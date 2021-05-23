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Пока весь мир обсуждает различные политические процессы и музыкальные конкурсы, в России, по традиции, проходят прощальные школьные линейки. А перед вами сногсшибательные выпускницы, у которых только-только закончилось детство. P.S. Их шикарные мамы тоже засветились на фото.
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Кстати, никогда не понимал моду на эти белые банты на российских выпускных. Мне кажется, они все портят.