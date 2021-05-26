Спокойно! С вами всё в порядке, а вот с реальностью что-то явно не так

822
30
Странное стечение обстоятельств, оптические иллюзии или просто матрица дает очередной сбой?
Мы затрудняемся однозначно сказать, что же тут происходит и почему всё так, ясно одно — в этой подборке ваши глаза вас точно не обманывают:
Мы затрудняемся однозначно сказать, что же тут происходит и почему всё так, ясно одно — в этой подборке ваши глаза вас точно не обманывают:
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Нет, глаза вас не обманывают, а вот с реальностью что-то не то
- Успокойтесь, с вами все в порядке, а вот с реальностью — не очень
- Нет, ваши глаза вас не обманывают, а вот с реальностью явно что-то не так
- Особенности национального оформления дворов
- Маркетологи, АЛЛО!
27
Понравилось27
Новости партнёров