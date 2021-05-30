Про детей-солдат и эволюцию оружия

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4
С героями нашего повествования хотя бы мельком знаком каждый, хоть немного увлекающийся военной историей. Первый носит множество имён - 7,62-мм патрон образца 1943 года, он же патрон М43, он же .30 Russian Short, он же, говоря по-простому, патрон автомата Калашникова. Выдающийся образец советской конструкторской мысли, оказавший серьёзное влияние на всё военное искусство второй половины ХХ века.
С героями нашего повествования хотя бы мельком знаком каждый, хоть немного увлекающийся военной историей. Первый носит множество имён - 7,62-мм патрон образца 1943 года, он же патрон М43, он же .30 Russian Short, он же, говоря по-простому, патрон автомата Калашникова. Выдающийся образец советской конструкторской мысли, оказавший серьёзное влияние на всё военное искусство второй половины ХХ века.
В том и числе и на явление, которое выступит нашим вторым «героем». Это дети-солдаты. Они весьма любимы военными фотографами, поэтому часто выступают персонажами их снимков, сделанных во время конфликтов в Африке, Азии и Латинской Америке. Чаще всего довольно мелкие тонкошеие пацанята лет 11-13 сурово смотрят на фотографа исподлобья, крепко при этом сжимая в руках тот самый автомат Калашникова (правда чаще всего это китайский Тип 56, но это уже мелочи).
А теперь рассмотрим, каким же образом оказались столь тесно переплетены судьбы советского промежуточного патрона и признанной преступной практики использования детей на войне.
Для начала обозначим, кого вообще считать за детей-солдат. ООН трактует это понятие достаточно широко. С одной стороны в плане возраста – все, кто не достиг 18 лет автоматом записываются в child soldiers, что вызывает забавный казус – в число залётчиков сразу попадают не только вполне ожидаемые государства вроде Конго и Уганды, а так же группировки типа «Аш-Шабаб» или «Господней Армии Сопротивления», но и вполне себе пристойные страны вроде Нидерландов, Люксембурга и конечно же США. У которых возраст поступления на воинскую службу составляет 17 лет (тут правда надо оговориться, что до достижения 18 лет эти солдаты в боевых действиях участвовать не могут). Я же остановлюсь на подростковом возрасте, лет до 14-15. Потому что по физическим кондициям «ребёнок 13 лет» и ребёнок 17 лет» это две большие разницы. Второй момент – это непосредственное участие данных детей в боевых действиях. Потому что для ООН child soldiers это и носильщики, и поварята, и зачастую даже малолетние наложницы обоего пола, сексуально эксплуатируемые в подразделениях/группировках.
Ещё одна ремарка – это явление имеет под собой множество причин, в первую очередь социальных. Моменты технического характера (оружие, снаряжение) тут носят второстепенное значения и часто остаются вне поля зрения, потому что кажутся очевидными, но главное внимание в своей заметке я буду уделять именно им.
А теперь собственно к истории. Когда же дети-солдаты появились? Думаю не будет преувеличением сказать, что дети принимают участие в войнах с того момента, когда войны вообще появились. Другое дело, что масштаб этого участия мог очень и очень сильно меняться. Общим оставалось одно – масштаб этот практически всегда был невелик. И причина тут простая и очевидная – антропометрические данные. Как ни крути, но не вывозит чисто физически подросток в пубертатном возрасте против взрослого мужчины, элементарно не наросло нужное количество мышц. И с глубокой древности люди это понимали, отсюда и средний возраст полноценных воинских инициаций у большинства народов колебался в районе 15 лет. Бросать в бой раньше было разбазариванием мобресурса, а тип воспроизводства населения к этому не располагал – бабы конечно нарожают, но это будет не очень быстро.
Наиболее известный эпизод с участием детей на войне нам преподносит, как это часто бывает, Библия – поединок Давида и Голиафа. И выдаёт нам при этом сразу две мудрые мысли. Первая – дети гораздо лучше подходят для дистанционного боя, поэтому Давид использует пращу, не требующую каких-то серьёзных физических сил, больше хорошей координации. А второе – никогда не следует пренебрегать шлемом, ни на стройке, ни тем более на войне.
