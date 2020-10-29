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"Или шашечки - или ехать": пилот лайнера вынудил пассажирку снять кепку с нецензурной надписью

"Или шашечки - или ехать": пилот лайнера вынудил пассажирку снять кепку с нецензурной надписью (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 17:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Delta Airlines   авиа   видео   история   кепка   надпись   непристойная надпись   самолет   
3090
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Принципиальный пилот объяснил темнокожей американке, что надпись на головном уборе оскорбительна и для него, и для всех окружающих. А потому либо она ее снимает, либо самолет отправится без нее.

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Метки: Delta Airlines   авиа   видео   история   кепка   надпись   непристойная надпись   самолет   
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25  комментариев
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776
Сергей 2 часа назад
как можно было объединить в одном посте обезьяну с оскорбительной шляпой и красивую Белую женщину, для меня загадка
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1k
Николай Полчаса назад
Командиру надо подчиняться, потом можешь пойти в суд и отстаивать свои права.
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3k
RALEXXX 49 минут назад
Интересно, что пилот в очках. Меня когда-то из-за близорукости в лётную школу не приняли.
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4k
Летучий Мыш RALEXXX 15 минут назад
Старый анекдот:

Сидят пассажиры в салоне самолета. Вдруг заходят слепые пилоты. Очки,
палочки. Пассажиры обалдели, но молчат. Самолет выруливает на взлетку
и начинает разбег. Вдруг впереди - огромная стена. Самолет ближе, ближе.
Пассажиры в ужасе:
- Аааааа!!!!!!!
Летчики штурвал на себя и над самой стеной взлетают!
Один пилот толкает друго в бок и говорит:
- Вот хоть раз они не заорут - и мы разобьемся на хрен!
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5k
Сергей Час назад
"Больше всего на свете ненавижу две вещи. Расизм и черножопых"®
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163
.. Час назад
а как бы черномазая отреагировала на такое?!
а как бы черномазая отреагировала на такое?!
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6k
Nikita .. 19 минут назад
никак. Плакат пусто был.
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2k
Core 2 часа назад
а если ей предложить банан, то будут вопли до небес, что её оскорбили
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3k
Fishki_surfer Core Час назад
В Америке предложить банан - не оскорбление. Предложить арбуз - да.
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87k
сапер Водичка 2 часа назад
"Или шашечки - или ехать": пилот лайнера вынудил пассажирку снять кепку с нецензурной надписью
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322
Алексей 2 часа назад
После закрытия дверей КВС "Царь, Бог и апостол Пётр" в одном лице.
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322
Алексей 2 часа назад
Причём он имеет полное право сделать так, что нарушитель полетит одним из следующих рейсов, но в деревянном ящике в багажном отсеке.
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Либерастия - худшее из зол для совместного проживания людей в обществе.
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4k
Leo Sun 2 часа назад
Как хорошо, что у нас такие слова пока только на заборах, а не на одежде. Будем надеяться, так и останется.
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2k
Core kappaneed 2 часа назад
это был протест против бомбардировок Югославии, в этих футболках ТАТУ вышли на сцену.
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kappaneed Core 2 часа назад
А, ну да, это другое, понимать надо)))
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4k
Leo Sun Hallo FreeSpace Час назад
...или просто повезло не встречаться с подобным явлением)
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4k
Leo Sun Core Час назад
Да, "Тату" помню) Шокнуло, конечно. Но вот так, на одежде, ещё не видела. И хорошо)
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4k
Leo Sun Vazari Час назад
Действительно дура. Настолько не хватает внимания, что они готовы на крайности.

Вы, судя по всему, очень убедительны)
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7k
Star Link 2 часа назад
Прошли те хорошие времена, когда чернота безоговорочно подчинялась БЕЛОМУ человеку.
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6k
Валерий Star Link 2 часа назад
Надо их вернуть...

Надо их вернуть...
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8k
kirpal Валерий 8 минут назад
"Или шашечки - или ехать": пилот лайнера вынудил пассажирку снять кепку с нецензурной надписью
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