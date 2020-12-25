Как классическая музыка влияет на мозг?

По мнению исследователей, музыка меняет частоту сердцебиения и через это влияет на эмоциональную сферу. Так, резкий быстрый битм нас бодрит, а медленный - напротив, успокаивает. Исследование, опубликованное в 2014-м году в журнале Nature, предполагает, что музыка воздействует на те зоны нашего мозга, на которые больше ничто не способно оказать влияение, а значит, в каком-то смысле она незаменима. Кроме того, музыка напрямую связана с эмоциями, поэтому каждый человек по-разному реагирует на одни и те же мелодии.