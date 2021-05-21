1983-й год, Болгария, которую злые языки называют «16-й республикой СССР». Четверо друзей детства, Лачезар Иванов, Ивайло Владимиров, Валентин Иванов и Красен Генчев (ударения в фамилиях – на предпоследний слог) живут на рабочей окраине Софии. Им от 17 до 21 года. Как и когда-то мальчишки в советских городах, они прошли хорошую школу уличного хулиганства. Несколько раз привлекались в милицию, но пока ничего серьезного.

Парни мечтают оказаться на Западе, в котором, как они видели в импортных фильмах, у них будет всё: машины, шмотки, женщины…

Выехать официально из Болгарии невозможно. Друзья решают захватить самолет и бежать и страны. Их расчет очень прост – еще никто никогда в Болгарии не угонял пассажирские самолеты. А значит, нет специальных мер безопасности на этот случай.

На дело ребята отправляются налегке. С собой на четверых у них накопленные 290 долларов США и 100 немецких марок. Для Болгарии сумма огромная, им кажется, что на Западе это тоже значительные деньги.

Об уровне подготовленности молодых людей говорит тот факт, что оружие – обычные ножи для мяса и хлеба, они купили за три часа до вылета самолета.

Поздно вечером 7 марта 1983 года пассажирский самолет Ан-24 вылетел из аэропорта София на черноморский курорт Варна. На борту 45 человек, включая экипаж.

Угонщики разместились попарно в начале и конце салона. Едва лайнер взлетел, как они вскочили с мест.

Размахивая ножами, парни кричат, что они уголовники-рецидивисты, сбежавшие из тюрьмы. И терять им нечего. Самый младший 17-летний Ивайло Владимиров показывает сумку и заявляет бортпроводницам, что там бомба. Внутри, конечно же, ничего не было.