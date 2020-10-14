Кровь предков: история кровопускания и его значение в медицине прошлого

До середины XIX век главными атрибутами врачебного дела была клизма, для промывания кишечника и ланцет для нарезов и разрезов разного рода. И в первую очередь ланцет резал вену для кровопускания - самой распространённой медицинской процедуры из прошлого, "лечащей" буквально все болезни...
Древняя Индия, Греция, Китай, античные времена и т.д. - на протяжении всей истории, покопавшись в медицинской литературе, можно прочесть о кровопускании
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Инструменты для кровопускания. Иллюстрация из книги Питера Лоу «A Discourse of the Whole Art of Chyrurgerie». 1612 год
Согласно теории Гиппократа о гуморах (человеческих соках) должна быть гармония между ними, как между стихиями - огонь (кровь), вода (флегма), воздух и земля (желтая и черная желчь)
Все болезни объяснялись перевесом одного гумора над другим. И именного кровь была главенствующей, способной усмирить все четыре стихии и привести их к равновесию
Недостаток крови был вреден, но избыток был куда опаснее, и кровопускание стало способом этот избыток ликвидировать.
Надсекая вену ланцетом, ставя банки к надрезам на спине или прикладывая пиявки к запястьям, вискам, затылку, врач помогал «естественным» процессам оздоровления
Скарификатор (1910-20) Использовался для кровопускания. Лезвия на пружинах разрезали кожу и к ране прикладывался специальный стакан. Нагретые приборы помогали быстрей собирать кровь.
Для каждой болезни в старинных медицинских справочниках определено место откуда следует пускать кровь, ее количество (от нескольких капель, до нескольких тарелок) и даже время когда это следует делать
Список болезней, от которых лечило кровопускание очень обширен - от мигрени до газов в желудке, от эпилепсии до опухания яичек и т.п.
Помимо собственно лечебного действия, кровопусканию приписывался профилактический эффект: считалось, что оно мобилизует жизненную энергию.
Кровопусканием проветривали жилы, охлаждая горячечное тело - все простуды и инфекции, включая холеру и чуму, обязательно включали лечение кровопусканием
Применялись различные инструменты - ланцеты, скарификаторы, иглы. Позже в моду вошли пиявки, как безболезненный способ забрать "гадкую" кровь
Лишь к середине 16 века некоторые ученые начали сомневаться в данной процедуре, настаивая на том, что кровопускание ослабляет и без того ослабленного болезнью пациента
Был предложен эксперимент, который осуществили аж в 19 веке - группу горячечных больных разделили, одним делали кровопускание, другим нет. Среди вторых смертность была меньше, что послужило поводом говорить о бесполезности процедуры
Однако кровопускания лились рекой вплоть до начала 20-го века. Особенно эта процедура часто применялась в среде безграмотных крестьян
Веносечением активно занимались цирюльники и бродячие лекари (ни о какой дезинфекции речи не было), причем чем больше крови выпускалось, тем дороже стоила процедура и тем больший эффект ожидался в результате
Еще в последние десятилетия XIX века русские земские врачи с ужасом обнаруживали, что в деревнях и уездных городах кровопускания продолжают употребляться для лечения самых разных недугов — от апоплексического удара до тифа и холеры.
Следует отметить, что и сегодня во многих странах сохранилась традиция пускать кровь. Это относится как к медицинским практикам, которые до сих пор верят в чудодейственную силу кровопускания, так и к религиознам течениям, пускающим кровь во имя своих богов
Авторский пост
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Высосали 450 гр.
Потом я два дня лежал,а через неделю мог прыгать на метр в высоту и сошли все прыщи и пропала экзема.
Хотите верьте,хотите нет.