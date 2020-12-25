Как классическая музыка влияет на мозг?

С детства нас учили, что классическая мзыка развивает не только чувства, но и разум, - в отличие от какой-нибудь бездуховной посты. Но так ли это на самом деле? Что об этом говорит наука?
С ранних лет человечества люди испытывали потребность сочинять и исполнять музыку. Она выполняла две важнейших функции: во-первых, позволяла двигаться вритм, что было важно для совершения одновременных действий группами людей, а во-вторых, как говорят ученые, служила протоязыком, став первым в истории средством коммуникации.
В 2013-м было опубликовано исследоване, в котором ученые утверждают, что современное человечество слушает музыку по трем причинам: они связаны с настроением, самопознанием и социальными нормами.
В 2013-м было опубликовано исследоване, в котором ученые утверждают, что современное человечество слушает музыку по трем причинам: они связаны с настроением, самопознанием и социальными нормами.
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По мнению исследователей, музыка меняет частоту сердцебиения и через это влияет на эмоциональную сферу. Так, резкий быстрый битм нас бодрит, а медленный - напротив, успокаивает. Исследование, опубликованное в 2014-м году в журнале Nature, предполагает, что музыка воздействует на те зоны нашего мозга, на которые больше ничто не способно оказать влияение, а значит, в каком-то смысле она незаменима. Кроме того, музыка напрямую связана с эмоциями, поэтому каждый человек по-разному реагирует на одни и те же мелодии.
В 1993 году профессор Гордон Шоу провел эксперимент: он регулярно давал студентам Университета Калифорнии слушать классическую музыку, после чего заметил повышение IQ у всей группы. По его мнению, класическая музыка в буквальном смысле повышает человеческий интеллект, оказывая непосредственное воздействие на области мозга, ответственные за абстрактное мышление. Коллеги Шоу утверждают: успокаивающий эффект спокойной, в массе своей, классической музыки помогает мозгу работать эффективнее. Это подтверждает и исследование Кевина Лабара: классическая музыка, согласно его результатам, способствует сосредоточенности и, как следствие, повышает результативность работы. На уровне биохимии это связано, в частности, со способностью классики снижать уровень выработки гормона стресса и увеличивать выработку "гормона радости" допамина.
Тот факт, что музыка влияет на выработку допамина, доказал в 2011 году в Университете МакГилла. В ходе эксперимента испытуемым предлагали слушать музыку по своему вкусу, при этом во время прослушивания проводилось компьютерное сканирование мозга испытуемых. Музыка была представлена только в инструментальных версиях, чтобы исключить воздействие текстов. Исследование доказало, что, когда испытуемые слушают спокойную музыку, которая им нравится, уровень допамина в организме вырастает на 9%.
Наблюдения за детьми позволяют ученым утверждать, что спокойная классическая музыка способствует развитию мозга у детей, снижает возбудимость, развивает память и чувство ритма.
Развивающий эффект классической музыки замечали многие ученые. Француз Альфред Томати даже придумал термин "эффект Моцарта", отражающий тот факт, что прослушивание классической музыки повышает как интеллект, так и продуктивность работы. Он советовал, если какое-то дело у вас нкак не получается, немного послушать Моцарта и, отдохнув, взяться за него с новыми силами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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