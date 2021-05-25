Удивительное дерево, над загадкой которого ученые бьются до сих пор

Дерево по-научному называется, кстати, сократея голокоренная.

Сократея вырастает до 25 м в высоту, а толщина ее ствола достигает 16 см. Впрочем, это, если речь о самых крупных представителях. В среднем же эта пальма редко вытягивается выше 15-20 м и раздается вширь больше чем на 12 см.

А вот обнаженные корни дерева, которые вроде надежных подпорок врастают в землю, – вызывают массу толков. Со стороны пальма выглядит довольно странно: так, словно отрастила себе ноги-ходули и вот-вот вырвется из почвы, чтобы уйти прочь.