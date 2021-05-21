Печальная, но закономерная судьба четырех друзей из спального района.
Вместо того, чтобы строить призрачный коммунизм, молодые люди хотели получить все и сразу. В родной стране они не видели для себя места. Их манил запретный Запад…
1983-й год, Болгария, которую злые языки называют «16-й республикой СССР». Четверо друзей детства, Лачезар Иванов, Ивайло Владимиров, Валентин Иванов и Красен Генчев (ударения в фамилиях – на предпоследний слог) живут на рабочей окраине Софии. Им от 17 до 21 года. Как и когда-то мальчишки в советских городах, они прошли хорошую школу уличного хулиганства. Несколько раз привлекались в милицию, но пока ничего серьезного.
Парни мечтают оказаться на Западе, в котором, как они видели в импортных фильмах, у них будет всё: машины, шмотки, женщины…
Выехать официально из Болгарии невозможно. Друзья решают захватить самолет и бежать и страны. Их расчет очень прост – еще никто никогда в Болгарии не угонял пассажирские самолеты. А значит, нет специальных мер безопасности на этот случай.
На дело ребята отправляются налегке. С собой на четверых у них накопленные 290 долларов США и 100 немецких марок. Для Болгарии сумма огромная, им кажется, что на Западе это тоже значительные деньги.
Об уровне подготовленности молодых людей говорит тот факт, что оружие – обычные ножи для мяса и хлеба, они купили за три часа до вылета самолета.
Поздно вечером 7 марта 1983 года пассажирский самолет Ан-24 вылетел из аэропорта София на черноморский курорт Варна. На борту 45 человек, включая экипаж.
Угонщики разместились попарно в начале и конце салона. Едва лайнер взлетел, как они вскочили с мест.
Размахивая ножами, парни кричат, что они уголовники-рецидивисты, сбежавшие из тюрьмы. И терять им нечего. Самый младший 17-летний Ивайло Владимиров показывает сумку и заявляет бортпроводницам, что там бомба. Внутри, конечно же, ничего не было.
Экипаж в кабине за бронированной дверцей. Угонщики требуют от пилотов лететь в Вену. Угрожают применить силу к заложникам.
Командир воздушного судна связывается с землей. Для Народной Республики Болгарии это первый угон самолета, но они знают, что делать. Как и в СССР, у них есть своя сверхсекретная спецслужба для освобождения заложников – СОБТ. Ее организовали по примеру советской «Альфы». «Альфовцы» и обучали болгарских коллег.
Главное не выпускать самолет за пределы страны. Летчикам приказано не менять курс, а угонщикам сообщить, что их требования будут выполнены.
Болгарский курорт должен на время превратиться в «столицу Австрии». Для этого в 300-тысячном городе вырубают электричество, чтобы сверху нельзя было разглядеть Черное море.
Самолет приземляется в «венском аэропорту». Для этого срочно убирают все вывески на болгарском языке и отгоняют болгарские самолеты. Но, кажется, угонщики чуют неладное и не спешат покидать салон. Они требуют, чтобы представители австрийской стороны поднялись на борт и гарантировали им политическое убежище.
В это же время в Варне приземляется борт со спецназовцами на борту. Бойцы СОБТ начинают подготовку к штурму.
Пока еще есть надежда, что угонщиков удастся обмануть и нейтрализовать тихо, без оружия. На захваченный самолет поднимаются двое «австрийцев». На самом деле это сотрудники варненского аэропорта, владеющие немецким языком. Они заверяют угонщиков, что если те сдадутся «австрийской полиции», не причинят вред пассажирам, то по законам Австрии им ничего не будет. И назад их никто не выдаст.
Угонщики уже готовы выйти из самолета, как вмешивается его величество случай. Угонщик Лачезар Иванов увидел, что куртка на одном из «австрийцев» болгарского производства. И сразу все понял.
Он начинает кричать, что расправиться с заложниками, но в это время в салон врываются бойцы СОБТ. Пока шли переговоры с «австрийцами» спецназовцы двумя путями, через грузовой отсек и кабину пилотов, проникли в самолет. Сам штурм занял меньше минуты.
Трех угонщиков обезвредили молниеносно. Валентин Иванов, схватив бортпроводницу, пытался запереться в туалете, и был застрелен на месте.
Пострадал, к сожалению, один из пассажиров. Вскочившего с места мужчину спецназовцы приняли за угонщика и сильно ударили прикладом по голове. Несчастный в итоге ослеп.
Как и в СССР о подобных случаях в болгарских СМИ не сообщали. Незаметно прошел и процесс, который в отличие от советских судов по аналогичным делам, был весьма гуманным.
Несовершеннолетний Ивайло Владимиров получил всего 7 лет. Красен Генчев отделался 9 годами заключения. Лачезара Иванова ожидал самый большой срок – 10 лет.
Все трое отсидели от звонка до звонка. А дальше у ребят началась новая жизнь. Бандитская!
Лихие 90-е в Болгарии мало чем отличались от российских реалий. Передел собственности, разборки, покушения, все как у нас.
Лачезар Иванов в заключении заработал авторитет, получил почетное прозвище Лачо Террорист и, выйдя на свободу, стал «бригадиром» крупной преступной группировки. В конце 90-х, по примеру российских «коллег», он оставил криминал и ушел в легальный бизнес. Стал «авторитетным бизнесменом».
В 2015 году его тело с дыркой в голове нашли в собственном автомобиле. Рядом лежал пистолет и предсмертная записка. Полиция особо не разбиралась: сам наложил на себя руки
Самый младший угонщик Владимиров после освобождения уехал на вожделенный Запад. А тот оказался совсем не таким, как в юношеских мечтах. Ивайло попал в банду болгарских эмигрантов, совершавших нападения на выходцев из Восточной Европы. Сегодня он отбывает пожизненное заключение в Германии. Если выйдет, то его еще ожидают экстрадиция и суд во Франции.
Третий выживший угонщик Красен Генчев бесславно канул в неизвестность еще в 1998 году. Он входил в преступную группировку, занимающуюся контрабандой дешевого золота и наркотиков из Турции. Однажды его тело выловили из реки. Без головы. Опознали по отпечаткам пальцев. В болгарских СМИ написали, что он перешел дорогу «русской мафии».
Источник:
- Реальные истории и забористые факты обо всём, которые впечатлят и расскажут нечто новое
- Русская смекалка против настоящего немецкого качества
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