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В этом году такое количество красивых фотографий в Instagram c "Последнего звонка", что они никак смогли уместиться в один пост. Итак, мы продолжаем знакомить вас с самыми обаятельными выпускницами российских школ 2021 года.
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Никаких прошмандовок в пеньюаре - нет, и это ПРАВИЛЬНО.
Жаль, нет фото пацанов - автору что-то помешало ?
Приходите через год
Где каблуки, я вас спрашиваю?