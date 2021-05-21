Странные факты о Николе Тесле, которые не принято афишировать

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Проблемы с психикой вроде бы должны не задерживаться в человеческом геноме. Такие люди, по статистике, оставляют меньше потомства. И это простая эволюционная математика.С другой стороны, часть таких людей может стать гениями. Потому что психика целиком посвящает мозг сложным задачам в одном направлении. И эти люди способны двигать человечество вперед, как вид.Тесла — без сомнения — великий ученый. Но он не получил Нобелевской премии. Это из-за того, что за его изобретения нобелевку получали другие люди.В 1909 году ученые Маркони и Браун получили Нобелевскую премию за радио. С формулировкой: «за выдающийся вклад в создание беспроводной телеграфии». И только в 1943 году, уже после смерти Теслы, суд решил, что это изобретение принадлежит именно ему. Так было и с рядом других изобретений. Но Тесла не предавал этому значения. Он занимался наукой не ради премий.У Никола Теслы, как и у многих гениальных людей, тоже были свои странности.«Я не могу вспомнить много великих изобретений, за которыми стоят женатые мужчины».Считается, что эту фразу произнес Тесла. В его жизни был пример классической сублимации по Зигмунду Фрейду. Вся энергия ушла в науку.Тесла был красивым мужчиной с темными волосами и голубыми глазами. Ростом — 188 см, стройный и с хорошими манерами. И Тесла был очень увлеченным мужчиной. Женщинам при первом знакомстве он всегда нравился.Но Тесла был аскетом и считал, что близкие отношения с женщиной снизят его мотивацию в занятии наукой.Многие его знакомые были уверены, что Тесла он сошел с ума. Тесла выглядел слишком активным и навязчивым, когда речь шла о науке.К тому же, у него было обсессивно-компульсивное расстройство. Он панически боялся грязи. И не прикасался даже к волосам, если они были вымыты более часа назад.Также у него была боязнь круглого — он шарахался он женщин с жемчужными сережками, которые были очень популярны в то время. Кроме формы, Тесле в принципе очень не нравились украшения — он старался держаться подальше от таких женщин.У Теслы были странные привычки к цифрам. В какой-то момент Тесла стал одержим цифрой 3, трижды обойдя здание, прежде чем войти в него. И при каждом приеме пищи он использовал ровно 18 салфеток. Ими он полировал посуду, пока она не засверкает.Катастрофический недосып. Большую часть взрослой жизни Тесла спал всего по 2 часа в сутки.Наверняка вы не раз слышали такие истории про гениев, включая Наполеона, который спал по 2-4 часа. Но Наполеон так делал в походе, а Тесла — всю жизнь.Чем меньше спишь — тем больше времени можешь посвятить делу своей жизни. Отсюда и успех! Но сон — слишком важен для человека, чтобы им пренебрегать.Как Тесла при этом совершал открытия — непонятно. Сон это не просто отдых. В это время мозг раскладывает по полочкам всю важную информацию. Помогает запоминать главное и создает новые нейронные связи. Без сна очень трудно развиваться мозгу!У Теслы же, видимо, был какой-то феноменальный мозг, который мог все это делать в особом режиме.Тесла работал с 9 до 18. Затем он обедал ровно в 8:10 и после этого снова садился за работу. Заканчивал он в 3 утра. Однако, несмотря на недосып и усталость, Тесла дожил до 87 лет.Прежде чем положить кусок в рот, Тесла считал объем еды на вилке. В противном случае он не чувствовал никакого удовольствия во время еды.Тесла любил новую посуду — чтобы посчитать объем чашки и тарелки. Задача нетривиальная — ведь это же не идеальные шары, диски и трапеции, как в геометрии. Но Тесла делал все это в уме.Собеседников за столом очень злила эта его привычка. Из-за этого Тесла предпочитал есть в одиночестве.У Теслы были крайне обостренные чувства. Тесла утверждал, что слышал гром на расстоянии в сотни километров.Тесла мог слышать, как карманные часы тикают в трех комнатах от него. Когда муха садилась на поверхность, Тесла слышал это и мгновенно оборачивался. Для него посадка мухи сопровождалась сильным, глухим стуком.Тесла обожал голубей. Тесла часто ходил в Центральный парк, чтобы накормить их. Свободное время он проводил с голубями.Если видел раненого голубя — приносил домой и выхаживал. С одним голубем был очень сложный случай и Тесла потратил 2000 долларов на его лечение.Тесла не был сильно тщеславным. Но мне интересно, чтобы подумал Тесла, если бы узнал, что в XXI веке самая инновационная автомобильная компания названа в его честь. Этот великий физик обогнал время и сейчас его заслуги помнят и ценят лучше, чем это делали его современники.