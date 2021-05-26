В Госдуму внесли законопроект о регистрации домашних животных

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Авторы предлагают обязать владельцев собак и кошек их регистрировать. Это позволит возвращать потерявшихся питомцев хозяевам, а также сократит число беспризорных животных, брошенных владельцами, полагают они.
Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию домашних кошек и собак. Документ содержится в электронной базе нижней палаты парламента.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1138413-7
Он предусматривает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от декабря 2018 года.
Помимо положения об обязательной регистрации животных, авторы также предлагают наделить федеральные органы исполнительной власти правом определять правила содержания питомцев.
Кроме того, они предлагают внести изменения в действующие правила по обращению с беспризорными животными. Сейчас их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают в места отлова (так называемая процедура ОСВВ). Депутаты заксобрания предлагают ограничить возврат в места отлова животных, которые не проявляют немотивированной агрессии, и не выпускать беспризорных животных рядом с территориями организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медучреждений и детских игровых площадок.
Ввести закон в действие в случае его принятия предлагается 1 января 2022 года.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1138413-7
Он предусматривает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от декабря 2018 года.
Помимо положения об обязательной регистрации животных, авторы также предлагают наделить федеральные органы исполнительной власти правом определять правила содержания питомцев.
Кроме того, они предлагают внести изменения в действующие правила по обращению с беспризорными животными. Сейчас их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают в места отлова (так называемая процедура ОСВВ). Депутаты заксобрания предлагают ограничить возврат в места отлова животных, которые не проявляют немотивированной агрессии, и не выпускать беспризорных животных рядом с территориями организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медучреждений и детских игровых площадок.
Ввести закон в действие в случае его принятия предлагается 1 января 2022 года.
«Как ты зарабатываешь на жизнь, получив учёную степень по генетике?» «Я работаю в департаменте собачьего дерьма.»
Пока что это только планы. А вот некоторые западные страны успели уже составить подробные картотеки домашних питомцев:
Итальянский Неаполь работает над созданием ДНК-базы всех своих собак-резидентов. Каждая собачья какашка, найденная на тротуаре, будет проверяться на соответствие этой базе данных, и владельцу такой собаки будет высылаться штраф на 500 евро [45 тысяч рублей].
Итальянский Неаполь работает над созданием ДНК-базы всех своих собак-резидентов. Каждая собачья какашка, найденная на тротуаре, будет проверяться на соответствие этой базе данных, и владельцу такой собаки будет высылаться штраф на 500 евро [45 тысяч рублей].
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А идиотам, которые берут зверушку для "дитятки поиграться" или на дачный сезон и потом выкидывают на улицу, будет самое то. Начнут штрафовать таких имбецилов, всем только польза будет и проблема беспризорных животных пропадет.
Нытье по поводу этого закона будет только у последних, которым плевать на животное. Давно уже пора понять, что домашние животные не игрушки или тупо "мышеловы". Это живые существа с душой и мозгами. Причем мозгов зачастую больше, чем у кретинов хозяев.
Ибо денег на все оформления у людей просто нет.
Наконец то здравомыслящий закон!
И не слушайте провокаторов, которые будут вас убеждать что наши благодетели вовсе не озабочены судьбой животных, а просто хотят содрать с народа денег в виде налогов за животных и за чипирование.
2. Сначала регистрация, потом налог... А всё должно быть проще: отлов, 3дня выдержки, чтобы хозяин нашёлся, и на мыловарню. В СССР так и было.
Особенно Джунгарские
теперь будет обязательная процедура.
Я сам зарегистирован в одном регионе, а живу в другом...
ты-животное? забавно.
И? Чипировал я собаку. Приехал в другой регион, да, прививки делаю, но никто и ниразу не сверил чип, который в собаке с тем, что написано в паспорте. Никто ни в какую базу собаку не вносил. Она, возможно, до сих пор числится в том регионе, из которого 5лет назад уехала. Какая это регистрация?
а по поводу животного, как написал, так и получил.