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В Госдуме предложили оплачивать труд одиноких многодетных родителей

В Госдуме предложили оплачивать труд одиноких многодетных родителей (1 фото)

Автор:
27 мая 2021 13:05
Сообщество : Жить в России
Метки: госдума   закон   интересное   одинокий отец   одинокий родитель   труд   фото   
632
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Сейчас на законодательном уровне существует только понятие "одинокая мать". Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина преложила ввести понятие "одинокий родитель", куда будут входить и отцы-одиночки, которых не так мало.

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Метки: госдума   закон   интересное   одинокий отец   одинокий родитель   труд   фото   
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12k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"Необходимо на федеральном уровне принять закон об оплачиваемом домашнем труде"
===============
Предложение-то хорошее, но как будет производиться оценка труда?
Что за форма будет - сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордная, повременная, повременно-премиальная?
Или введут какую-то новую?
Как быть с оплатой ночных смен, сверхурочки и работой в праздничные дни?
Какой будет отпуск?
***
Вопросы не праздные: если говорят об ОПЛАЧИВАЕМОМ ТРУДЕ, пусть и домашнем, то и оплата за него должна быть прозрачной, а условия вписываться в ТК.
Если это вариант пособия, то все это предложение - очередной популизм и самопиар перед выборами от забытой многими дамочки.
*
Навеяло анекдот про мышей и филина с такой концовочкой:
...
Мыши:
- Мудрый филин, но как же мы отрастим иголки и станем ежиками?
Филин:
- Без понятия - я стратег, а не тактик.
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20k
pssst 9 минут назад
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5k
Заур 2 часа назад
Закон от Оксаны Пушкиной об отцах-одиночках будет иметь обязательный пункт про ЛГБТ.
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10k
Alex 2 часа назад
Чем ближе к выборам - тем больше обещаний. Даже если и примут такой закон, то это произойдёт нескоро (Это только повышение пенсвозраста приняли за 2 месяца с момента подачи законопроекта), да и формулировки будут такими мутными, что 90% олиночек получат отказ в выплатах.
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420
анатолий горленко 2 часа назад
Заголовок поста составлен очень некорректно, сразу куча вопросов.
Перечитывание не помогает. Пришлось читать весь пост, чтобы понять, о чём речь.
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5k
Мотыль ВС 2 часа назад
сейчас таджики, узбеки... вся нечисть облизались
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2k
Максим 2 часа назад
Рождение ребенка дело добровольное и ответственное. Оплачивать личное желание? К чему?
Глупости какие-то. Если человек не думал головой, когда плодился, сможет ли он воспитать достойного члена общества? Сомневаюсь.
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3k
Сергей 2 часа назад
Если это будет за счёт депутатских зарплат,то я согласен.
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16k
sanchesS80 2 часа назад
Чем больше бабла будут получать одинокие мамаши, тем более охотно они же и будут рушить семьи. Как результат всё больше детей будет расти без отцов. И кому лучше от этого?

ПыСы: у меня соседи вообще хитрожопые - они развелись, но продолжают жить вместе. Мамаша с подходом "а чего такого, у матери одиночки больше льгот и доплат"
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163
wr2x2 2 часа назад
депутатам надо привлечь к себе внимание перед выборами, и дать обещания, которые они выполнять не будут
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587
Rabie Liz 3 часа назад
Да нхя. Налоги потом поднимут, чтоб деньги им выделять. Головой пусть учатся думать, а не нижними частями. Им и без этого полно льгот, пособий и выплат.
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2k
Serg 3 часа назад
Я как-то слабо представляю родителя-одиночку сидящего дома и воспитывающего детей. А на что он тогда живет?
Оплачиваемый домашний труд не работающему родителю-одиночке или как доплата от государства? Тогда это пособие.
И как-то надо определится, одиноким многодетным родителям или одиноким-родителям независимо от количества детей?

По статистике в России примерно 390 тыс. женщин - многодетных матерей-одиночек у которых трое и более детей. Это для них предложение?
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94
MerryGoRound 3 часа назад
Ну, наконец то дельное и умное предложение. Главное, что бы это благое дело не обернулось против самих матерей и детей, где отцы начнут повально отбирать у матерей детей что бы нажиться на тех.
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28
Сергей Нор MerryGoRound 3 часа назад
Что за куриный бред вы несёте? При разводе суды в 95-98%% оставляют ре6ёнка матери, действует конвенция по правам ре6ёнка, по которой рё6ёнка до 10 лет при разводе оставляют матери.

Это женщины "работают" по принципу - "женитьба по залёту, роды, отжим квартиры при разводе и постановка мужчины на алименты, шантаж отца встречами с ре6ёнком, промывка мозгов ре6ёнку "папа плохой, козёл нас бросил"" - и эта вся гниль происходит, когда более 80% разводов по инициативе женщин.

Громче всего "держи вора" кричит сам вор.

Для значительного количества женщин залететь и паразитировать всю жизнь на деньги, которые выделяются ребёнку, вообще единственный план на жизнь.

Противно слушать такую ГНУСЬ от вас. Всё с вами ясно.
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94
MerryGoRound Сергей Нор 2 часа назад
"куриный бред" и истерите тут только вы. Вас послушать, так мужчины повально просто все "душки" и "ангелы во плоти", а женщины у вас априори все лишь коростолюбивые стервы и бл*ди. Но на деле и в реальности как раз большинство именно мужчин кидают женщин с детьми, и лишь потом начинают орать про "плохих женщин" когда их заставляют платить аллименты за тех кого они по личной же безответственности породили с этими женщинами, думая что "всуну, выну и убегу, а она пусть сама с этим всем справляется...". Если вам не нравятся факты, это только ваша проблема, обиженный явно на женский пол вы эдакий.
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28
Сергей Нор roman-delisov 2 часа назад
"Правильно так - 95-98% отцов при разводе добровольно оставляют детей с матерью" - брехня сивой кобылы.

"Например, мой сын при разводе остался со мной - судья почему-то был не против. Хотя и бывшая жена тоже на ребенка претендовала" - может потому что 1. судья "был" а не судья "была" 2. "бывшая на ре6ёнка не претендовала".

Впрочем, несите бред дальше - ваши "аргументы" показывают слабость вашей позиции.
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672
Александр 3 часа назад
Это нужно делать "ещё вчера"!!!
На фоне депутатских разговоров о разбазаривании детских пособий в "богатые" семьи с "огромным имуществом", навешают 100500 ограничений семейного дохода от Мрота, так что кому это действительно будет нужно, не раз призадумаются: - а стоит вообще в это ввязываться????
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6
vova old 3 часа назад
имеет смысл
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6
vova old Karelian 2 часа назад
в Швейцарии хотят платить каждому гражданину гарантированный доход почти в 4000 долларов в Норвегии доходы от нефти делятся между всеми гражданами примеров таких много почему бы нет На самом деле В некоторых случаях государству выгоднее платить женщине чтобы она сидела дома , практически пособие по безработице.
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