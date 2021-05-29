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Петь не хочется, семья не сложилась. Как живет Юрий Антонов

Петь не хочется, семья не сложилась. Как живет Юрий Антонов (21 фото + 2 видео)

Автор:
29 мая 2021 21:28
Метки: Россия   СССР   жизнь   фотографии   юрий антонов   
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Многие считают Юрия Антонова счастливчиком — родился в нужное время в нужном месте, попались хорошие тексты, которые легли на музыку, завязались необходимые для продвижения связи, — отсюда и результат.
Однако сам певец утверждает, что успех — только его заслуга. По словам Антонова, популярности ему удалось добиться благодаря холодному расчету и тяжелому труду. Вот только равнозначны ли понятия «успех в любимом деле» и «счастье»?

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Метки: Россия   СССР   жизнь   фотографии   юрий антонов   
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40k
Элек Мек 2 часа назад
Один из лучших мелодистов!!!
Так же Бог наделил его самым поганым характером.
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593
Лесник Полчаса назад
Как талант - состоялся. Как человек - полное дерьмо. Когда узнал его лично - выкинул все кассеты с его песнями. Самовлюблюнное чмо и быдло, не удивительно, что с семейными отношениями не сложилось ни с одной.
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237
Дедуля 48 минут назад
Создал много шлягеров, пела вся страна, но самовлюбленность сыграла свою роль, никому не верил и в итоге остался один, не, вру, с кошками.
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9k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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9k
Вася 2 часа назад
Антонов крут, хитов в СССР написал и спел кучу, куда там Пугачёвой да Ротару..
"Берегите женщин" в кино видел в отпуске с родителями, имено музыкой и песнями запомнился..

Ссылка coub.com
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