"Или шашечки - или ехать": пилот лайнера вынудил пассажирку снять кепку с нецензурной надписью

Среди пользователей нашлись те, кто посчитал причину скандала пустяковой. "Я 52-летняя бабушка и даже мне не кажется, что произошло что-то страшное. Вы не можете диктовать людям, что им надевать. Мы каждый день произносим это слово по несколько раз. Если бы она сказала, что хочет убить кого-то, это было бы плохо, но пилот раздул скандал на пустом месте", - написала одна из женщин.



"Я подумал, что это разумная просьба. Это более разумно, чем носить эту кепку на публике. Похоже, ты ищешь конфронтации в такой кепке", – поделился своим мнением пользователь с ником Marcosbiggs.



Большинство же согласились, что пилот в данном конкретном случае - представитель силы. Без него самолет не взлетит, а если так, то нужно не обострять ситуацию и просто подчиниться. В конце концов, все в салоне ждут лишь одного - нормального полета, а потому "просто снимите вашу кепку и давайте все вместе доберемся до того места, где нам больше никогда не придется видеться".