Со вторым проблем не возникло – большую часть истории происходило активное совершенствование СИБЗ (средств индивидуальной броневой защиты), а оружие принимало этот вызов. В Новое время процесс затормозился и армии практически разделись, но в наше время принялись вновь обвешиваться бронёй с удвоенным рвением, словно навёрстывая упущенное.
А вот с подходящим для детей дистанционным оружием было очень и очень сложно. Эффективность вышеупомянутой пращи весьма ситуативна – против прилично организованной армии, обладающей средствами защиты, а тем более своими стрелками, она весьма невелика.
Метание тяжёлых дротиков, вроде пилумов или сулиц, было непростой задачей даже для физически крепкого мужчины. Длинный лук тоже требовал сил, ну и плюс у него есть ещё одно неудобство – он длинный, чисто в силу роста и длины рук управиться с ним мальчику было сложно. Ровно как и с появившимися позже арбалетами.
В том и числе и на явление, которое выступит нашим вторым «героем». Это дети-солдаты. Они весьма любимы военными фотографами, поэтому часто выступают персонажами их снимков, сделанных во время конфликтов в Африке, Азии и Латинской Америке. Чаще всего довольно мелкие тонкошеие пацанята лет 11-13 сурово смотрят на фотографа исподлобья, крепко при этом сжимая в руках тот самый автомат Калашникова (правда чаще всего это китайский Тип 56, но это уже мелочи).
А теперь рассмотрим, каким же образом оказались столь тесно переплетены судьбы советского промежуточного патрона и признанной преступной практики использования детей на войне.
Для начала обозначим, кого вообще считать за детей-солдат. ООН трактует это понятие достаточно широко. С одной стороны в плане возраста – все, кто не достиг 18 лет автоматом записываются в child soldiers, что вызывает забавный казус – в число залётчиков сразу попадают не только вполне ожидаемые государства вроде Конго и Уганды, а так же группировки типа «Аш-Шабаб» или «Господней Армии Сопротивления», но и вполне себе пристойные страны вроде Нидерландов, Люксембурга и конечно же США. У которых возраст поступления на воинскую службу составляет 17 лет (тут правда надо оговориться, что до достижения 18 лет эти солдаты в боевых действиях участвовать не могут). Я же остановлюсь на подростковом возрасте, лет до 14-15. Потому что по физическим кондициям «ребёнок 13 лет» и ребёнок 17 лет» это две большие разницы. Второй момент – это непосредственное участие данных детей в боевых действиях. Потому что для ООН child soldiers это и носильщики, и поварята, и зачастую даже малолетние наложницы обоего пола, сексуально эксплуатируемые в подразделениях/группировках.
Ещё одна ремарка – это явление имеет под собой множество причин, в первую очередь социальных. Моменты технического характера (оружие, снаряжение) тут носят второстепенное значения и часто остаются вне поля зрения, потому что кажутся очевидными, но главное внимание в своей заметке я буду уделять именно им.
А теперь собственно к истории. Когда же дети-солдаты появились? Думаю не будет преувеличением сказать, что дети принимают участие в войнах с того момента, когда войны вообще появились. Другое дело, что масштаб этого участия мог очень и очень сильно меняться. Общим оставалось одно – масштаб этот практически всегда был невелик. И причина тут простая и очевидная – антропометрические данные. Как ни крути, но не вывозит чисто физически подросток в пубертатном возрасте против взрослого мужчины, элементарно не наросло нужное количество мышц. И с глубокой древности люди это понимали, отсюда и средний возраст полноценных воинских инициаций у большинства народов колебался в районе 15 лет. Бросать в бой раньше было разбазариванием мобресурса, а тип воспроизводства населения к этому не располагал – бабы конечно нарожают, но это будет не очень быстро.
Наиболее известный эпизод с участием детей на войне нам преподносит, как это часто бывает, Библия – поединок Давида и Голиафа. И выдаёт нам при этом сразу две мудрые мысли. Первая – дети гораздо лучше подходят для дистанционного боя, поэтому Давид использует пращу, не требующую каких-то серьёзных физических сил, больше хорошей координации. А второе – никогда не следует пренебрегать шлемом, ни на стройке, ни тем более на войне.
