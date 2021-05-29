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Самое большое деревянное судно в мире

Самое большое деревянное судно в мире (3 фото)

Автор:
29 мая 2021 19:30
Метки: Шхуна   дерево   интересно   корабль   познавательно   судно   
269
3

В 1910 году в США была построена шхуна «Wyoming». Предназначался этот парусник для перевозки песка, щебёнки, угля и других грузов вдоль восточного побережья страны. Грузоподъёмность корабля поражает воображение – целых 5100 тонн.
Добиться такого показателя удалось благодаря использованию нестандартных инженерных решений.

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Метки: Шхуна   дерево   интересно   корабль   познавательно   судно   
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4  комментария
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3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
После окончания военных действий судно снова стали использовать, но из-за неправильного ухода корпус потерял прочность.
Короче соль забыли засыпать между корпусами. Как в посудомойке.
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5k
TirAn Час назад
симпатичный параход
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42k
doker Час назад
Из сосны... И на шо они таки надеялись?
Америка страна коррупции и учитель по распиливанию бюджетов.
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