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Странные факты о Николе Тесле, которые не принято афишировать

Странные факты о Николе Тесле, которые не принято афишировать (1 фото)

Автор:
21 мая 2021 20:21
Метки: tesla   ученые   факты   
1626
1
У гениев часто бывают проблемы с психикой. Ученые называют это хитростью эволюции.

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Метки: tesla   ученые   факты   
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17k
Ego sum qui sum 10 часов назад
Изобретатель радио

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17k
Марина 7 часов назад
Вот что значит хороший самопиар или просто пиар. Далеко не всё из "гениальных" изобретений сохранилось. И теперь даже не доказать, реально он это изобрёл но закрысил, предпочитая не делиться своими открытиями. Или же просто приврал. Но надо учесть, что сказочно обогатившись на своих патентах в начале карьеры, он полностью разорился на своих неработающих проектах в дальнейшем, хотя и утверждал, что изобрёл много чего крутого, но работающих прототипов он так и не предоставил.
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3k
Tuskub 9 часов назад
"Тесла имел странную привычку - чихать при выхождении еды из его тела, но это никак не отобразилось на его изобретательности" ))
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10k
Сибирячка 9 часов назад
Пример о Павлове. Великий ученый снимал калоши, когда садился в общественный транспорт и выйдя на остановке их искал. Поэтому с ним всегда был человек, что подбирал эти калоши и выставлял их на остановке выскакивая вперед Павлова.
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