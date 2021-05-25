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Удивительное дерево, над загадкой которого ученые бьются до сих пор

Удивительное дерево, над загадкой которого ученые бьются до сих пор (8 фото)

Автор:
25 мая 2021 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: дерево   интересно   корни   пальма   фото   
790
8

Её называют «ходячая пальма». Это дерево, найденное в американских тропических лесах, удивило и озадачило ученых. До сих пор они бьются над ботанической загадкой: почему длинные крепкие корни пальмы растут на высоте нескольких метров от земли?

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Метки: дерево   интересно   корни   пальма   фото   
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6  комментариев
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2k
ых Час назад
Где ссылки на научные статьи, на диссертации, в которых ученые "бьются" над разрешением загадки столбовидных корней именно этой пальмы? Дзен, как достоверный источник не рассматривать.
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6k
dikijjim 17 минут назад
ну у них гипотезы идиоты,дерево так делает чтобы ствол не гнил во время сезонных,муссонных,дождей,почва да и сама местность может превращаться в болото или даже реку ну и вот.
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11k
Inlex Полчаса назад
Дело в деревянной генетике. Дерево "думает" что пускает корни в землю, а реально до земли еще метр.
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2k
Raf 37 минут назад
"Хотели кушать и съели Кука..." тут тое самое, захотели и отрастили, что пристали к дереву?
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6k
Ivan 58 минут назад
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