Что будет, если иностранец улыбнется русскому

Среди иностранцев бытует мнение о том, что русские не особо проявляют себя в эмоциях. Об этой нашей национальной черте упоминали еще в византийских летописях.

В арсенале русских нет дежурной улыбки, это правда. Нам непонятна чрезмерная вежливость американцев, для которых улыбка является частью социального поведения. Давайте поразмышляем, какую реакцию следует ожидать от русского человека, если ему улыбнется незнакомец, и каковы причины этого.

Русскому претят лишние жесты вежливости

Представьте себе ситуацию в торговом центре. Предположим, иностранец решил придержать дверь, чтобы дать человеку пройти. Вместе с тем еще и широко улыбнулся — классический пример британской вежливости.

Наш мужчина, скорее всего, не оценит дружелюбный жест. С непривычки подумает, что у человека дурные намерения или не все в порядке с головой. Такое поведение для него необъяснимо: зачем держать дверь незнакомцу, если он привык все делать самостоятельно?

Русские ценят искренность

Американцы считают, что русские грубые и резкие, от этого никогда и не улыбаются. Но они упускают из вида, что это в американской культуре натягивают улыбку, общаясь с людьми — в России так не принято. Более того, в Западной Европе тоже отказываются от показной приветливости. Странным будет улыбнуться в общественном месте, столкнувшись взглядом с незнакомым человеком, такое поведение может быть уместно лишь для сферы услуг, где улыбка служит знаком вежливости. Русский человек улыбнется тогда, когда действительно этого захочет.

Культура сервиса не располагает к улыбке

Однако русским даже в сфере услуг не особо свойственно улыбаться. Это связано с тем, что в России редко оставляют чаевые. Поэтому занятые в сфере услуг в Америке или Европе ведут себя более вежливо, чем российские работники. В России культура благодарности среди покупателей не особо развита.

Смех без причины — признак дурачины

Если улыбнуться русскому человеку, он подумает, что с вами не все в порядке. Но только если вы не знакомы с ним: друзья на улыбках не экономят. Русский человек считает, что улыбаться нужно, когда это уместно, а не всем подряд.

В России столкнуться с осуждением из-за человеческих проявлений в виде улыбки — обычное явление, даже когда ты пришел на стендап-выступление. Казалось бы, ситуация располагает к тому, чтобы проявлять эмоции, но обязательно найдутся люди, сдерживающие себя. И хотя все знают, что после удачной шутки принято смеяться и аплодировать, кто-то все равно сочтет это неуместным.