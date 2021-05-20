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Британский дизайнер создал роботизированный «Третий глаз»

Британский дизайнер создал роботизированный «Третий глаз» (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 09:33
Метки: Технология   в мире   видео   изобретение   третий глаз   фото   
146
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Он следит за дорогой, пока человек смотрит в телефон.

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Метки: Технология   в мире   видео   изобретение   третий глаз   фото   
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Влад Чернов 5 часов назад
бред
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Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Осталось только, чтобы этот глаз предупреждал дебилов, тупящий в телефон на ходу, о запрещающем сигнале светофора, о транспорте (в т.ч. трамваи и поезда) слева или справа, когда этот дебил идет по переходу и чтоб у него была автонастройка дальности до помехи, когда эти дебилы тупят в смарты в толпе.
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