Британский дизайнер создал роботизированный «Третий глаз»

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью жизни современных людей. Некоторые даже во время прогулок не отрывают взгляд от телефонов, в результате чего падают, ударяются об столбы, натыкаются на стены и часто становятся героями вирусных роликов на Youtube.

Студент по имени Минвук Пэн, изучающий промышленный дизайн в Лондонском Королевском колледже искусств, нашел высокотехнологичное, но странновато выглядящее решение этой проблемы: он создал «третий глаз», который предупреждает пользователя о препятствиях при ходьбе, в то время как его настоящие глаза прикованы к смартфону.



