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Как классическая музыка влияет на мозг?

Как классическая музыка влияет на мозг? (7 фото)

Автор:
25 декабря 2020 08:30
Сообщество : Факты
Метки: выводы   исследование   классическая музыка   музыка   наука   психика   ученые   факты   
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С детства нас учили, что классическая мзыка развивает не только чувства, но и разум, - в отличие от какой-нибудь бездуховной посты. Но так ли это на самом деле? Что об этом говорит наука?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выводы   исследование   классическая музыка   музыка   наука   психика   ученые   факты   
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Александр 58 минут назад
Спорный вопрос, НО! В конце 70-х, у прабабушки в Костромской деревушке, в коровник специально провели радио, и включали Моцарта... У тверждалось, что надои улучшились...
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29k
Alex 13 минут назад
Говорят, что память улучшается
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