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40+ случайностей, напугавших до чёртиков

40+ случайностей, напугавших до чёртиков

Автор:
18 декабря 2023 12:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   иллюзия   испуг   показалось   фотография   явление   
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Порой воображение играет с нами злую шутку. Сколько раз нам мерещились в темноте страшные фигуры, а мозг отказывался понимать, что это лишь иллюзия. Вот и эти фотографии кажутся страшными только на первый взгляд.

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Инсталляция под названием "Агнета и водяной".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   иллюзия   испуг   показалось   фотография   явление   
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