя очень вольготно.
Предок всех пингвинов
Сравнение найденных окаменелых останков с современными пингвинами позволяет ученым утверждать, что Eudyptes atatu был предком всех пингвинов.
Видимо изначально этот вид сформировался именно на древнем Зеландском континенте.
После его затопления изменился климат во всем регионе из-за геологической активности. Древним пингвинам уже сложно стало существовать здесь. Местная популяция постепенно вымирала. Но часть птиц была вынуждена перебраться на другие континенты и острова. Там им пришлось приспосабливаться к другой пище и условиям, что сказалось на строении тела и клювов.
Ученые предполагают, что Зеландию нужно теперь рассматривать в качестве так называемой «горячей точки биоразнообразия», то есть места, откуда произошли многие современные виды морских птиц. Затопление Зеландии вынудило их мигрировать, распространяясь по другим частям света, и пытаться выжить в иных, более суровых условиях.
Источник:
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