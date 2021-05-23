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Бантики, чулочки: самые обворожительные участницы "Последнего звонка" 2021 года

Бантики, чулочки: самые обворожительные участницы "Последнего звонка" 2021 года (23 фото)

Автор:
23 мая 2021 18:02
Метки: Девушка   банты   выпускной   красота   последний звонок   чулки   школа.школьница   
1712
23
Пока весь мир обсуждает различные политические процессы и музыкальные конкурсы, в России, по традиции, проходят прощальные школьные линейки. А перед вами сногсшибательные выпускницы, у которых только-только закончилось детство. P.S. Их шикарные мамы тоже засветились на фото.
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Метки: Девушка   банты   выпускной   красота   последний звонок   чулки   школа.школьница   
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26  комментариев
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Это не выпускница, это кассирша из нашего магаза. Ей 50 лет.
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3k
Руслан 2 минуты назад
За редчайшим исключением, им всем, судя по лицам, лет по 25, не меньше...
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10k
Максим 3 минуты назад
что все такие губастые?
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356
Lexx Ako 6 минут назад
Нашел еще одну выпускницу.
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4k
Slv01 17 минут назад
еще со школы не выпустились, а уже губы накачали... куда катится этот мир?!
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9
Гиви 21 минуту назад
Мамки где?
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27k
АнтонПолднев Полчаса назад
Как обычно последние годы...
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40k
Александр Полчаса назад
красавицы и умнички
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1k
Chris Taylor 39 минут назад
когда учился в вузе, у нас девки так на 4-ом курсе выглядели. мдаа...
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1k
max 41 минуту назад
Пипец, это не девочки - это девки 30 лет.
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5k
Дарвин и аморальная премия 43 минуты назад
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TirAn 45 минут назад
симпатичные, но запоминающихся лиц мало. однотипные
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11k
Erorist 48 минут назад
Такие посты вообще законны?....
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4k
RomaXz Час назад
У сестры отменили выпускной из-за пандемии.
Кстати, никогда не понимал моду на эти белые банты на российских выпускных. Мне кажется, они все портят.
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