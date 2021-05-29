Самое большое деревянное судно в мире

В 1910 году в США была построена шхуна «Wyoming». Предназначался этот парусник для перевозки песка, щебёнки, угля и других грузов вдоль восточного побережья страны. Грузоподъёмность корабля поражает воображение – целых 5100 тонн.
Добиться такого показателя удалось благодаря использованию нестандартных инженерных решений.
Кораблём управлял экипаж из 17 человек. Помещения для экипажа в рубках были оборудованы паровым отоплением, а для чрезвычайных ситуаций предусмотрены три спасательные шлюпки. Шхуна использовалась по назначению до начала Первой мировой войны, затем на несколько лет оказалась заброшенной. После окончания военных действий судно снова стали использовать, но из-за неправильного ухода корпус потерял прочность. В 1924 году деревянный парусник с механическим двигателем «Wyoming» попал в сильный шторм и затонул вблизи Чесапикского залива.
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Короче соль забыли засыпать между корпусами. Как в посудомойке.
Америка страна коррупции и учитель по распиливанию бюджетов.
от китобоев до фрегатов и линкоров (парусных)
и ниче,стали великой морской державой ..