14 пряных трав, которые эффектно цветут

Они украсят не только меню, но и клумбу!
Некоторые цветоводы разводят эти растения, даже не подозревая о том, что они съедобны. И наоборот, многие растения, название которых на слуху, оказывается, бесподобно цветут и прекрасно смотрятся на клумбах и в горшках.
1. Чабрец (тимьян)
Эта пряная трава – прекрасный многолетник, который не вырастает выше 15 сантиметров. Цветёт тимьян почти месяц – с конца июня-начала июля по август. Аромат у чабреца очень яркий, растение эффектно смотрится на клумбе, а используется хозяйками в мариновании мяса, консервировании, заваривании чая, косметологии.
2. Розмарин
Этот кустарник с седоватыми узкими листьями сочетает в своем аромате одновременно хвою, лимон, камфару и эвкалипт. И хотя с биологической точки зрения растение причисляют к вечнозеленым кустарникам, с точки зрения кулинаров – это пряная трава, которая отлично дополняет блюда из картофеля, грибов, капусты, мягкие сыры, жирную рыбу, курицу и, конечно, свинину. А еще розмарин бесподобно смотрится на клумбе или как горшечное растение. В апреле-мае на кустиках появляются первые цветы, заканчивается же период цветения поздней осенью – в октябре-ноябре.
3. Тмин
Пряная трава незаменимая для консервирования, заготовок квашеной капусты, мясных блюд и хлеба, цветет красивыми крупными цветами и станет украшением любого сада.
4. Шалфей
Шалфей он не только пряная и красивая, но еще и лекарственная трава. В кулинарии и медицине он известен очень давно. В некоторых регионах цветок называется сальвией и выращивается не как пряная трава, а как декоративная, ведь шалфей очень пышно и долго цветет, радуя глаз яркими цветами, а обоняние нежнейшим ананасовым ароматом.
В традиционной кулинарии шалфей добавляют в чай, мясо, а также кисломолочные продукты.
5. Иссоп
Эта трава не очень известна, но те, кто хотя бы раз ее попробовали, обязательно начинают сами выращивать это удивительное неприхотливое морозостойкое и красиво цветущее растение. Иссоп – он украшает и сад, и меню. Особенно он хорош для наливок, мясных блюд, маринадов, творожных запеканок, салатов, домашних колбас и напитков.
6. Огуречная трава (бораго)
Необычная трава, внешне похожая на мяту, с ярким ароматом свежего огурца. Это растение используют в приготовлении ранних весенних витаминных салатов, оно отлично прекрасно сочетается с укропом, петрушкой, капустой и базиликом. А при добавлении в салат небольшого количества соли и яблочного уксуса бораго невозможно отличить от настоящего огурца. Поэтому его используют в винегретах, окрошке, мясных рагу, а нежные красивые и очень ароматные цветы добавляют при заваривании зеленого чая. От этого он приобретает свежий яркий вкус.
7. Вербена
Ее многие садоводы разводят исключительно из декоративных соображений. А ведь вербена – трава пряная. Наилучшим применением для нее считается использование свежих побегов при засолке огурцов. Листья и цветы этого растения настаивают на сладком сиропе, а затем заливают крепким алкоголем и настаивают в темном месте. По итогам получается вкусный нежный напиток, напоминающий ликер. Блюда, в которые добавлена вербена приобретают тонкий аромат и легкую кислинку, как при использовании лимонного сока.
8. Кервель
Это растение многие знают под названием «купырь». Используется оно во множестве блюд. При приготовлении жареной рыбы, запеченного мяса, особенно домашней птицы, баранины и говядины, соусов, блюд из яиц, печеного картофеля.
В сочетании с рубленными базиликом, сельдереем и эстрагоном, измельченная и смешенная со сливочным маслом эта трава становится изумительным дополнением для бутербродов. Ну и, конечно, она великолепно цветет.
9. Лаванда
Многие думаю, что лаванда просто приятно пахнет и эффектно смотрится на клумбе. В действительности же – это пряная трава, которой можно приправлять мясные и рыбные блюда, использовать при копчении и даже при изготовлении выпечки.
10. Бархатцы
Да-да. Эти чудесные неприхотливые цветы давно используются в качестве специи. Их второе название – «имеретинский шафран» именно пож этим именем бархатцы входят в состав смеси хмели-сунели. Используют их для маринования мяса и рыбы. А яркое цветение радует садоводов с июля по сентябрь.
11. Монарда
Эту прекрасную траву цветоводы тоже разводят ради красоты и за необычайно яркий аромат. А вот кулинары используют монарду в приготовлении блюд, причем подходят для этого и стебли, и листья, и лепестки. Монарда станет украшением любого напитка: домашнего лимонада, чая, настойки. Сушеная монарда отчетливо напоминает по вкусу и аромату заморский бергамот.
А еще монарду используют при мариновании мяса и приготовлении рыбных блюд, в консервировании.
12. Черемша
Широкие зеленые листья, похожие на листья ландыша или тюльпана, радуют глаз самыми первыми – ведь они поднимаются из земли раньше щавеля! Вкус черемши напоминает одновременно сладкий лук и молодой нежный чеснок. Ее едят как в сыром, так и в маринованном виде. А еще она очень декоративно смотрится на клумбе, когда выбрасывает стрелу и зацветает.
13. Настурция
В России ее тоже многие считают исключительно декоративным растением. А вот в странах Европы этот цветок относят к пряным травам. Зеленую часть настурции можно добавить в любой витаминный салат, а из бутонов приготовить лакомство, которое по своим вкусовым и визуальным качествам будет почти неотличимо от каперсов.
14. Душица или Ориганум
Мелкие цветы душицы собраны в нежные ярко пахнущие соцветия, а высота достигает 50-70 см. Из-за чего душица отлично смотрится на клумбах. Зацветает она в конце июня или в начале в июля, цветёт вплоть до августа. Используется для заваривания чая приготовления домашних лимонадов и других напитков.
Вот такие травы не просто украсят ваш сад (или подоконник), но и порадуют с гастрономической точки зрения.
Источник:
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