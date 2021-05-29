Самое большое деревянное судно в мире

Кораблём управлял экипаж из 17 человек. Помещения для экипажа в рубках были оборудованы паровым отоплением, а для чрезвычайных ситуаций предусмотрены три спасательные шлюпки. Шхуна использовалась по назначению до начала Первой мировой войны, затем на несколько лет оказалась заброшенной. После окончания военных действий судно снова стали использовать, но из-за неправильного ухода корпус потерял прочность. В 1924 году деревянный парусник с механическим двигателем «Wyoming» попал в сильный шторм и затонул вблизи Чесапикского залива.