40+ случайностей, напугавших до чёртиков

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Порой воображение играет с нами злую шутку. Сколько раз нам мерещились в темноте страшные фигуры, а мозг отказывался понимать, что это лишь иллюзия. Вот и эти фотографии кажутся страшными только на первый взгляд.
1. "Нашёл учебный манекен в виде ребенка на дне озера Натома, Калифорния. Думал, у меня случится сердечный приступ"
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9. "Задремала на пассажирском сиденье и чуть не получила сердечный приступ, когда открыла глаза"
10. "Установил на крыше надувного кота на время Хэллоуина. Прошлой ночью было очень ветрено. Вот что встретило меня утром, когда я открыл дверь"
11 "Каждое утро около 11 появляется человек в окне и пугает меня до смерти (дымоход моего соседа)"
13. "Прошлой ночью проснулся и увидел викторианское привидение, парящее рядом с кроватью. Потребовалось несколько минут, чтобы разглядеть свою одежду на двери"
Инсталляция под названием "Агнета и водяной".
36. "Моя подруга - водитель школьного автобуса, и у неё чуть сердце не остановилось, когда к ней подъехал грузовик с хлебом"
38. "Они пугают меня каждый раз, когда спят вот так... Мне кажется, что один из них умер, а другой его оплакивает"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор иллюзия испуг показалось фотография явление
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