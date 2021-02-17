Движение «NormalizeNormalBodies»: девушки публикуют свои снимки без обработки

Стандарты красоты стали вполне привычным явлением в современном мире. В погоне за идеалом многим девушкам стало сложнее принимать свою внешность такой, какая она есть. Однако даже если вы не выглядите так же, как модели на профессиональных снимках, это не значит, что вы не красивы.



Блогер и активистка Мик Зазон запустила целое движение под хештегом «NormalizeNormalBodies» (нормализировать нормальные тела) в рамках борьбы с расстройством пищевого поведения и сопутствующими психологическими проблемами. Девушка опубликовала у себя в Инстаграме снимок в купальнике, тем самым бросив вызов навязанным стандартам красоты. Хештег быстро разлетелся по сети, собрав под собой множество фотографий женщин, присоединившихся к движению Мик Зазон.