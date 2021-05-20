Британский дизайнер создал роботизированный «Третий глаз»

Он следит за дорогой, пока человек смотрит в телефон.
Смартфоны давно стали неотъемлемой частью жизни современных людей. Некоторые даже во время прогулок не отрывают взгляд от телефонов, в результате чего падают, ударяются об столбы, натыкаются на стены и часто становятся героями вирусных роликов на Youtube.
Студент по имени Минвук Пэн, изучающий промышленный дизайн в Лондонском Королевском колледже искусств, нашел высокотехнологичное, но странновато выглядящее решение этой проблемы: он создал «третий глаз», который предупреждает пользователя о препятствиях при ходьбе, в то время как его настоящие глаза прикованы к смартфону.
«Третий глаз» состоит из полупрозрачного пластикового материала и крепится непосредственно ко лбу владельца с помощью тонкой гелевой подушечки. Внутри находится небольшой динамик, гироскопический датчик и сонар. Когда гироскоп обнаруживает, что голова пользователя наклонена вниз, он открывает пластиковое веко «глаза», а сонар начинает контролировать область перед человеком. Если он обнаруживает препятствие, то предупреждает о нем пользователя через подключенный динамик, пишет Dezeen.
Черный компонент, похожий на зрачок, — это ультразвуковой датчик для определения расстояния. Когда препятствие находится перед пользователем, датчик обнаруживает это и информирует пользователя через подключенный зуммер,— говорит дизайнер.
В будущем Минвук собирается продолжить работу над устройствами, позволяющими облегчить взаимодействие людей со смартфонами. Он уверен, что телефоны постепенно меняют организм человека, и вскоре многим могут понадобиться изобретения, подстраивающиеся под эти изменения.
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