FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5745 постов • 690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
В Тихом океане из-за эрозии разрушилась Арка Дарвина

В Тихом океане из-за эрозии разрушилась Арка Дарвина (5 фото)

Автор:
21 мая 2021 08:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: арка Дарвина   в мире   разрушение   тихий океан   фото   эрозия   
522
5
Известное скалистое образование на Галапагосских островах, расположенное в Тихом океане, развалилось из-за эрозии.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: арка Дарвина   в мире   разрушение   тихий океан   фото   эрозия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
и что делать будем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Wolliger Mensch Полчаса назад
Будут теперь «Столпы Дарвина».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Elena Ki Полчаса назад
Сделайте там световой мост - два фонарика навстречу друг другу положить на две скалы. Делов-то. Заряжаться они могут от солнца. Или от прибоя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Антон Семёныч Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
Edvard Suchkov Час назад
Где комменты про Петрова и Баширова?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Олег Час назад
Таки Ой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Е-Лена 2 часа назад
Это - ЗНАК! Вот так и с теорией Дарвина будет! (шутка! А может - и не шутка!)))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Fat Lynx 2 часа назад
ни что не вечно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) «Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) Британский дизайнер создал роботизированный «Третий глаз» Британский дизайнер создал роботизированный «Третий глаз» Защитники животных заявили: истреблять мышей-вредителей - неэтично Защитники животных заявили: истреблять мышей-вредителей - неэтично Самые большие гусеницы в мире Самые большие гусеницы в мире Самые большие города Хорватии Самые большие города Хорватии Реальность жизни в Нигерии, Гане и Южной Африке Реальность жизни в Нигерии, Гане и Южной Африке
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

406505



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Автолюбители заставили чеченцев-обочечников соблюдать ПДД
1
182
Автолюбители заставили чеченцев-обочечников соблюдать ПДД
25 драматических моментов истории
2
98
25 драматических моментов истории
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Лобовое столкновение в Стрельне
2
3
Авария дня. Лобовое столкновение в Стрельне
"Певица неплохая, но вот песня...": реакция на выступление Манижи на Евровидении
1
122
"Певица неплохая, но вот песня...": реакция на выступление Манижи на Евровидении
Заветные треугольники: письма, которых ждали и боялись
Заветные треугольники: письма, которых ждали и боялись
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
4
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#автомобили#дтп#авто аварии#фотографии#Россия#прикольные#дети
#Юмор#история#СССР#шоу бизнес#животные#автомир#Разное#знаменитости#природа#забавно
#интересно#факты#аварии#в мире#картинки#прикол#подборка#сша#красота#кино

На что жалуетесь?

Вернуться