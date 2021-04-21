"Когда пчелы роятся, они безобидны. Они просто ищут новый дом, и пока что им нечего защищать. Это может выглядеть пугающе, но это не опасно," - объяснил пчеловод. После спасения Джонсон забрал пчел к себе на пасеку. В процессе почти никто не пострадал - пчелы ужалили только охранника супермаркета и одного пожарного.