Свадебный шик по-нашему: блеск и нищета в одном флаконе

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Да ладно, мы понимаем, что люди живут по-разному, а любви, счастья и праздника хочется всем. И потому все эти фотографии, в первую очередь, должны показать, что не все еще потеряно в этом мире, раз есть та самая любовь и свадьбы несмотря ни на что. От всей души желаем молодым счастья!
И видео бонус
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