Со вторым проблем не возникло – большую часть истории происходило активное совершенствование СИБЗ (средств индивидуальной броневой защиты), а оружие принимало этот вызов. В Новое время процесс затормозился и армии практически разделись, но в наше время принялись вновь обвешиваться бронёй с удвоенным рвением, словно навёрстывая упущенное.
А вот с подходящим для детей дистанционным оружием было очень и очень сложно. Эффективность вышеупомянутой пращи весьма ситуативна – против прилично организованной армии, обладающей средствами защиты, а тем более своими стрелками, она весьма невелика.
Метание тяжёлых дротиков, вроде пилумов или сулиц, было непростой задачей даже для физически крепкого мужчины. Длинный лук тоже требовал сил, ну и плюс у него есть ещё одно неудобство – он длинный, чисто в силу роста и длины рук управиться с ним мальчику было сложно. Ровно как и с появившимися позже арбалетами.
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Отсюда и сугубо вспомогательная роль детей в войнах античности и средних веков. Римские легионы принимали новобранцев обычно с 16 лет. Да, бывали исключения, но это именно что исключения – либо это был рано возмужавший крепкий подросток, либо ситуация такая, что на возраст уже плевать, лишь бы скутум не ронял. Опять-таки – это уже подростки лет от 14, более мелких детей смысла брать не было. То же самое и средние века – видим в основном оруженосцев из благородного сословия (тут ещё стоит учесть фактор питания – имеющий доступ к полноценной, насыщенной белками и жирами пище, подросток из семьи рыцаря зачастую был крупнее и сильнее взрослого крестьянина, сидящего на брюкве и ржаном хлебе). Поднести стрелы, принести воды и еды воинам на стенах осаждённого города, ну максимум что-нибудь со стен на осаждающих побросать – вот главная роль детей на войне в это время. Можно конечно вспомнить Крестовый поход детей, но его печальный опыт послужил скорее подтверждением тезиса, что детям на войне в это время делать было особо нечего.
Поменялась ли ситуация с приходом на поле боя пороха? Весьма и весьма незначительно. Ранние аркебузы и мушкеты опять-таки требовали серьёзных физических данных. Сочетание низкоэнергетических порохов и тяжёлых пуль заставляло делать стволы ружей очень длинными. При этом они были ещё и довольно толстыми, из-за невысокого качества применявшегося металла. На выходе получалось оружие немалой массы и немалой же длины, мало подходящее для ребёнка. Учтём сюда запас носимых пуль, пороха, дополнительное оружие для рукопашной схватки, которая для стрелков была явлением абсолютно обычным и получим массу снаряжения в пару десятков килограммов. А кроме того добавился новый фактор – отдача. Из-за очень тяжёлых пуль она была весьма ощутимой, даже несмотря на массу самих ружей. Плюс немалая цена огнестрельного оружия. Всё это опять-таки привела к тому, что порох по началу добавил детям только одну роль – его подносчиков. Опять-таки в основном во время осад.
В XVIII-XIX веках число детей на воинской службе значительно увеличилось, но роль именно оружия как такового здесь была не так велика. Рукопашная схватка всё ещё была частым действом на поле боя, а даже заметно похудевшие и укоротившиеся ружья, типа знаменитой «Браун Бесс» индийского образца всё ещё оставались здоровенными дрынами в 140-150 см длиной и под 5 кило весом. Но вот серьёзное увеличение численности армий при ещё не сильно высоких темпах прироста населения вызвало резкий дефицит потенциальных призывников. И в некоторых случаях взрослых солдат и матросов оказалось целесообразно заменить на имевшихся в большом количестве детей. Например, британский флот, традиционно страдавший от недостатка матросов, начинает достаточно массовое использование «пороховых обезьянок» - мальчиков, носивших пушкарям бочонки с порохом из погребов. Многие армии используют мальчиков-барабанщиков, что с одной стороны позволяло экономить взрослых солдат, а с другой даже создало своеобразную идею маленьких «талисманов».
Массовые же армии XIX века начнут сталкиваться с серьёзной проблемой исчерпания мобресурса во время затяжных войн, что будет приводить к призыву подростков 14-16 в особо трудных ситуациях. Это и «младенцы Императора» на завершающем этапе Наполеоновских войн, и армия президента Лопеса в Парагвайской войне. В последней правда в ход пошло вообще всё, там под ружьё ставили не только мальчиков-подростков, но и девушек 14-15 лет, и совсем уж детей. Но эта война вообще явление уникальное, такого жёсткого заруба, пожалуй, за весь XIX век больше не было.
Вторая половина XIX века это время, когда научный и технический прогресс рванул вперёд огромными скачками. Капсюльный замок в считанные годы вытеснил кремневые ружья, чтобы, в свою очередь, самому быстро уйти под натиском унитарных патронов. Гладкие стволы сменились нарезными, однозарядные винтовки больших калибров недолго правили на поле боя и к концу века большая часть армий внезапно для себя оказалась вооружена скорострельными магазинными винтовками небольшого калибра (6.5-8 мм). Почему внезапно? Да потому что никто толком ещё не понимал как со всем этим великолепием воевать. Как раньше – потери что-то зашкаливать начинают, а по-новому – это ещё придумать надо. А конструкторы тем временем всё не унимались и придумывали всякие самозарядные винтовки и вообще пулемёты.
Поменялась ли ситуация с приходом на поле боя пороха? Весьма и весьма незначительно. Ранние аркебузы и мушкеты опять-таки требовали серьёзных физических данных. Сочетание низкоэнергетических порохов и тяжёлых пуль заставляло делать стволы ружей очень длинными. При этом они были ещё и довольно толстыми, из-за невысокого качества применявшегося металла. На выходе получалось оружие немалой массы и немалой же длины, мало подходящее для ребёнка. Учтём сюда запас носимых пуль, пороха, дополнительное оружие для рукопашной схватки, которая для стрелков была явлением абсолютно обычным и получим массу снаряжения в пару десятков килограммов. А кроме того добавился новый фактор – отдача. Из-за очень тяжёлых пуль она была весьма ощутимой, даже несмотря на массу самих ружей. Плюс немалая цена огнестрельного оружия. Всё это опять-таки привела к тому, что порох по началу добавил детям только одну роль – его подносчиков. Опять-таки в основном во время осад.
В XVIII-XIX веках число детей на воинской службе значительно увеличилось, но роль именно оружия как такового здесь была не так велика. Рукопашная схватка всё ещё была частым действом на поле боя, а даже заметно похудевшие и укоротившиеся ружья, типа знаменитой «Браун Бесс» индийского образца всё ещё оставались здоровенными дрынами в 140-150 см длиной и под 5 кило весом. Но вот серьёзное увеличение численности армий при ещё не сильно высоких темпах прироста населения вызвало резкий дефицит потенциальных призывников. И в некоторых случаях взрослых солдат и матросов оказалось целесообразно заменить на имевшихся в большом количестве детей. Например, британский флот, традиционно страдавший от недостатка матросов, начинает достаточно массовое использование «пороховых обезьянок» - мальчиков, носивших пушкарям бочонки с порохом из погребов. Многие армии используют мальчиков-барабанщиков, что с одной стороны позволяло экономить взрослых солдат, а с другой даже создало своеобразную идею маленьких «талисманов».
Массовые же армии XIX века начнут сталкиваться с серьёзной проблемой исчерпания мобресурса во время затяжных войн, что будет приводить к призыву подростков 14-16 в особо трудных ситуациях. Это и «младенцы Императора» на завершающем этапе Наполеоновских войн, и армия президента Лопеса в Парагвайской войне. В последней правда в ход пошло вообще всё, там под ружьё ставили не только мальчиков-подростков, но и девушек 14-15 лет, и совсем уж детей. Но эта война вообще явление уникальное, такого жёсткого заруба, пожалуй, за весь XIX век больше не было.
