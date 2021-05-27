В Госдуме предложили оплачивать труд одиноких многодетных родителей

Сейчас на законодательном уровне существует только понятие "одинокая мать". Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина преложила ввести понятие "одинокий родитель", куда будут входить и отцы-одиночки, которых не так мало.
Казалось бы, неужели женщины способны бросать своих детей? Оказывается, очень даже способны. Согласно статистике, в России в пяти миллионах случаях дети воспитываются только матерями (из 17 млн российских семей) и в 600 тысячах — отцами-одиночками, сообщает URA.RU.
В связи с этими пугающими цифрами заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей (партия «Единая Россия»), телеведущая Оксана Пушкина предложила ввести понятие "одинокий родитель".
«В трудовом законодательстве нет официального определения понятия „одинокий отец“ или „одинокий родитель“. Понятие „одинокая мать“ упоминается, видимо, в силу того, что это более распространенное явление. Но все эти термины означают, что ребенок в силу определенных обстоятельств воспитывается одним из родителей. Для таких лиц и федеральным, и региональным законодательством установлен ряд гарантий и льгот: трудовых, социальных, налоговых», — добавила Пушкина.
Также женщина предложила государству оплачивать родителям-одиночкам домашний труд.
«Необходимо на федеральном уровне принять закон об оплачиваемом домашнем труде. Есть уже попытки, есть наброски, есть законодательные инициативы в разных партиях, но нужно все собрать воедино», — подчеркнула Пушкина.
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Предложение-то хорошее, но как будет производиться оценка труда?
Что за форма будет - сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордная, повременная, повременно-премиальная?
Или введут какую-то новую?
Как быть с оплатой ночных смен, сверхурочки и работой в праздничные дни?
Какой будет отпуск?
***
Вопросы не праздные: если говорят об ОПЛАЧИВАЕМОМ ТРУДЕ, пусть и домашнем, то и оплата за него должна быть прозрачной, а условия вписываться в ТК.
Если это вариант пособия, то все это предложение - очередной популизм и самопиар перед выборами от забытой многими дамочки.
*
Навеяло анекдот про мышей и филина с такой концовочкой:
...
Мыши:
- Мудрый филин, но как же мы отрастим иголки и станем ежиками?
Филин:
- Без понятия - я стратег, а не тактик.
Перечитывание не помогает. Пришлось читать весь пост, чтобы понять, о чём речь.
Глупости какие-то. Если человек не думал головой, когда плодился, сможет ли он воспитать достойного члена общества? Сомневаюсь.
ПыСы: у меня соседи вообще хитрожопые - они развелись, но продолжают жить вместе. Мамаша с подходом "а чего такого, у матери одиночки больше льгот и доплат"
Оплачиваемый домашний труд не работающему родителю-одиночке или как доплата от государства? Тогда это пособие.
И как-то надо определится, одиноким многодетным родителям или одиноким-родителям независимо от количества детей?
По статистике в России примерно 390 тыс. женщин - многодетных матерей-одиночек у которых трое и более детей. Это для них предложение?
Это женщины "работают" по принципу - "женитьба по залёту, роды, отжим квартиры при разводе и постановка мужчины на алименты, шантаж отца встречами с ре6ёнком, промывка мозгов ре6ёнку "папа плохой, козёл нас бросил"" - и эта вся гниль происходит, когда более 80% разводов по инициативе женщин.
Громче всего "держи вора" кричит сам вор.
Для значительного количества женщин залететь и паразитировать всю жизнь на деньги, которые выделяются ребёнку, вообще единственный план на жизнь.
Противно слушать такую ГНУСЬ от вас. Всё с вами ясно.
"Например, мой сын при разводе остался со мной - судья почему-то был не против. Хотя и бывшая жена тоже на ребенка претендовала" - может потому что 1. судья "был" а не судья "была" 2. "бывшая на ре6ёнка не претендовала".
Впрочем, несите бред дальше - ваши "аргументы" показывают слабость вашей позиции.
На фоне депутатских разговоров о разбазаривании детских пособий в "богатые" семьи с "огромным имуществом", навешают 100500 ограничений семейного дохода от Мрота, так что кому это действительно будет нужно, не раз призадумаются: - а стоит вообще в это ввязываться????