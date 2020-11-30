В турецком самолете пассажир напал на футболистов, устроив потасовку

Из-за нежелания надевать маску тут и там случаются скандалы. В соцсетях распространяется видео из салона самолета, следующего рейсом Измир-Адана.

Как сообщает местная пресса, во время захода воздушного судна на посадку один из пассажиров заметил, как менеджер футбольного клуба "Козанспор" снял маску. Ему было сделано замечание, на что "блюститель порядка" получил ответ в духе "пересядь на свободное место и заткнись". Разумеется, этот вариант не пришелся по вкусу горячему турецкому парню и, слово за слово, конфликт перешел в стадию рукоприкладства.

В ролике, снятом летевшими этим рейсом пассажирами, видно, как бортпроводники пытаются утихомирить разгоряченных спором мужчин. Слышны женские крики и в целом ситуация напоминает драку на вокзале.