Три похотливые белки

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Фотографу посчастливилось стать свидетелем невероятно диких беличьих игрищ, в результате которых три возбуждённые белки вошли в клинч на упавшей ветке дерева.
На снимке, сделанном в Южной Африке, изображены двое белок-самцов и одна белка-самка, как предполагает сам Макс, но в этом он не до конца уверен, которые выстроились паровозиком одна за одной. Хотя все мы взрослые люди и понимаем, что животные в этом случае играют в далеко не детские игры.
«Это было совершенно неожиданно и, очевидно, является больше юношеским юмором», — отметил 44-летний фотограф из Сиэтла, США.
«Если серьезно, я всегда рад запечатлеть редкое и неожиданное поведение животных. Это, безусловно, соответствует требованиям.»
«Я считаю, что был единственный раз свидетелем чего-то подобного в животном мире, когда на Галапагосских островах несколько самцов морских черепах пытались присоединиться к самке.»
«Судя по порядку (слева направо), я предполагаю, что это самка-самец-самец, но никакой гарантии нет.»
«Если серьезно, я всегда рад запечатлеть редкое и неожиданное поведение животных. Это, безусловно, соответствует требованиям.»
«Я считаю, что был единственный раз свидетелем чего-то подобного в животном мире, когда на Галапагосских островах несколько самцов морских черепах пытались присоединиться к самке.»
«Судя по порядку (слева направо), я предполагаю, что это самка-самец-самец, но никакой гарантии нет.»
«Если же, к примеру, это больше связано с демонстрацией доминирования, чем с простыми попытками спаривания, то вполне вероятно, что это может быть группа из трёх самцов.»
«Я же всё-таки предполагаю, что мы наблюдаем двух самцов, соперничающих за внимание самки во время периода размножения, и, скорее всего, один самец прибыл слишком поздно.»
«Или, возможно, он пытается проявить доминирующее поведение, чтобы побудить своего соперника убраться прочь.»
«Я же всё-таки предполагаю, что мы наблюдаем двух самцов, соперничающих за внимание самки во время периода размножения, и, скорее всего, один самец прибыл слишком поздно.»
«Или, возможно, он пытается проявить доминирующее поведение, чтобы побудить своего соперника убраться прочь.»
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