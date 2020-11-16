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Бортпроводница в шпагате закрыла багажную полку

Бортпроводница в шпагате закрыла багажную полку (3 фото)

Автор:
16 ноября 2020 12:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   пилот   растяжка   самолёт   стюардесса   фото   шапгат   
1709
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На борту самолёта стюардесса показала очередной необычный способ закрытия багажной полки и влюбила в себя пользователей сети.

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Метки: видео   пилот   растяжка   самолёт   стюардесса   фото   шапгат   
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8  комментариев
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263
Старичок 10 минут назад
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6k
Matthew Hopkins 19 минут назад
Видит око
, да только в уныние впасть
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6k
Вася 20 минут назад
Бортпроводница в шпагате закрыла багажную полку
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2k
Дарвин и аморальная премия 49 минут назад
Фоткал 1й пилот?
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2k
Запускайте Берлагу! 51 минуту назад
Н-да... Пробито очередное дно (и тут снизу стюардессы каблучками постучали).
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141k
☭Cheкаво☭ 56 минут назад
Что то не верится что там пилоты скучают с такими стюардессами, не на инсту бы видео заливали, а сразу на порнхаб))
Видно же что ей не привыкать ноги раздвигать))
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953
Алексей Астин Час назад
Это только Волочковой интересно.
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2k
kappaneed Алексей Астин Час назад
Судя по тому, что это уже дикий баян, кроме Волочковой, это еще интересно десятку авторов этого поста
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