Спокойно! С вами всё в порядке, а вот с реальностью что-то явно не так

Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото)

Успокойтесь, с вами все в порядке, а вот с реальностью — не очень

Нет, ваши глаза вас не обманывают, а вот с реальностью явно что-то не так

Нет, глаза вас не обманывают, а вот с реальностью что-то не то

Маркетологи, АЛЛО!

Особенности национального оформления дворов