Вторая половина XIX века это время, когда научный и технический прогресс рванул вперёд огромными скачками. Капсюльный замок в считанные годы вытеснил кремневые ружья, чтобы, в свою очередь, самому быстро уйти под натиском унитарных патронов. Гладкие стволы сменились нарезными, однозарядные винтовки больших калибров недолго правили на поле боя и к концу века большая часть армий внезапно для себя оказалась вооружена скорострельными магазинными винтовками небольшого калибра (6.5-8 мм). Почему внезапно? Да потому что никто толком ещё не понимал как со всем этим великолепием воевать. Как раньше – потери что-то зашкаливать начинают, а по-новому – это ещё придумать надо. А конструкторы тем временем всё не унимались и придумывали всякие самозарядные винтовки и вообще пулемёты.
Пехотная винтовка того времени, вроде русской трёхлинейки или немецкой Gewehr 98 тоже штука не сильно компактная, да и отдача у неё ещё весьма приличная. Но если сильно надо, то стрелять из неё ребёнок уже может и даже вполне эффективно. Что периодически и будет происходить во время многочисленных европейских революций первой четверти ХХ века. Советская литература воспоёт юных революционеров, но всячески подчёркивая исключительность этого явления.
Первой же войной, на которой использование детей-солдат приобретёт действительно массовый характер, станет Вторая Мировая. С одной стороны из-за её тотального характера, затрагивающего огромные массы населения, независимо от возраста. С другой – тут уже будет оружие, с которым именно дети способны полноценно воевать и уничтожать взрослых солдат противника – это пистолеты-пулемёты. Небольшие габариты этого оружия и слабая отдача пистолетных патронов позволяют детям нормально контролировать их при стрельбе, небольшие патроны позволяют иметь достойный носимый боекомплект, низкая цена и массовый выпуск сделали возможным вооружать этим оружием тех, на кого тратить более дорогие стволы было бы зачастую просто жалко. Поэтому чаще всего мы видим советского сына полка или юного партизана именно с ППШ на груди, а немецкого подростка из фольксштурма с МР40.
Но всплеск популярности пистолетов-пулемётов оказался временным – пистолетный патрон имел серьёзные недостатки из-за низкой скорости и энергии пули, поэтому после войны их начали заменять на новое оружие, уже не несшее на себе печать эрзаца военного времени. США и союзники остановились на полноценном винтовочном патроне 7.62х51. Под этот патрон появилась целая плеяда знаменитого оружия – и выдающиеся образцы, вроде легендарной «правой руки свободного мира» FN FAL, и довольно спорные изделия, вроде американской М14. Достаточно длинные и тяжёлые винтовки, вести автоматический огонь из которых даже хорошо подготовленный и физически крепкий солдат мог с большим трудом. Ну то есть стрелять-то он мог, а вот попадать – увы. Третья пуля в очереди из М14 обычно уходила выше цели на пару метров из-за мощнейшего подброса ствола.
По другому пути пошёл Советский Союз, в котором возобладали идеи Владимира Фёдорова. Он был не только создателем первого в мире автомата, но и видным учёным-теоретиком стрелкового оружия, продвигавшим идеи так называемого промежуточного патрона. Если винтовочный слишком мощный, а пистолетный слишком слабый, то нужно сделать нечто среднее. Работы по этой теме велись ещё до войны, но нормально воплотить идею в жизнь удалось только к её концу, когда появился патрон 7.62х41, в конечно итоге слегка укороченный и ставший тем самым 7.62х39 образца 1943 года. Да, СССР был не одинок в этом пути, немцы создали патрон 7.92х33, США активно применяли карабин М1 под патрон .30 Carbine(7.62х33), но немецкое оружие после войны было снято с производства, а американцы вернулись к более мощному 7.62х51.
В СССР же были разработаны и запущены в производство карабин СКС, автомат АК, пулемёт РПД. После насыщения Советской Армии современными образцами вооружения новое оружие активно начало поставляться в страны Азии и Африки в качестве помощи народам, избравшим социалистический путь развития и борющимся против злых западных колониалистов и их приспешников. Вооружённых теми самыми FN FAL и немецкими HK G3.
