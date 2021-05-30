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Про детей-солдат и эволюцию оружия

Про детей-солдат и эволюцию оружия (4 фото)

Автор:
30 мая 2021 08:25
Метки: азия   африка   война   дети   дети на войне   история   латинская америка   оружие   
414
4
С героями нашего повествования хотя бы мельком знаком каждый, хоть немного увлекающийся военной историей. Первый носит множество имён - 7,62-мм патрон образца 1943 года, он же патрон М43, он же .30 Russian Short, он же, говоря по-простому, патрон автомата Калашникова. Выдающийся образец советской конструкторской мысли, оказавший серьёзное влияние на всё военное искусство второй половины ХХ века.
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Еще крутые истории!
Метки: азия   африка   война   дети   дети на войне   история   латинская америка   оружие   
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22k
Батончик с маком 3 часа назад
На эту тему есть фильм "безродным звери". смотришь его и думаешь - как хорошо что я родился не в Африке
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65k
Каракули Час назад
Это не дети это убийцы.. В Африке человеческая жизнь стоит копейки..
Очень не советую туда ходить.. Куда угодно но только не в Африку..
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