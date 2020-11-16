Бортпроводница в шпагате закрыла багажную полку

В Instagram есть очень интересный аккаунт @flight__love, где публикуются разные видео из жизни стюардесс. На одном из видео милая бортпроводница в мини-юбке закрывает багажную полку в вертикальном шпагате.

В комментариях пользователи сети похвалили девушку, и предупредили всех желающих, что повторять этот трюк не стоит обычным людям: "Не советуем пробовать делать так же, пассажиры могут не понять."