И, когда в последней четверти ХХ века сложилась социальная ситуация, располагающая к массовому привлечению к боевым действиям именно детей 10-13 лет, то для их вооружения в достатке нашлись подходящие образцы. Кроме СССР, щедрой рукой отсыпавшего братским режимам автоматы АК и АКС, а так же карабина СКС, значительную роль тут сыграл Китай. Его разной степени лицензионности копии АК, такие как Тип 56 и Тип 56-II, пусть и уступали по качеству оригинальным советским автоматам, но зато были дёшевы и китайцы были не особо щепетильны в выборе африканских партнёров и покупателей. А уж восточноевропейские арсеналы, щедро открывшие свои ворота для «оружейных баронов» после падения ОВД, вообще позволили напитать страны третьего мира таким количество лёгкой стрелковки, что в некоторых сообществах теперь без автомата ты и не совсем мужчина.
Короткий и довольно лёгкий АК оказался вполне комфортен для использования мальчишками и девчонками лет 9-13 в африканских и азиатских странах. Отдача патрона 7.62х39 относительно небольшая, это позволяет нормально контролировать оружие и вести прицельный огонь очередями даже физически слабому человеку, достаточно просто несложных навыков. Которые освоить детям это дело пары недель тренировки. Более того – в условиях городских боёв зачастую речи о прицельном огне не идёт, а значит можно с автомата ещё и приклад открутить – будет легче и короче, удобнее с ним бегать и палить «по-сомалийски» вон в ту сторону. Такие варианты на фотках тоже регулярно встречаются. Пусть – 10 к точности стрельбы, зато -350 граммов и -20 см длины.
Само собой, даже если бы в Африке не было огромного количества оружия под советский патрон 7.62х39, то всё равно нашлись бы способы вовлечь в войны огромное количество местной детворы, всё-таки население в момент демографического взрыва очень сильно помолодело, но эффективность этого вовлечения оказалась бы заметно меньше. Да, встречаются на фото юные бойцы и с G3, и с FN FAL, но количество их на общем фоне невелико, да и сами они обычно постарше.
Напоследок скажу, почему я стал говорить именно про патрон, а не автомат Калашникова сам по себе. Всё-таки в комплексе «патрон-оружие» именно патрон занимает первое и главное место. И он обуславливает очень многие особенности использования оружия. Те же FN FAL и HK G3 незначительно длиннее АК, а по массе фрезерованный АК тип 3 ещё и потяжелее может быть (а в Африку шло много ранних АК, которые заменяли на лёгкие штампованные АКМ). Но именно его промежуточный патрон дал те возможности, благодаря которым именно автомат Калашникова стал так популярен в качестве оружия для детей-солдат по всему миру.
Первой же войной, на которой использование детей-солдат приобретёт действительно массовый характер, станет Вторая Мировая. С одной стороны из-за её тотального характера, затрагивающего огромные массы населения, независимо от возраста. С другой – тут уже будет оружие, с которым именно дети способны полноценно воевать и уничтожать взрослых солдат противника – это пистолеты-пулемёты. Небольшие габариты этого оружия и слабая отдача пистолетных патронов позволяют детям нормально контролировать их при стрельбе, небольшие патроны позволяют иметь достойный носимый боекомплект, низкая цена и массовый выпуск сделали возможным вооружать этим оружием тех, на кого тратить более дорогие стволы было бы зачастую просто жалко. Поэтому чаще всего мы видим советского сына полка или юного партизана именно с ППШ на груди, а немецкого подростка из фольксштурма с МР40.
Но всплеск популярности пистолетов-пулемётов оказался временным – пистолетный патрон имел серьёзные недостатки из-за низкой скорости и энергии пули, поэтому после войны их начали заменять на новое оружие, уже не несшее на себе печать эрзаца военного времени. США и союзники остановились на полноценном винтовочном патроне 7.62х51. Под этот патрон появилась целая плеяда знаменитого оружия – и выдающиеся образцы, вроде легендарной «правой руки свободного мира» FN FAL, и довольно спорные изделия, вроде американской М14. Достаточно длинные и тяжёлые винтовки, вести автоматический огонь из которых даже хорошо подготовленный и физически крепкий солдат мог с большим трудом. Ну то есть стрелять-то он мог, а вот попадать – увы. Третья пуля в очереди из М14 обычно уходила выше цели на пару метров из-за мощнейшего подброса ствола.
