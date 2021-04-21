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Американец на 10 минут отошел в супермаркет, а его авто оккупировали 15 тысяч пчел

Американец на 10 минут отошел в супермаркет, а его авто оккупировали 15 тысяч пчел (5 фото)

Автор:
21 апреля 2021 15:33
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   истории   история   насекомые   пчела   пчелы   сша   фото   
287
5

Житель американского городка Лас-Крусес оставил машину у супермаркета, и отошел за покупками. Его не было всего 10 минут. Когда он вернулся, понял, что оставлять заднее окно открытым было большой ошибкой..

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Метки: дикая природа   истории   история   насекомые   пчела   пчелы   сша   фото   
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8k
Uron 2 часа назад
вот прямо 15 тыщ? ни 13, ни 14,5?
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201k
Барон Мюнхгаузен 5 минут назад
Кто пчёл СЧИТАЛ?????????
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1k
Hallo FreeSpace 36 минут назад
Пчелы счет любят
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900
Андрей 2 часа назад
Да они просто прокатиться "на халяву" решили. Интересно же...)))
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