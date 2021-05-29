Петь не хочется, семья не сложилась. Как живет Юрий Антонов

447
21
2
Многие считают Юрия Антонова счастливчиком — родился в нужное время в нужном месте, попались хорошие тексты, которые легли на музыку, завязались необходимые для продвижения связи, — отсюда и результат.
Однако сам певец утверждает, что успех — только его заслуга. По словам Антонова, популярности ему удалось добиться благодаря холодному расчету и тяжелому труду. Вот только равнозначны ли понятия «успех в любимом деле» и «счастье»?
Однако сам певец утверждает, что успех — только его заслуга. По словам Антонова, популярности ему удалось добиться благодаря холодному расчету и тяжелому труду. Вот только равнозначны ли понятия «успех в любимом деле» и «счастье»?
2.
Детство
Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте — туда была эвакуирована его мать, Наталья Литовченко. После окончания войны отцу семейства, офицеру морской пехоты Михаилу Антонову, предложили продолжить службу в военной администрации Берлина, и жена с сыном переехали вслед за ним. В 1948-м году в семье случилось пополнение — родилась дочка Жанна.
Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте — туда была эвакуирована его мать, Наталья Литовченко. После окончания войны отцу семейства, офицеру морской пехоты Михаилу Антонову, предложили продолжить службу в военной администрации Берлина, и жена с сыном переехали вслед за ним. В 1948-м году в семье случилось пополнение — родилась дочка Жанна.
3.
После возвращения из Германии семейство Антоновых обосновалось в Белоруссии, в городке Молодечино. Учеба давалась Юрию легко, помимо обычной школы, он посещал также музыкальную. Вначале его отдали туда заниматься по классу скрипки. Позже Юрий выбрал аккордеон.
4.
Несмотря на успехи в учебе, Юрия нельзя было назвать заучкой или маменькиным сынком: не раз его замечали на заброшенных стройках в компании местных хулиганов. Доводилось и подраться.
В 14 лет Юрий стал зарабатывать музыкой деньги — устроился руководителем хора в железнодорожное депо. Сам он считает, что профессиональную деятельность начал в 1964-м году. Тогда ему предложили работу в государственной филармонии. Однако успех длился недолго: вскоре молодого музыканта призвали в армию.
В 14 лет Юрий стал зарабатывать музыкой деньги — устроился руководителем хора в железнодорожное депо. Сам он считает, что профессиональную деятельность начал в 1964-м году. Тогда ему предложили работу в государственной филармонии. Однако успех длился недолго: вскоре молодого музыканта призвали в армию.
5.
Начало творческого пути
После окончания службы Антонов возвращается в филармонию и создает ансамбль «Тоника». В 1969 году он переезжает в Ленинград, где начинает работать в составе популярного ансамбля «Поющие гитары»: сперва в качестве гитариста-клавишника, затем — как вокалист и автор песен. Именно с подачи Антонова в репертуаре ансамбля появились такие хиты как «Аэропорт», «Стой, не стреляй, солдат!», «Где же смелость?». Самой же популярной композицией тех времен стала «Нет тебя прекрасней».
После окончания службы Антонов возвращается в филармонию и создает ансамбль «Тоника». В 1969 году он переезжает в Ленинград, где начинает работать в составе популярного ансамбля «Поющие гитары»: сперва в качестве гитариста-клавишника, затем — как вокалист и автор песен. Именно с подачи Антонова в репертуаре ансамбля появились такие хиты как «Аэропорт», «Стой, не стреляй, солдат!», «Где же смелость?». Самой же популярной композицией тех времен стала «Нет тебя прекрасней».
6.
«Добры молодцы». В.Антипин, Ж.Бичевская, Ю.Антонов, В.Левенштейн, А.Морозов
В 1970-м году Юрий Антонов переезжает в Москву. Там он работает в составе ансамбля «Добры молодцы», затем — с оркестром «Современник», руководит группой «Магистраль», а также начинает тесно сотрудничать с Давидом Тухмановым.
В 1973-м году выходит пластинка, на которой есть три авторские песни Юрия Антонова. Чтобы избежать бюрократической возни, Антонов выпускает миньоны — диски, содержащие одну-две композиции. Именно благодаря миньонам популярность его начинает быстро расти.
В 1976 году ансамбль «Добры молодцы» выпускает несколько пластинок, где большую часть материала составляют песни Юрия Антонова. Вскоре его хиты начинают исполнять Лев Лещенко, «Веселые ребята» и другие популярные музыканты.
В 1970-м году Юрий Антонов переезжает в Москву. Там он работает в составе ансамбля «Добры молодцы», затем — с оркестром «Современник», руководит группой «Магистраль», а также начинает тесно сотрудничать с Давидом Тухмановым.
