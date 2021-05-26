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В Госдуму внесли законопроект о регистрации домашних животных

В Госдуму внесли законопроект о регистрации домашних животных (3 фото)

Автор:
26 мая 2021 13:50
Метки: госдума   домашних животных   законопроект   регистрация   
656
3
Авторы предлагают обязать владельцев собак и кошек их регистрировать. Это позволит возвращать потерявшихся питомцев хозяевам, а также сократит число беспризорных животных, брошенных владельцами, полагают они.

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Метки: госдума   домашних животных   законопроект   регистрация   
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35  комментариев
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8k
Majul 7 часов назад
Ответственным владельцам домашних животных это только на пользу.

А идиотам, которые берут зверушку для "дитятки поиграться" или на дачный сезон и потом выкидывают на улицу, будет самое то. Начнут штрафовать таких имбецилов, всем только польза будет и проблема беспризорных животных пропадет.

Нытье по поводу этого закона будет только у последних, которым плевать на животное. Давно уже пора понять, что домашние животные не игрушки или тупо "мышеловы". Это живые существа с душой и мозгами. Причем мозгов зачастую больше, чем у кретинов хозяев.
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42k
parallax 3 часа назад
В Германии давно собак регистрируют. Бездомных животных ни разу здесь не видел.
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3k
VL 4 часа назад
я и без этого знал, что там сборище дебилов, актрисулек и спортсмэнов...
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20k
Влад 4 часа назад
Особенно радует база ДНК и штраф в 500 евро.
У нас породистая сука от весьма породистого кобеля принесла 11 щенков за раз. Подскажите, все 11 владельцев получат по 500 евро?
Ссылка youtu.be
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7k
Barachek_Obachek 4 часа назад
Теперь ещё больше будет бездомных животных. Люди 10 раз подумают, а стоит ли связываться
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8k
*Сергей* 4 часа назад
Таааак!
Наконец то здравомыслящий закон!
И не слушайте провокаторов, которые будут вас убеждать что наши благодетели вовсе не озабочены судьбой животных, а просто хотят содрать с народа денег в виде налогов за животных и за чипирование.
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21
Дядя Витя 4 часа назад
ЗАГС надо было думе устроить! Как не догадались!? Восемь котят появились (8 руб. с гражданина), восемь утоплено (ещё 8 руб.). Поле непаханное!
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5k
Дельфин Красивый 4 часа назад
регистрация подразумевает налог?
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34k
Игорь 5 часов назад
1. Домашнее животное на улице не выживет (если оно не с улицы было взято). У мелкой собачки или породистой кошечки вообще вариантов выжить нет.

2. Сначала регистрация, потом налог... А всё должно быть проще: отлов, 3дня выдержки, чтобы хозяин нашёлся, и на мыловарню. В СССР так и было.
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2k
Frank Borman 6 часов назад
Каждая инициатива законотворцев обычно начинается хорошо, а заканчивается плохо. Начнут с регистрации домашних животных, а закончат введением налога на них. И попробуй отвертись - после регистрации база данных уже готова, хозяева и животные уже все известны. А учитывая, что в России в каждой квартире имеется кошка, и часто не одна - вот вам и пополнение бюджета. Нефть и газ когда то кончаются, а вот кошки и собаки в квартирах и домах - никогда.
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11k
Хью́берт 6 часов назад
А, представьте, вот приняли закон, а потом дойдёт до того, что будут ставить на вид, мол в семье такойто за календарный год умерло 6 хомяков, 2 морские свинки и 52 гупёшки.
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519
Сергей Ковалев 7 часов назад
Кто будет за этим следить? Очередной "орган государственной власти"? Часто детей не регистрируют, растут без документов, без медпомощи и прочего... Следить за беремчатыми кошками? И кто помешает владельцу выкинуть и написать заявление о том, что оно сбежало? Вопросов, как всегда, намного больше чем ответов.
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529
Старичок 7 часов назад
что не так? люди добровольно регистрируют животных, приводя последних на вакцинацию в вет. клинику.
теперь будет обязательная процедура.
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11k
Erorist 7 часов назад
Как эти дундуки не поймут, что надо не порождать как бешеный принтер кучу запретов и законов, а поработать над тем чтобы наказание было неотвратимо за те законы, которые уже есть. Пока не будет этой неотвратимости всё остальное бесполезно и будет использовано просто для какого-то прессинга жертвы выбранной - потому что никто не будет контролировать это всё.
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11k
Eltiftel 7 часов назад
очередной неработающий законопроэкт от неработающей госдумы
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28k
LEPA 7 часов назад
На очереди законопроект о регистрации клопов,мух и тараканов.
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