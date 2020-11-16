Бортпроводница в шпагате закрыла багажную полку

На борту самолёта стюардесса показала очередной необычный способ закрытия багажной полки и влюбила в себя пользователей сети.
В Instagram есть очень интересный аккаунт @flight__love, где публикуются разные видео из жизни стюардесс. На одном из видео милая бортпроводница в мини-юбке закрывает багажную полку в вертикальном шпагате.
В комментариях пользователи сети похвалили девушку, и предупредили всех желающих, что повторять этот трюк не стоит обычным людям: "Не советуем пробовать делать так же, пассажиры могут не понять."
Из-за коронавируса намного меньше людей пользуется самолётами, ведь границы большинства стран перекрыты. Работники экипажей самолётов скучают и снимают в Instagram забавные видео.
Американская стюардесса показала необычный трюк вверх ногами прямо на борту самолёта, который приземлился в Пенсильвании из-за коронавируса. По словам стюардессы, таким образом она пыталась выпустить пар и развеселить коллег, которые впали в уныние.
Источник:
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Видно же что ей не привыкать ноги раздвигать))