В 1973-м году выходит пластинка, на которой есть три авторские песни Юрия Антонова. Чтобы избежать бюрократической возни, Антонов выпускает миньоны — диски, содержащие одну-две композиции. Именно благодаря миньонам популярность его начинает быстро расти.
В 1976 году ансамбль «Добры молодцы» выпускает несколько пластинок, где большую часть материала составляют песни Юрия Антонова. Вскоре его хиты начинают исполнять Лев Лещенко, «Веселые ребята» и другие популярные музыканты.
7.
Пик успеха
В 1981-м году — новый виток успеха: на экраны страны выходит картина «Берегите женщин», в которой можно услышать песни композитора. После этого музыка Юрия Антонова начинает звучать в фильмах постоянно.
В 1983-м году Антонов пробует себя в качестве актера — исполняет небольшую роль в короткометражке «Незнакомая песня». После этого он появлялся еще в нескольких картинах, в частности, в фильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Куда он денется».
Сотрудничество с группой «Аракс» становится поворотным моментом в биографии Юрия Антонова: пластинки раскупаются мгновенно, несмотря на миллионные тиражи. 1982-й – 1983-й годы можно назвать пиком успеха Юрия Антонова.
В советское время Юрий Антонов считался одним из богатейших музыкантов. По собственным признаниям певца, только с авторских отчислений он заработал свыше миллиона рублей.
«С девушкой я мог сходить в самый лучший ресторан Международного центра торговли, когда он только открылся. Помню, обед на двоих стоил 36 рублей. Треть средней зарплаты, но я-то зарабатывал совсем другие деньги и мог себе позволить. Вот какие были времена!» — вспоминает артист.
В 1981-м году — новый виток успеха: на экраны страны выходит картина «Берегите женщин», в которой можно услышать песни композитора. После этого музыка Юрия Антонова начинает звучать в фильмах постоянно.
В 1983-м году Антонов пробует себя в качестве актера — исполняет небольшую роль в короткометражке «Незнакомая песня». После этого он появлялся еще в нескольких картинах, в частности, в фильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Куда он денется».
Сотрудничество с группой «Аракс» становится поворотным моментом в биографии Юрия Антонова: пластинки раскупаются мгновенно, несмотря на миллионные тиражи. 1982-й – 1983-й годы можно назвать пиком успеха Юрия Антонова.
В советское время Юрий Антонов считался одним из богатейших музыкантов. По собственным признаниям певца, только с авторских отчислений он заработал свыше миллиона рублей.
«С девушкой я мог сходить в самый лучший ресторан Международного центра торговли, когда он только открылся. Помню, обед на двоих стоил 36 рублей. Треть средней зарплаты, но я-то зарабатывал совсем другие деньги и мог себе позволить. Вот какие были времена!» — вспоминает артист.
8.
Борьба с пиратством
Несмотря на сильную занятость и практически непрерывные гастроли, Антонов находил время для того, чтобы сражаться за права артистов. Не раз его видели на «Горбушке» (московский рынок с огромным количеством разнообразной нелицензионной продукции). Он находил пиратские диски с собственным творчеством и уничтожал подделки.
Несмотря на сильную занятость и практически непрерывные гастроли, Антонов находил время для того, чтобы сражаться за права артистов. Не раз его видели на «Горбушке» (московский рынок с огромным количеством разнообразной нелицензионной продукции). Он находил пиратские диски с собственным творчеством и уничтожал подделки.
9.
Местные продавцы были запуганы им настолько, что, в конце концов, начали продавать диски Антонова только по запросу. Однако их это не спасало: Юрий брал с собой приятелей, которые исполняли роль покупателей, и ловил коммерсантов с поличным, когда те показывали интересовавшимся альбомы певца.
Известно также о его намерениях отсудить у компании Apple 450 миллионов рублей за несогласованное выкладывание музыки в iTunes.
Известно также о его намерениях отсудить у компании Apple 450 миллионов рублей за несогласованное выкладывание музыки в iTunes.
10.
Личная жизнь
В официальном браке певец был трижды. С семейной жизнью не складывалось не из-за неверности, а потому, что избранницы выбирали жизнь за границей. Юрий же понимал, что там он будет никем.
С первой женой они вместе собирались лететь в США. Документы уже были поданы, визы одобрены. И вдруг, после визита к родственникам, Юрий изменил решение. Любимая его не поддержала и улетела одна. Она и по сей день живет в Нью-Йорке.
После расставания с первой женой у Юрия начались отношений с поэтессой Ириной Безладновой. Именно на ее стихи была написана песня «Нет тебя прекрасней». Однако Ирина тоже решила покинуть страну. До создания семьи дело так и не дошло.
