В Госдуме предложили оплачивать труд одиноких многодетных родителей

Казалось бы, неужели женщины способны бросать своих детей? Оказывается, очень даже способны. Согласно статистике, в России в пяти миллионах случаях дети воспитываются только матерями (из 17 млн российских семей) и в 600 тысячах — отцами-одиночками, сообщает URA.RU.

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В связи с этими пугающими цифрами заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей (партия «Единая Россия»), телеведущая Оксана Пушкина предложила ввести понятие "одинокий родитель".

«В трудовом законодательстве нет официального определения понятия „одинокий отец“ или „одинокий родитель“. Понятие „одинокая мать“ упоминается, видимо, в силу того, что это более распространенное явление. Но все эти термины означают, что ребенок в силу определенных обстоятельств воспитывается одним из родителей. Для таких лиц и федеральным, и региональным законодательством установлен ряд гарантий и льгот: трудовых, социальных, налоговых», — добавила Пушкина.

Также женщина предложила государству оплачивать родителям-одиночкам домашний труд.