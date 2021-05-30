Про детей-солдат и эволюцию оружия

Пехотная винтовка того времени, вроде русской трёхлинейки или немецкой Gewehr 98 тоже штука не сильно компактная, да и отдача у неё ещё весьма приличная. Но если сильно надо, то стрелять из неё ребёнок уже может и даже вполне эффективно. Что периодически и будет происходить во время многочисленных европейских революций первой четверти ХХ века. Советская литература воспоёт юных революционеров, но всячески подчёркивая исключительность этого явления.



Первой же войной, на которой использование детей-солдат приобретёт действительно массовый характер, станет Вторая Мировая. С одной стороны из-за её тотального характера, затрагивающего огромные массы населения, независимо от возраста. С другой – тут уже будет оружие, с которым именно дети способны полноценно воевать и уничтожать взрослых солдат противника – это пистолеты-пулемёты. Небольшие габариты этого оружия и слабая отдача пистолетных патронов позволяют детям нормально контролировать их при стрельбе, небольшие патроны позволяют иметь достойный носимый боекомплект, низкая цена и массовый выпуск сделали возможным вооружать этим оружием тех, на кого тратить более дорогие стволы было бы зачастую просто жалко. Поэтому чаще всего мы видим советского сына полка или юного партизана именно с ППШ на груди, а немецкого подростка из фольксштурма с МР40.

Но всплеск популярности пистолетов-пулемётов оказался временным – пистолетный патрон имел серьёзные недостатки из-за низкой скорости и энергии пули, поэтому после войны их начали заменять на новое оружие, уже не несшее на себе печать эрзаца военного времени. США и союзники остановились на полноценном винтовочном патроне 7.62х51. Под этот патрон появилась целая плеяда знаменитого оружия – и выдающиеся образцы, вроде легендарной «правой руки свободного мира» FN FAL, и довольно спорные изделия, вроде американской М14. Достаточно длинные и тяжёлые винтовки, вести автоматический огонь из которых даже хорошо подготовленный и физически крепкий солдат мог с большим трудом. Ну то есть стрелять-то он мог, а вот попадать – увы. Третья пуля в очереди из М14 обычно уходила выше цели на пару метров из-за мощнейшего подброса ствола.



По другому пути пошёл Советский Союз, в котором возобладали идеи Владимира Фёдорова. Он был не только создателем первого в мире автомата, но и видным учёным-теоретиком стрелкового оружия, продвигавшим идеи так называемого промежуточного патрона. Если винтовочный слишком мощный, а пистолетный слишком слабый, то нужно сделать нечто среднее. Работы по этой теме велись ещё до войны, но нормально воплотить идею в жизнь удалось только к её концу, когда появился патрон 7.62х41, в конечно итоге слегка укороченный и ставший тем самым 7.62х39 образца 1943 года. Да, СССР был не одинок в этом пути, немцы создали патрон 7.92х33, США активно применяли карабин М1 под патрон .30 Carbine(7.62х33), но немецкое оружие после войны было снято с производства, а американцы вернулись к более мощному 7.62х51.



В СССР же были разработаны и запущены в производство карабин СКС, автомат АК, пулемёт РПД. После насыщения Советской Армии современными образцами вооружения новое оружие активно начало поставляться в страны Азии и Африки в качестве помощи народам, избравшим социалистический путь развития и борющимся против злых западных колониалистов и их приспешников. Вооружённых теми самыми FN FAL и немецкими HK G3.



И, когда в последней четверти ХХ века сложилась социальная ситуация, располагающая к массовому привлечению к боевым действиям именно детей 10-13 лет, то для их вооружения в достатке нашлись подходящие образцы. Кроме СССР, щедрой рукой отсыпавшего братским режимам автоматы АК и АКС, а так же карабина СКС, значительную роль тут сыграл Китай. Его разной степени лицензионности копии АК, такие как Тип 56 и Тип 56-II, пусть и уступали по качеству оригинальным советским автоматам, но зато были дёшевы и китайцы были не особо щепетильны в выборе африканских партнёров и покупателей. А уж восточноевропейские арсеналы, щедро открывшие свои ворота для «оружейных баронов» после падения ОВД, вообще позволили напитать страны третьего мира таким количество лёгкой стрелковки, что в некоторых сообществах теперь без автомата ты и не совсем мужчина.



Короткий и довольно лёгкий АК оказался вполне комфортен для использования мальчишками и девчонками лет 9-13 в африканских и азиатских странах. Отдача патрона 7.62х39 относительно небольшая, это позволяет нормально контролировать оружие и вести прицельный огонь очередями даже физически слабому человеку, достаточно просто несложных навыков. Которые освоить детям это дело пары недель тренировки. Более того – в условиях городских боёв зачастую речи о прицельном огне не идёт, а значит можно с автомата ещё и приклад открутить – будет легче и короче, удобнее с ним бегать и палить «по-сомалийски» вон в ту сторону. Такие варианты на фотках тоже регулярно встречаются. Пусть – 10 к точности стрельбы, зато -350 граммов и -20 см длины.



Само собой, даже если бы в Африке не было огромного количества оружия под советский патрон 7.62х39, то всё равно нашлись бы способы вовлечь в войны огромное количество местной детворы, всё-таки население в момент демографического взрыва очень сильно помолодело, но эффективность этого вовлечения оказалась бы заметно меньше. Да, встречаются на фото юные бойцы и с G3, и с FN FAL, но количество их на общем фоне невелико, да и сами они обычно постарше.



Напоследок скажу, почему я стал говорить именно про патрон, а не автомат Калашникова сам по себе. Всё-таки в комплексе «патрон-оружие» именно патрон занимает первое и главное место. И он обуславливает очень многие особенности использования оружия. Те же FN FAL и HK G3 незначительно длиннее АК, а по массе фрезерованный АК тип 3 ещё и потяжелее может быть (а в Африку шло много ранних АК, которые заменяли на лёгкие штампованные АКМ). Но именно его промежуточный патрон дал те возможности, благодаря которым именно автомат Калашникова стал так популярен в качестве оружия для детей-солдат по всему миру.