"Или шашечки - или ехать": пилот лайнера вынудил пассажирку снять кепку с нецензурной надписью

Принципиальный пилот объяснил темнокожей американке, что надпись на головном уборе оскорбительна и для него, и для всех окружающих. А потому либо она ее снимает, либо самолет отправится без нее.
Темнокожую американку заставили снять кепку с нецензурной надписью - лишь в этом случае ей разрешили продолжить полет. Иначе, как сказал пилот авиакомпании Delta Airlines, она должна будет покинуть лайнер. По его словам, бранное выражение на головном уборе оскорбительно и, присутствуя в такой кепке в самолете, пассажир, тем самым, выказывает неуважение к компании и всем, кто находится рядом с ним. Позже видеозапись с этим инцидентом была опубликована в Инстаграм, и за короткое время пост собрал множество комментариев.
Разумеется, здравый смысл преобладал и пассажирка подчинилась требованию пилота, однако долго продолжала недоумевать: это же просто одежда, причем тут полет?
Среди пользователей нашлись те, кто посчитал причину скандала пустяковой. "Я 52-летняя бабушка и даже мне не кажется, что произошло что-то страшное. Вы не можете диктовать людям, что им надевать. Мы каждый день произносим это слово по несколько раз. Если бы она сказала, что хочет убить кого-то, это было бы плохо, но пилот раздул скандал на пустом месте", - написала одна из женщин.
"Я подумал, что это разумная просьба. Это более разумно, чем носить эту кепку на публике. Похоже, ты ищешь конфронтации в такой кепке", – поделился своим мнением пользователь с ником Marcosbiggs.
Большинство же согласились, что пилот в данном конкретном случае - представитель силы. Без него самолет не взлетит, а если так, то нужно не обострять ситуацию и просто подчиниться. В конце концов, все в салоне ждут лишь одного - нормального полета, а потому "просто снимите вашу кепку и давайте все вместе доберемся до того места, где нам больше никогда не придется видеться".
"Я подумал, что это разумная просьба. Это более разумно, чем носить эту кепку на публике. Похоже, ты ищешь конфронтации в такой кепке", – поделился своим мнением пользователь с ником Marcosbiggs.
Большинство же согласились, что пилот в данном конкретном случае - представитель силы. Без него самолет не взлетит, а если так, то нужно не обострять ситуацию и просто подчиниться. В конце концов, все в салоне ждут лишь одного - нормального полета, а потому "просто снимите вашу кепку и давайте все вместе доберемся до того места, где нам больше никогда не придется видеться".
Британку сняли с авиарейса из-за полупрозрачной одежды
Это не первый и, должно быть, не послений раз, когда сотрудники авиакомпаний проявляют повышенный интерес к внешнему виду пассажиров. Так, в 2019 году гражданка Британии не смогла вернуться домой из Малаги из-за слишком откровенного декольте - подобная одежда, как оказалась, не соответствует строгому дресс-коду авиакомпании EasyJet.
Будем честны: у 31-летней Гарриет Осборн и бюст шикарный. Но некоторым пассажирам сочетание красивой груди и откровенной блузки девушки показалось слишком вызывающим - они настояли на том, чтобы попутчица покинула салон самолета.
Будем честны: у 31-летней Гарриет Осборн и бюст шикарный. Но некоторым пассажирам сочетание красивой груди и откровенной блузки девушки показалось слишком вызывающим - они настояли на том, чтобы попутчица покинула салон самолета.
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Сидят пассажиры в салоне самолета. Вдруг заходят слепые пилоты. Очки,
палочки. Пассажиры обалдели, но молчат. Самолет выруливает на взлетку
и начинает разбег. Вдруг впереди - огромная стена. Самолет ближе, ближе.
Пассажиры в ужасе:
- Аааааа!!!!!!!
Летчики штурвал на себя и над самой стеной взлетают!
Один пилот толкает друго в бок и говорит:
- Вот хоть раз они не заорут - и мы разобьемся на хрен!
Вы, судя по всему, очень убедительны)