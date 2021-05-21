Искусство боди-арта привлекает многих людей, ведь при помощи этого вида творчества можно создавать иллюзии и рисовать целые картины, заставляя окружающих видеть то, чего нет.

Южнокорейская художница Дейн Юн (Dain Yoon) использует собственное тело в качестве холста и делает это так искусно, что действительно приходится поверить в то, что её голова — это стеклянный шар, а лицо — мозаика.

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