Удивительное дерево, над загадкой которого ученые бьются до сих пор

Её называют «ходячая пальма». Это дерево, найденное в американских тропических лесах, удивило и озадачило ученых. До сих пор они бьются над ботанической загадкой: почему длинные крепкие корни пальмы растут на высоте нескольких метров от земли?
Дерево по-научному называется, кстати, сократея голокоренная.
Сократея вырастает до 25 м в высоту, а толщина ее ствола достигает 16 см. Впрочем, это, если речь о самых крупных представителях. В среднем же эта пальма редко вытягивается выше 15-20 м и раздается вширь больше чем на 12 см.
А вот обнаженные корни дерева, которые вроде надежных подпорок врастают в землю, – вызывают массу толков. Со стороны пальма выглядит довольно странно: так, словно отрастила себе ноги-ходули и вот-вот вырвется из почвы, чтобы уйти прочь.
Вот вы смеетесь, а это была вполне себе рабочая гипотеза. В 1980 году ученые искренне полгали, что мощные корни помогают сократее переместиться с места произрастания, если что-то (например, упавшее дерево или недостаток света) будет ей мешать развиваться. Таким образом, молодая пальма якобы борется за выживание.
Вот только после десятилетий наблюдений ученые эту гипотезу отвергли. Не подтвердилась.
Но зачем-то же нужны эти корни?! Тогда стали думать, что, возможно, они помогают пальме сохранять устойчивость в болотистой почве. К сожалению, доказательств в пользу этой теории отыскать тоже не далось.
Поэтому было высказано предположение, что мощные корни позволяют пальме быстрее расти и подниматься к солнцу (ведь тропические леса довольно тенисты), при этом не увеличивая толщину ствола, не отдавая силы подземным корням.
Догадываетесь, что произошло потом? Верно. Гипотезу тоже опровергли.
Однако научное сообщество не собиралось сдаваться какой-то там пальме. Быстренько созрело новое предположение: странные надземные корни нужны сократее, чтобы расти на сильно замусоренных почвах – там, где залежи бурелома и камней. Хитрая пальма таким образом отвоевывает себе крошечные свободные участки почвы и умудряется выживать там, где не по силам выжить любому другому дереву.
Дальше, наверное, вы уже догадались? Не подтвердилось, ага.
В последней отчаянной попытке ученые выдвинули очередную теорию. Будто странные корни помогают сократее удерживаться на крутых склонах. Вот только… Ну, вы поняли. Опять мимо.
Так и остаются эти корни загадкой, предметом споров и поводом попугать впечатлительных туристов рассказами о том, что жуткая пальма ночами ходит по лесу, переставляя ноги-ходули.
А ученые снова в поиске теорий. Пока безуспешно.
А вы как думаете, зачем пальме такие странные корни?
Источник:
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