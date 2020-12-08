Опять показалось! Убойные кадры, которые вывели из зоны комфорта наше воображение

Необычные ракурсы, шутки матушки-природы и простые стечения обстоятельств - все это может сыграть злую шутку с нашим мозгом. Не верите? Заходите в пост!
P.S. Здесь все максимально прилично, стоит лишь получше присмотреться.
P.S. Здесь все максимально прилично, стоит лишь получше присмотреться.
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Метки: воображение кот показалось прикол ракурс смех юмор
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