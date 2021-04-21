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Житель американского городка Лас-Крусес оставил машину у супермаркета, и отошел за покупками. Его не было всего 10 минут. Когда он вернулся, понял, что оставлять заднее окно открытым было большой ошибкой..
Одним мартовским днем житель американского городка Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, остановился у супермаркета Albertsons. Мужчина пошел за покупками, и забыл закрыть заднее окно своего авто - а зря.. Вернувшись через 10 минут, он обнаружил в машине целый рой пчел - около 15 тысяч особей оккупировали заднее сиденье его машины.
Мужчина сразу выпрыгнул из машины и позвонил спасателям. Прибыла пожарная команда, которая вызвала на помощь бывшего пожарного и пчеловода-любителя Джесси Джонсона. Тот приехал со всем необходимым оборудованием и защитной одеждой - ему понадобилось около получаса, чтобы переместить пчел из машины в улей.
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"Когда пчелы роятся, они безобидны. Они просто ищут новый дом, и пока что им нечего защищать. Это может выглядеть пугающе, но это не опасно," - объяснил пчеловод. После спасения Джонсон забрал пчел к себе на пасеку. В процессе почти никто не пострадал - пчелы ужалили только охранника супермаркета и одного пожарного.
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