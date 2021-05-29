В России начали создавать образцы тяжелого робота "Штурм"

FISHKINET
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома Работа не волк, или Как судебные приставы на перекур ходили Работа не волк, или Как судебные приставы на перекур ходили Забавные закулисные фотографии, которые выглядят как древние интернет-мемы Забавные закулисные фотографии, которые выглядят как древние... Скульптура-невидимка «I am» продана за 15 тысяч евро (1 334 000 рублей) Скульптура-невидимка «I am» продана за 15 тысяч евро (1 334 000... Комментарии в разных группах к постам Комментарии в разных группах к постам 40 неожиданных фото, которые вас удивят 40 неожиданных фото, которые вас удивят 20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека 20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть... Фото советских знаменитостей Фото советских знаменитостей Самая мистическая достопримечательность Австралии Самая мистическая достопримечательность Австралии Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы С днем пограничника всех причастных!!! С днем пограничника всех причастных!!! Москва. Одинцовский район. Парк "Патриот". Экспозиции глазами обывателя Москва. Одинцовский район. Парк "Патриот". Экспозиции глазами... 17 жутковатых кадров, которые моментально поднимут ваш пульс 17 жутковатых кадров, которые моментально поднимут ваш пульс 10 случаев, когда книги превращались в действительно отличные экранизации 10 случаев, когда книги превращались в действительно отличные... 20+ смешных фото собак, с которыми явно что-то пошло не так 20+ смешных фото собак, с которыми явно что-то пошло не так Сидел в засаде Карацупа Сидел в засаде Карацупа Сегодня я узнал 30 потрясающих историй из прошлого человечества Сегодня я узнал 30 потрясающих историй из прошлого человечества Испанскую почту обвинили в пропаганде расизма Испанскую почту обвинили в пропаганде расизма
В России начали создавать образцы тяжелого робота "Штурм"

В России начали создавать образцы тяжелого робота "Штурм" (3 фото)

Автор:
29 мая 2021 20:09
Метки: Вооруженные силы России   вооружение   комплекс   робот   техника   штурм   
232
3
Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" уже принят на вооружение в России и прошел испытания в реальных боевых условиях Сирии (которые выявили много недостатков и это хорошо для их исправления). Но ВС РФ продолжают двигаться в этом направлении.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Вооруженные силы России   вооружение   комплекс   робот   техника   штурм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Mimik 2 часа назад
В городе рулит пехота! И роботы должны быть меньше по габаритам. И то натянут на кукан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151
Змій Горинич Полчаса назад
Как по мне, то любое попадание РПГ, ПТУРа, СПГ и т.д. в надстройку этого монстра, выведет его из боя. Без прикрытия пехоты он слаб и дорог. Учитывая специфику боя в городских условиях могут и сверху (с высотных построек) накидать, желательно прикрытие авиации. Да и без артподготовки тоже не феншуй. Я бы ни в коем случае не доверялся ИИ, лучше дистанционной управление, но тут могут и заглушить сигнал, (особенно в городских трущобах) нужны наземные и воздушные ретрансляторы. Искусственный интеллект будет явно уступать в этом случае людской смекалке.
Направление в военном вооружении правильное, но еще много подводных камней у него на пути и требует не малых денег
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer Час назад
Когда мы увидим эту модель в World Of Tanks?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
Лучший Друг Час назад
Битвы роботов.... Айзек азимов со своими законами в гробу вертится.

А так, конечно, классно. Не подвергать опасности экипаж. Когда уже дроиды - пехотинцы появятся, как давным давно в одной далёкой галактике? Или это будут терминаторы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самолет SE200 с тремя парами крыльев: возможная революция в пассажирских перевозках (1 фото + видео) Самолет SE200 с тремя парами крыльев: возможная революция в пассажирских перевозках (1 фото + видео) 9 потрясающих изображений глубоководной жизни, снятых подводным роботом 9 потрясающих изображений глубоководной жизни, снятых подводным роботом Стали известны новинки военной техники, принявшие участие в параде 9&nbsp;Мая, в&nbsp;Москве: видео Стали известны новинки военной техники, принявшие участие в параде 9 Мая, в Москве: видео Чем отличаются движения лица у роботов и у человека Чем отличаются движения лица у роботов и у человека Компания Disney создала танцующего роботизированного Грута Компания Disney создала танцующего роботизированного Грута В новых очках ночного видения американские солдаты видят врага насквозь В новых очках ночного видения американские солдаты видят врага насквозь
Анте
Проектирую мосты, обожаю суши, болею за Спартак, воспитываю дочурку.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

508



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Россия перестала выдавать разрешения на посадку летящим в обход Белоруссии бортам
2
472
Россия перестала выдавать разрешения на посадку летящим в обход Белоруссии бортам
17 исторических фактов, о которых мало кто знает
5
82
17 исторических фактов, о которых мало кто знает
﻿
Набирающие популярность
Автовсячина
0
1
Автовсячина
"Надо еще": сын "Каменской" вколол парафин, чтобы выглядеть мощнее
0
69
"Надо еще": сын "Каменской" вколол парафин, чтобы выглядеть мощнее
Гопнички под окнами: 4 вида граждан, которые бесят нас летом (10 фото)
Гопнички под окнами: 4 вида граждан, которые бесят нас летом (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#СССР#интересное#дети#фильм#новости#еда#позитив
#интересно#факты#люди#подборка#прикол#истории#знаменитости#питомцы#милота#приколы
#Юмор#кино#Россия#история#в мире#спорт#мемы#природа#пейзажи#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться