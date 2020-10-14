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Кровь предков: история кровопускания и его значение в медицине прошлого

Кровь предков: история кровопускания и его значение в медицине прошлого (23 фото)

Автор:
14 октября 2020 14:05
Сообщество : Исторические факты
Метки: здоровые   интересное   исторические факты   кровопускание   кровь   лечение   медицина   факты   
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23

До середины XIX век главными атрибутами врачебного дела была клизма, для промывания кишечника и ланцет для нарезов и разрезов разного рода. И в первую очередь ланцет резал вену для кровопускания - самой распространённой медицинской процедуры из прошлого, "лечащей" буквально все болезни...

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Метки: здоровые   интересное   исторические факты   кровопускание   кровь   лечение   медицина   факты   
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vijilante Полчаса назад
Ну... Я как-то пошол сдавать кровь на станцию переливания.
Высосали 450 гр.
Потом я два дня лежал,а через неделю мог прыгать на метр в высоту и сошли все прыщи и пропала экзема.
Хотите верьте,хотите нет.
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