В России начали создавать образцы тяжелого робота "Штурм"

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Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" уже принят на вооружение в России и прошел испытания в реальных боевых условиях Сирии (которые выявили много недостатков и это хорошо для их исправления). Но ВС РФ продолжают двигаться в этом направлении.
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) начала создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного для боя в городе.
В частности, создается подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3.
Другие варианты боевых модулей комплекса будут включать следующие виды вооружения: блок реактивных огнеметов "Шмель", спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки, блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом сами боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника.
В частности, создается подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3.
Другие варианты боевых модулей комплекса будут включать следующие виды вооружения: блок реактивных огнеметов "Шмель", спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки, блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом сами боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника.
Укороченное орудие так называемой сниженной баллистики предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.
Короткий ствол с минимальным выносом за габариты боевой машины обеспечит "Штурму" хорошую мобильность и эффективность в условиях городских узостей или завалов. Учитывая минимальные дальности огневого контакта в урбанистической среде, сниженная из-за короткого ствола начальная скорость снаряда не повлияет на эффективность поражения целей.
По словам собеседника агентства, основное назначение комплекса "Штурм" — выявление и подавление долговременных огневых точек, уничтожение живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчетов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность.
Все машины робототехнического комплекса "Штурм" предназначены для действий на переднем крае, как непосредственно в боевых порядках подразделений, так и автономно, на отдельных направлениях.
Короткий ствол с минимальным выносом за габариты боевой машины обеспечит "Штурму" хорошую мобильность и эффективность в условиях городских узостей или завалов. Учитывая минимальные дальности огневого контакта в урбанистической среде, сниженная из-за короткого ствола начальная скорость снаряда не повлияет на эффективность поражения целей.
По словам собеседника агентства, основное назначение комплекса "Штурм" — выявление и подавление долговременных огневых точек, уничтожение живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчетов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность.
Все машины робототехнического комплекса "Штурм" предназначены для действий на переднем крае, как непосредственно в боевых порядках подразделений, так и автономно, на отдельных направлениях.
Например, при ведении маневренной обороны автономно их можно использовать в огневых засадах, для прикрытия стыков и флангов. В наступлении ударные РТК тяжелого класса планируют применять как передовой эшелон боевого порядка, для разведки боем, как средство огневой поддержки при бое в урбанизированных районах, в плотной инфраструктурной застройке
Одна из важнейших задач — интеграция таких комплексов в штатные структуры войск, отработка их взаимодействие со всеми элементами боевого порядка.
Организация и поддержание непрерывного взаимодействия в общевойсковом бою само по себе является одной из самых сложных и нетривиальных задач в военном искусстве. Включение в этот процесс РТК потребует масштабной практической отработки в войсках всех вариантов их применения.
Глава оборонного министерства России Сергей Шойгу ранее объявил, что российские ученые работают над созданием боевых роботов с искусственным интеллектом. Такие военные машины будут иметь возможность самостоятельно воевать.
Одна из важнейших задач — интеграция таких комплексов в штатные структуры войск, отработка их взаимодействие со всеми элементами боевого порядка.
Организация и поддержание непрерывного взаимодействия в общевойсковом бою само по себе является одной из самых сложных и нетривиальных задач в военном искусстве. Включение в этот процесс РТК потребует масштабной практической отработки в войсках всех вариантов их применения.
Глава оборонного министерства России Сергей Шойгу ранее объявил, что российские ученые работают над созданием боевых роботов с искусственным интеллектом. Такие военные машины будут иметь возможность самостоятельно воевать.
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А что касается размеров, так и маленькие роботы тоже есть...
https://www.sila-rf.ru/minoborony-namereno-sozdat-novoe-oruzhie-s-iskusstvennym-intellektom/https://www.sila-rf.ru/minoborony-namereno-sozdat-novoe-oruzhie-s-iskusstvennym-intellektom/
Направление в военном вооружении правильное, но еще много подводных камней у него на пути и требует не малых денег
А так, конечно, классно. Не подвергать опасности экипаж. Когда уже дроиды - пехотинцы появятся, как давным давно в одной далёкой галактике? Или это будут терминаторы?