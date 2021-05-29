В России начали создавать образцы тяжелого робота "Штурм"

Например, при ведении маневренной обороны автономно их можно использовать в огневых засадах, для прикрытия стыков и флангов. В наступлении ударные РТК тяжелого класса планируют применять как передовой эшелон боевого порядка, для разведки боем, как средство огневой поддержки при бое в урбанизированных районах, в плотной инфраструктурной застройке

Одна из важнейших задач — интеграция таких комплексов в штатные структуры войск, отработка их взаимодействие со всеми элементами боевого порядка.

Организация и поддержание непрерывного взаимодействия в общевойсковом бою само по себе является одной из самых сложных и нетривиальных задач в военном искусстве. Включение в этот процесс РТК потребует масштабной практической отработки в войсках всех вариантов их применения.

Глава оборонного министерства России Сергей Шойгу ранее объявил, что российские ученые работают над созданием боевых роботов с искусственным интеллектом. Такие военные машины будут иметь возможность самостоятельно воевать.