Движение «NormalizeNormalBodies»: девушки публикуют свои снимки без обработки

Это движение призывает девушек не стыдиться собственного тела и сломить цифровые иллюзии, мешающие принимать себя такими, какие мы есть.
Стандарты красоты стали вполне привычным явлением в современном мире. В погоне за идеалом многим девушкам стало сложнее принимать свою внешность такой, какая она есть. Однако даже если вы не выглядите так же, как модели на профессиональных снимках, это не значит, что вы не красивы.
Блогер и активистка Мик Зазон запустила целое движение под хештегом «NormalizeNormalBodies» (нормализировать нормальные тела) в рамках борьбы с расстройством пищевого поведения и сопутствующими психологическими проблемами. Девушка опубликовала у себя в Инстаграме снимок в купальнике, тем самым бросив вызов навязанным стандартам красоты. Хештег быстро разлетелся по сети, собрав под собой множество фотографий женщин, присоединившихся к движению Мик Зазон.
Блогер и активистка Мик Зазон запустила целое движение под хештегом «NormalizeNormalBodies» (нормализировать нормальные тела) в рамках борьбы с расстройством пищевого поведения и сопутствующими психологическими проблемами. Девушка опубликовала у себя в Инстаграме снимок в купальнике, тем самым бросив вызов навязанным стандартам красоты. Хештег быстро разлетелся по сети, собрав под собой множество фотографий женщин, присоединившихся к движению Мик Зазон.
Я знаю, что с моим телом всё в порядке
Движение Мик направлено на принятие собственного тела, вне зависимости от расы, веса, физиологических особенностей и гендерного самоопределения.
Любовь — это прекрасно, а любовь к себе прекрасна особенно
Движение призывает девушек не стыдиться собственного тела и сломить цифровые иллюзии, мешающие принимать себя такими, какие мы есть.
Это шрам от операции, которая сделала мою жизнь лучше, и я люблю его за это
Принятие своей внешности позволяет человеку укрепить самооценку и достичь гармонии между телом и душой.
Ваше отражение может не радовать вас, но вы должны его уважать
«Нормализация нормальных тел» одновременно и очень индивидуальное и объединяющее движение. Ведь каждому присуще своё понятие нормы, но в то же время, любуясь фотографиями под хештегом «NormalizeNormalBodies», мы чувствуем общность и единство.
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И почему бы себя любимого, для себя любимого не сделать красивым...)
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Нифуя оно не прекрасно. Зачем заниматься самообманом? Но если уж вы приняли такое решение - на 7 детей, то понимаете, что пожертвовали далеко не только своей красотой.
Нефиг делать вид, что "ничего такого" с телом не случилось. надо всего лишь как написано ниже:
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"Ваше отражение может не радовать вас, но вы должны его уважать"
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И уважать других, стараться не ухудшать ситуацию - разъедаться как свинья и кричать что хорошего человека должно быть много.
И любить тех, кто любит тебя таким какой ты есть, а не прЫнцев на белом коне).
Спасибо автор .
Я к тому, что девушки красивые, мужики сильные. Давайте не будем эту историю менять
Но это не знаяит, что об этом надо публично говорить и выставлять напоказ