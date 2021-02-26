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Три похотливые белки

Три похотливые белки (3 фото)

Автор:
26 февраля 2021 08:17
Сообщество : Животные
Метки: белка   белки   животные   природа   фото   фотограф   
176
3
Фотографу посчастливилось стать свидетелем невероятно диких беличьих игрищ, в результате которых три возбуждённые белки вошли в клинч на упавшей ветке дерева.

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Метки: белка   белки   животные   природа   фото   фотограф   
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3  комментария
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1k
Herr Mannelig Час назад
Кто их поймëт, этих южноафриканских белок. Когда был маленьким, наш кабан брата своего периодически пердолил с проникновением, наверное его белки воспитали
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27k
Fat Lynx Полчаса назад
Первая слева белка: Ну когда же?
Вторая белка: Какого х-у-я?..
Третья: Е-е-е-е-е!
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2k
insaider 58 минут назад
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