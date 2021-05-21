В Тихом океане из-за эрозии разрушилась Арка Дарвина

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Известное скалистое образование на Галапагосских островах, расположенное в Тихом океане, развалилось из-за эрозии.
На изображениях ниже можно наблюдать 43-метровую Арку Дарвина, от которой сейчас остались лишь две поддерживающие колонны.
Образование располагалось в северной части архипелага и раньше считалось главной местной туристической достопримечательностью.
«Было сообщено об обрушении Арки Дарвина, красивого естественного моста, найденного менее чем в километре от основной территории острова Дарвин», — заявило Министерство окружающей среды Эквадора.
«Было сообщено об обрушении Арки Дарвина, красивого естественного моста, найденного менее чем в километре от основной территории острова Дарвин», — заявило Министерство окружающей среды Эквадора.
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Также они добавили, что часть природного образования упала в море, причиной же этого стала «естественная эрозия».
Достопримечательность была названа в честь английского биолога Чарльза Дарвина, чьи исследования вьюрков на острове в 19 веке послужили основой для теории эволюции.
Скала часто посещалась туристами, а также была популярным местом для дайвинга.
Достопримечательность была названа в честь английского биолога Чарльза Дарвина, чьи исследования вьюрков на острове в 19 веке послужили основой для теории эволюции.
Скала часто посещалась туристами, а также была популярным местом для дайвинга.
Вашингтон Тапиа (Washington Tapia), директор по охране природы Галапагосского заповедника, отметил, что потеря Арки Дарвина — это весомая утрата для жителей данного региона.
«Очевидно, что все жители Галапагосских островов испытывали ностальгию, потому что она была чем-то, с чем мы знакомы с детства, это стало небольшим шоком, когда мы узнали о том, что она изменилась», — сказал он.
«Однако с научной точки зрения это часть естественного процесса.»
«Падение, несомненно, вызвано экзогенными процессами, такими как выветривание и эрозия, которые обычно происходят на нашей планете.»
«Очевидно, что все жители Галапагосских островов испытывали ностальгию, потому что она была чем-то, с чем мы знакомы с детства, это стало небольшим шоком, когда мы узнали о том, что она изменилась», — сказал он.
«Однако с научной точки зрения это часть естественного процесса.»
«Падение, несомненно, вызвано экзогенными процессами, такими как выветривание и эрозия, которые обычно происходят на нашей планете.»
Галапагосские острова, где находится скала, расположены примерно в 1000 км от побережья Эквадора.
На них имеется уникальная флора и фауна, которых нет больше нигде на Земле, кроме того, они являются частью биосферного заповедника. По этой причине регион архипелага теперь является объектом Всемирного наследия, состоящим из 234 островов, заливов и скал.
На четырёх из них проживает около 30 тысяч людей.
На них имеется уникальная флора и фауна, которых нет больше нигде на Земле, кроме того, они являются частью биосферного заповедника. По этой причине регион архипелага теперь является объектом Всемирного наследия, состоящим из 234 островов, заливов и скал.
На четырёх из них проживает около 30 тысяч людей.
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Просто задумайтесь ... Люди дают этой арке название в честь человека который был всем своим трудом против криационизма ( сами люди называют арку . Могли назвать её Вася Пупкин , но называют в честь Дарвина - Галопогосы , какбе Дарвин - кто знает тот поймёт ) . Вот арка падает и тут же те же люди говорят , что этосука знак с выше . Апофения в самом ярком своём проявлении - людишки просто гениально соеденают абсолютно не связанные между собой вещи единой цепью событий вытекающих одно из другого . Хотя в падении арки нет никакой связи ни с Дарвиным , ни с криоцианизмом , ни с богом и конечно же в этом событии нет никаких сверхестественных знаков .
АДИОС !!!