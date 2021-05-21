FISHKINET
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка 35 добрых фото, которые поднимут вам настроение 35 добрых фото, которые поднимут вам настроение Три прокурора подрались с посетителями мурманского бара Три прокурора подрались с посетителями мурманского бара 20 идеальных фото, которые порадуют ваши глаза 20 идеальных фото, которые порадуют ваши глаза "Святые" 90-е в России "Святые" 90-е в России Женщины напали на автомобилиста и пожалели об этом Женщины напали на автомобилиста и пожалели об этом «Кошка, ворона и человек»: продолжение истории «Кошка, ворона и человек»: продолжение истории Необычная реакция кота на сигнализацию Необычная реакция кота на сигнализацию Езда на заднем колесе с последующим ДТП Езда на заднем колесе с последующим ДТП "Сейчас будем @#$@!# училку": третьеклассник из Таганрога поглумился над педагогом "Сейчас будем @#$@!# училку": третьеклассник из Таганрога... Полиция заинтересовалась охотником, выложившим надпись из сотни убитых гусей Полиция заинтересовалась охотником, выложившим надпись из сотни... Поставщики двора Его Императорского Величества: знак качества, который нельзя посрамить Поставщики двора Его Императорского Величества: знак качества,... Странный способ защиты от волчьей стаи Странный способ защиты от волчьей стаи Кот, который заснул самым крепким сном Кот, который заснул самым крепким сном На Мадагаскаре рыбаки случайно поймали "живое ископаемое" На Мадагаскаре рыбаки случайно поймали "живое ископаемое" Убойные снимки из серии "Показалось", которые способны разорвать ваш мозг на части Убойные снимки из серии "Показалось", которые способны разорвать... "Попутного ветра!": Бузова сообщила, что уезжает из страны "Попутного ветра!": Бузова сообщила, что уезжает из страны Подборка забавных автомобильных приколов Подборка забавных автомобильных приколов Сообразительный водитель горящей машины подъехал к пожарной части, чтобы попросить о помощи Сообразительный водитель горящей машины подъехал к пожарной части,...
В 1983 году они захватили пассажирский самолет и пытались сбежать на Запад, а в 90-е стали бандитами

В 1983 году они захватили пассажирский самолет и пытались сбежать на Запад, а в 90-е стали бандитами (5 фото)

Автор:
21 мая 2021 23:31
Метки: авиация   болгария   история   самрлеты   
1041
5

Печальная, но закономерная судьба четырех друзей из спального района.

Вместо того, чтобы строить призрачный коммунизм, молодые люди хотели получить все и сразу. В родной стране они не видели для себя места. Их манил запретный Запад…

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: авиация   болгария   история   самрлеты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Том Сойер 8 часов назад
Туда им и дорога!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 2 часа назад
В политику надо было идти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pioner76 7 часов назад
Будет знать. Собакам собачья смерть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Почему людям так и не удалось одомашнить зебру Почему людям так и не удалось одомашнить зебру Поставщики двора Его Императорского Величества: знак качества, который нельзя посрамить Поставщики двора Его Императорского Величества: знак качества, который нельзя посрамить 12 фотографий из прошлого, которые могут удивить по-настоящему 12 фотографий из прошлого, которые могут удивить по-настоящему 25 драматических моментов истории 25 драматических моментов истории Вспомнить и вздохнуть: Фотографии обычных людей из 90х Вспомнить и вздохнуть: Фотографии обычных людей из 90х
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3691470



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в дискриминации меньшинств
4
189
"У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в...
35 опасных дизайнерских решений
3
81
35 опасных дизайнерских решений
﻿
Набирающие популярность
Из Доминиканы самолетом в Украину, и далее на автобусе в Россию
0
19
Из Доминиканы самолетом в Украину, и далее на автобусе в Россию
Не по-детски серьезные мультяшные лошадки: чем обусловлена популярность мультфильма My Little Pony среди взрослых?
1
30
Не по-детски серьезные мультяшные лошадки: чем обусловлена популярность мультфильма My...
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
5
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#автомобили#авто аварии#картинки#подборка#природа#китай#авария дня
#Юмор#история#люди#дтп#автомир#СССР#Россия#красота#360подмосковье#забавно
#интересно#интересное#аварии#в мире#прикол#шоу бизнес#Разное#знаменитости#драка#кино

На что жалуетесь?

Вернуться