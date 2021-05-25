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Свадебный шик по-нашему: блеск и нищета в одном флаконе

Свадебный шик по-нашему: блеск и нищета в одном флаконе (25 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 13:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   блеск   гламур   по-нашему   свадьба   смешно. во дают   
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Да ладно, мы понимаем, что люди живут по-разному, а любви, счастья и праздника хочется всем. И потому все эти фотографии, в первую очередь, должны показать, что не все еще потеряно в этом мире, раз есть та самая любовь и свадьбы несмотря ни на что. От всей души желаем молодым счастья!

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Метки: Юмор   блеск   гламур   по-нашему   свадьба   смешно. во дают   
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insaider Час назад
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evenSeven 2 минуты назад
Только вот семейное счастье не зависит от размаха свадьбы.
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Шурум-бурум Полчаса назад
интересно, сколько из них не успели до развода выплатить кредит
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27k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Епть.. вьетнамские флэшбэки. Этот видосик не из окресностей Старого Оскола случаем?
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3k
Борис Карабанов Час назад
А чё, типа, за МКАДом всё ещё есть жизнь? Продолжает теплиться? Офигеть! А я думал, что все свадьбы в метрополях справляют и в музейных дворцах.
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