В официальном браке певец был трижды. С семейной жизнью не складывалось не из-за неверности, а потому, что избранницы выбирали жизнь за границей. Юрий же понимал, что там он будет никем.
С первой женой они вместе собирались лететь в США. Документы уже были поданы, визы одобрены. И вдруг, после визита к родственникам, Юрий изменил решение. Любимая его не поддержала и улетела одна. Она и по сей день живет в Нью-Йорке.
После расставания с первой женой у Юрия начались отношений с поэтессой Ириной Безладновой. Именно на ее стихи была написана песня «Нет тебя прекрасней». Однако Ирина тоже решила покинуть страну. До создания семьи дело так и не дошло.
11.
Следующей избранницей артиста стала Мирослава Бобанович — девушка из Югославии. Они встретились в компании друзей. Казалось, такая любовь бывает только в кино. В этот раз Юрий решил рискнуть: они расписались и уехали жить на родину Мирославы. Однако случилось именно то, чего он и опасался: в Югославии Юрий оказался невостребованным. Пришлось расстаться с любовью и вернуться в Советский Союз.
В третий раз Юрий предпринял попытку создания семью с харизматичной девушкой Анной. В этот раз все получилось, и у супругов родилась дочка Людмила. Однако через какое-то время и этот брак распался. Анна с дочерью улетели в Париж, а Юрий остался в России. О своей дочери певец рассказывает редко и с неохотой. Теплых отношений между ними нет, но иногда они встречаются.
Также у Юрия Антонова есть внебрачный сын Михаил. Он живет в Москве. Однако и с ним у Юрия Михайловича нет особых, доверительных отношений: мальчик вырос в другой семье, и кровного родства с певцом он не чувствует.
В третий раз Юрий предпринял попытку создания семью с харизматичной девушкой Анной. В этот раз все получилось, и у супругов родилась дочка Людмила. Однако через какое-то время и этот брак распался. Анна с дочерью улетели в Париж, а Юрий остался в России. О своей дочери певец рассказывает редко и с неохотой. Теплых отношений между ними нет, но иногда они встречаются.
Также у Юрия Антонова есть внебрачный сын Михаил. Он живет в Москве. Однако и с ним у Юрия Михайловича нет особых, доверительных отношений: мальчик вырос в другой семье, и кровного родства с певцом он не чувствует.
12.
Где и с кем сейчас проживает Юрий Антонов
Вот уже более 20 лет Юрий Антонов проживает в собственном доме в поселке Грибово. Иногда Людмила и Михаил приезжают погостить, но это случается нечасто. В основном певец поддерживает связь с ними через интернет.
У Антонова много домашних питомцев: 45 кошек, 17 собак, два десятка ручных белок, кролики, цесарки, петух, индонезийские утки и павлины.
Вот уже более 20 лет Юрий Антонов проживает в собственном доме в поселке Грибово. Иногда Людмила и Михаил приезжают погостить, но это случается нечасто. В основном певец поддерживает связь с ними через интернет.
У Антонова много домашних питомцев: 45 кошек, 17 собак, два десятка ручных белок, кролики, цесарки, петух, индонезийские утки и павлины.
13.
Десятки собак и кошек устроились на постоянное место жительство к Антонову. Как говорит сам певец, он не мог спокойно пройти мимо уличных кошек и собак. Чувство жалости не позволяло оставить их на улице.
15.
В молодые годы, когда популярность Юрия Антонова была на пике, он работал не жалея себя, и впоследствии это стало сказываться на здоровье. В 2020-м году певец благополучно перенес операцию на коленном суставе.
Сейчас Антонов практически не выступает и редко появляется на публике: по его словам, когда все болит, становится не до песен. Несмотря на это, хочется надеяться, что Юрий Михайлович еще порадует многочисленных поклонников новыми хитами.
Сейчас Антонов практически не выступает и редко появляется на публике: по его словам, когда все болит, становится не до песен. Несмотря на это, хочется надеяться, что Юрий Михайлович еще порадует многочисленных поклонников новыми хитами.
22.
Кто не видел фильм, советую посмотреть!
23.
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 удивительных совпадений, пойманных в идеальный момент
- Баба Лена, которая гуляла сама по себе: история 91-летней путешественницы из Красноярска
- 12 интересных находок, которые одна на миллион
- 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями
- 15 фото счастливчиков в самый радостный день их жизни
Метки: Россия СССР жизнь фотографии юрий антонов
22
Понравилось22
Новости партнёров
Так же Бог наделил его самым поганым характером.
"Берегите женщин" в кино видел в отпуске с родителями, имено музыкой и песнями запомнился..