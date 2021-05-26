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Сообщество Урбанистика всякая 493 поста • 138 подписчиков подписаться
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Спокойно! С вами всё в порядке, а вот с реальностью что-то явно не так

Спокойно! С вами всё в порядке, а вот с реальностью что-то явно не так (30 фото)

Автор:
26 мая 2021 21:55
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Юмор   город   забавное   интернет   мемы   необычное   смешно   эстетика   
822
30
Странное стечение обстоятельств, оптические иллюзии или просто матрица дает очередной сбой?
Мы затрудняемся однозначно сказать, что же тут происходит и почему всё так, ясно одно — в этой подборке ваши глаза вас точно не обманывают:
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Метки: Юмор   город   забавное   интернет   мемы   необычное   смешно   эстетика   
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1  комментарий
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8k
costa 58 минут назад
Комментарий к фото
Ну явно не скучная улица
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