По другому пути пошёл Советский Союз, в котором возобладали идеи Владимира Фёдорова. Он был не только создателем первого в мире автомата, но и видным учёным-теоретиком стрелкового оружия, продвигавшим идеи так называемого промежуточного патрона. Если винтовочный слишком мощный, а пистолетный слишком слабый, то нужно сделать нечто среднее. Работы по этой теме велись ещё до войны, но нормально воплотить идею в жизнь удалось только к её концу, когда появился патрон 7.62х41, в конечно итоге слегка укороченный и ставший тем самым 7.62х39 образца 1943 года. Да, СССР был не одинок в этом пути, немцы создали патрон 7.92х33, США активно применяли карабин М1 под патрон .30 Carbine(7.62х33), но немецкое оружие после войны было снято с производства, а американцы вернулись к более мощному 7.62х51.
В СССР же были разработаны и запущены в производство карабин СКС, автомат АК, пулемёт РПД. После насыщения Советской Армии современными образцами вооружения новое оружие активно начало поставляться в страны Азии и Африки в качестве помощи народам, избравшим социалистический путь развития и борющимся против злых западных колониалистов и их приспешников. Вооружённых теми самыми FN FAL и немецкими HK G3.
И, когда в последней четверти ХХ века сложилась социальная ситуация, располагающая к массовому привлечению к боевым действиям именно детей 10-13 лет, то для их вооружения в достатке нашлись подходящие образцы. Кроме СССР, щедрой рукой отсыпавшего братским режимам автоматы АК и АКС, а так же карабина СКС, значительную роль тут сыграл Китай. Его разной степени лицензионности копии АК, такие как Тип 56 и Тип 56-II, пусть и уступали по качеству оригинальным советским автоматам, но зато были дёшевы и китайцы были не особо щепетильны в выборе африканских партнёров и покупателей. А уж восточноевропейские арсеналы, щедро открывшие свои ворота для «оружейных баронов» после падения ОВД, вообще позволили напитать страны третьего мира таким количество лёгкой стрелковки, что в некоторых сообществах теперь без автомата ты и не совсем мужчина.
Короткий и довольно лёгкий АК оказался вполне комфортен для использования мальчишками и девчонками лет 9-13 в африканских и азиатских странах. Отдача патрона 7.62х39 относительно небольшая, это позволяет нормально контролировать оружие и вести прицельный огонь очередями даже физически слабому человеку, достаточно просто несложных навыков. Которые освоить детям это дело пары недель тренировки. Более того – в условиях городских боёв зачастую речи о прицельном огне не идёт, а значит можно с автомата ещё и приклад открутить – будет легче и короче, удобнее с ним бегать и палить «по-сомалийски» вон в ту сторону. Такие варианты на фотках тоже регулярно встречаются. Пусть – 10 к точности стрельбы, зато -350 граммов и -20 см длины.
Само собой, даже если бы в Африке не было огромного количества оружия под советский патрон 7.62х39, то всё равно нашлись бы способы вовлечь в войны огромное количество местной детворы, всё-таки население в момент демографического взрыва очень сильно помолодело, но эффективность этого вовлечения оказалась бы заметно меньше. Да, встречаются на фото юные бойцы и с G3, и с FN FAL, но количество их на общем фоне невелико, да и сами они обычно постарше.
Напоследок скажу, почему я стал говорить именно про патрон, а не автомат Калашникова сам по себе. Всё-таки в комплексе «патрон-оружие» именно патрон занимает первое и главное место. И он обуславливает очень многие особенности использования оружия. Те же FN FAL и HK G3 незначительно длиннее АК, а по массе фрезерованный АК тип 3 ещё и потяжелее может быть (а в Африку шло много ранних АК, которые заменяли на лёгкие штампованные АКМ). Но именно его промежуточный патрон дал те возможности, благодаря которым именно автомат Калашникова стал так популярен в качестве оружия для детей-солдат по всему миру.
Авторский пост
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Очень не советую туда ходить.. Куда угодно но только не в Африку..