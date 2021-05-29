Петь не хочется, семья не сложилась. Как живет Юрий Антонов

11.

Следующей избранницей артиста стала Мирослава Бобанович — девушка из Югославии. Они встретились в компании друзей. Казалось, такая любовь бывает только в кино. В этот раз Юрий решил рискнуть: они расписались и уехали жить на родину Мирославы. Однако случилось именно то, чего он и опасался: в Югославии Юрий оказался невостребованным. Пришлось расстаться с любовью и вернуться в Советский Союз.



В третий раз Юрий предпринял попытку создания семью с харизматичной девушкой Анной. В этот раз все получилось, и у супругов родилась дочка Людмила. Однако через какое-то время и этот брак распался. Анна с дочерью улетели в Париж, а Юрий остался в России. О своей дочери певец рассказывает редко и с неохотой. Теплых отношений между ними нет, но иногда они встречаются.



Также у Юрия Антонова есть внебрачный сын Михаил. Он живет в Москве. Однако и с ним у Юрия Михайловича нет особых, доверительных отношений: мальчик вырос в другой семье, и кровного родства с певцом он не чувствует.