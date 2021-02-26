Три похотливые белки

«Если же, к примеру, это больше связано с демонстрацией доминирования, чем с простыми попытками спаривания, то вполне вероятно, что это может быть группа из трёх самцов.»



«Я же всё-таки предполагаю, что мы наблюдаем двух самцов, соперничающих за внимание самки во время периода размножения, и, скорее всего, один самец прибыл слишком поздно.»



«Или, возможно, он пытается проявить доминирующее поведение, чтобы побудить своего соперника убраться прочь.»