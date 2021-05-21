14 пряных трав, которые эффектно цветут

Шалфей он не только пряная и красивая, но еще и лекарственная трава. В кулинарии и медицине он известен очень давно. В некоторых регионах цветок называется сальвией и выращивается не как пряная трава, а как декоративная, ведь шалфей очень пышно и долго цветет, радуя глаз яркими цветами, а обоняние нежнейшим ананасовым ароматом.

В традиционной кулинарии шалфей добавляют в чай, мясо, а также кисломолочные продукты.





5. Иссоп