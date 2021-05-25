FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3900 постов • 949 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Что будет, если иностранец улыбнется русскому

Что будет, если иностранец улыбнется русскому (4 фото)

Автор:
25 мая 2021 08:42
Сообщество : Факты
Метки: Улыбка   люди   русский   факты   фото   
1307
4

Первое, что удивляет приезжих на российских улицах — это хмурое лицо русского человека.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Улыбка   люди   русский   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
parallax 2 часа назад
И всётаки по многим европейским дорогам ездить приятней, где водители друг другу вежливо уступают, а не хамят и не показывают средний палец. А в магазине ни кто не нахамит со словами - " Чего вещи перебираешь, всё равно ведь не купишь".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7k
vit 18 минут назад
Да что вы, настоящий русский сразу подумает, что улыбающийся ему европеец или американец - гомосексуалист, ведь других в европах и америках просто нету, а настоящий МУЖЫК не будет просто так улыбвться другому МУЖЫКУ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul Полчаса назад
улыбка бывает разная, и в Европе не скалятся до ушей даже в сфере услуг, в основном это просто чуть заметная приветливая улыбка, делающая взгляд приятнее. В общественном транспорте каждый смотрит в свою точку в сторону и поэтому нет нужды улыбаться, так же в других общественных местах, где много народу, но если я столкнулся с кем то в проходе, зашёл с незнакомыми в лифт, даже столкнулся в магазине тележками, то тут в 99% будет лёгкая улыбка, извинение с обоих сторон, благодарность, если я нажал на кнопку лифта и тд, но всё очень тихо, без расшаркиваний, просто секунда и каждый пошёл по своим делам. Всё же логично, зачем строчить раз за разом эти посты. Как там в Америках я не знаю, не бывал, но у них свой менталитет и им так нравится, можно ж и с какими то папуасами сравнить, которые при встрече норовят встречного проткнуть копьём и слопать на ужин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Чётенький 41 минуту назад
Дежурная улыбка у англосаксов - это показатель двуличности. Они тебе улыбаются не потому что рады тебе, а потому что так надо. У них на бытовом уровне это нормально, поэтому удивляться что это на всех уровнях жизни у них не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mimik Час назад
У меня реакция на улыбку в мою сторону от незнакомого чела - с фига ты скалишься то? Чет хочешь попросить? Запачкался я где-то? Не моё короче
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Каракули 2 часа назад
Улыбка незнакомца - это прежде всего признак аванса дружеских намерений..
Это лучше чем вечная злобность на весь Мир..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) Интересные факты про Канаду Интересные факты про Канаду Чем занимались предшественники пионеров согласно указу последнего русского императора Чем занимались предшественники пионеров согласно указу последнего русского императора 26 посмертных масок известных исторических личностей 26 посмертных масок известных исторических личностей Почему чукчи меняются женами? Почему чукчи меняются женами? 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

688717



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть
2
49
30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть
Знаменитые неизвестные спортсмены: топ-20 тех, о чьем спортивном прошлом вы, вероятно, не слышали
4
133
Знаменитые неизвестные спортсмены: топ-20 тех, о чьем спортивном прошлом вы, вероятно,...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие
0
13
10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео)
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#картинки#кино#сатира#минск#Белоруссия#сша#в мире#забавно
#Юмор#история#СССР#подборка#прикол#фотографии#прикольные#шоу бизнес#Крым#заграница
#интересно#факты#животные#новости#Россия#интересное#протасевич#Nexta#евровидение#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться