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Движение «NormalizeNormalBodies»: девушки публикуют свои снимки без обработки

Движение «NormalizeNormalBodies»: девушки публикуют свои снимки без обработки (18 фото)

Автор:
17 февраля 2021 08:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: NormalizeNormalBodies   бодипозитив   внешность   движение   тело   фигура   фото   
1203
18
Это движение призывает девушек не стыдиться собственного тела и сломить цифровые иллюзии, мешающие принимать себя такими, какие мы есть.

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Метки: NormalizeNormalBodies   бодипозитив   внешность   движение   тело   фигура   фото   
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26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ну и любите себя сколько влезет, сам жиробас, но вываливать эти фото в тырнет зачем?
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4k
Elf_80_Lvl 2 минуты назад
Очередные чудовища женского пола, которые за не следили ни за своим здоровьем и внешностью. Теперь свои изуродованные телеса они выдают за норму с призывами любить их такими как они есть.
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7k
Клёст 2 минуты назад
)Если любишь своё тело, то наверное надо о нём заботиться))
И почему бы себя любимого, для себя любимого не сделать красивым...)
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26k
Игорь 8 минут назад
"тело выносило 7 детей, и потому оно прекрасно"
=====
Нифуя оно не прекрасно. Зачем заниматься самообманом? Но если уж вы приняли такое решение - на 7 детей, то понимаете, что пожертвовали далеко не только своей красотой.
Нефиг делать вид, что "ничего такого" с телом не случилось. надо всего лишь как написано ниже:
=====
"Ваше отражение может не радовать вас, но вы должны его уважать"
=====
И уважать других, стараться не ухудшать ситуацию - разъедаться как свинья и кричать что хорошего человека должно быть много.
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4k
Бу 10 минут назад
Жрать нужно меньше всякой ерунды и больше движения
И любить тех, кто любит тебя таким какой ты есть, а не прЫнцев на белом коне).
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31k
Опаньки 11 минут назад
Автор, ставь в следующий раз дисклаймер "Опасно для психики", пожалуйста. Такое нельзя вот так в сеть заливать. Это вообще законно?
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9k
Енот Полиграфович 12 минут назад
"...может быть я толстая, жирная корова...")))
Ссылка youtu.be
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233
Виктор 12 минут назад
Цирк уродов существовал всегда .
Спасибо автор .
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57k
Опиум для народа 13 минут назад
Если ты урод и не тянешь на нормальность,то может понятие нормальности подтянуть к уродству?)))
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4k
Михаил 19 минут назад
если все будет публиковать такое то такой гадюшник как инстограм придется закрыть его просто перестанут посещать...
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203
bylbatarasich 20 минут назад
Ким без фотошопа
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114
Сергей Сергей 24 минуты назад
Когда то где то была такая рубрика "Их нравы" Ну вот ещё - "В Нью-Йорке группа людей снимает штаны и в одном лишь нижнем белье спускается в метро"
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853
bosayk Полчаса назад
я думал только моя бывшая на всю голову Ё, что б всякую шнягу в инет выкладывать, ан нет у них оказывается целое движение)
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6k
Ivan 42 минуты назад
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33k
AGM 54 минуты назад
По моему дело в самих этих барышнях. Которые сильно комплексуют по поводу своей внешности. Вот я когда вижу фотки атлетично выглядящих чуваков где то в рекламе итд. У меня даже мысли в голову не приходит устроить челедж чтобы все дрищи и жиробасы срочно выложили свои фотки в семейных трусах в интернет в качестве ответа. Мне приходит в голову мысль что всё таки надо уже собраться и пойти в спортзал чтобы выглядеть так же.
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4k
ваня панкин Час назад
Движение «NormalizeNormalBodies»: девушки публикуют свои снимки без обработкиПосмотреть
Движение «NormalizeNormalBodies»: девушки публикуют свои снимки без обработки
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3k
tamin Час назад
Есть отличная история. В коллектив пришла барышня и вся такая-у нас равноправие, женщина тоже человек, феминизм и все дела. Короче достала всех мужиков. Ну, решили наказать. Целый день разговаривали как кто посрал, в каких позах удобнее сексом заниматься, что все бабы хотят денег, как пропатчить кде под фряху и достоинства/недостатки бмв по сравнению с мерсом. На просьбу поменять воду в куллере сказали, что у нас равноправие и теперь её очередь. На следующий день она заявила, что феминизм зло и.т.д.
Я к тому, что девушки красивые, мужики сильные. Давайте не будем эту историю менять
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12k
KOSTELLO Час назад
Срать, простите, тоже нормально.
Но это не знаяит, что об этом надо публично говорить и выставлять напоказ
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35k
dima423 Час назад
блин я вот завтракал и чуть не проблевался...суки нахера так делать?
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19k
BillyBonzz Час назад
" я учусь любить и принимать свое тело" -шикарная отговорка для тех, кто не хочет собой заниматься, придуманная жирными американцами, любящими пожрать что угодно и когда угодно, не задумываясь о последствиях, как животное, лишь бы брюхо набить, а когда становится страшно смотреть на себя в зеркало и желание жрать ночью, лежа за телевизором, перевешивает желание потеть на беговой дорожке, появляются вот такие девизы и челленджи.
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35k
dima423 Час назад
Когда они поймут что НОРМАЛЬНЫЕ не значит УРОДЛИВЫЕ... да мне не нравится что все зафотошоплено до неузнаваемости но мне и не нравится смотреть на жирные целюлитные телеса в шрамах и растяжках... Это то говно зачем выкладывать?? или чтото надо обязательно выкладывать??)))
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