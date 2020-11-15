Убойные кадры из серии "Показалось", которые моментально загоняют в ступор

Человеческий мозг - это удивительный феномен. Иногда он отказывается верить в очевидное, подкидывая своему обладателю самые невероятные варианты происходящего. Данный пост - это хорошая иллюстрация ко всему вышесказанному.
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