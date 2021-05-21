В Тихом океане из-за эрозии разрушилась Арка Дарвина

Вашингтон Тапиа (Washington Tapia), директор по охране природы Галапагосского заповедника, отметил, что потеря Арки Дарвина — это весомая утрата для жителей данного региона.



«Очевидно, что все жители Галапагосских островов испытывали ностальгию, потому что она была чем-то, с чем мы знакомы с детства, это стало небольшим шоком, когда мы узнали о том, что она изменилась», — сказал он.

«Однако с научной точки зрения это часть естественного процесса.»

«Падение, несомненно, вызвано экзогенными процессами, такими как выветривание и эрозия, которые обычно происходят на нашей планете.»