В турецком самолете пассажир напал на футболистов, устроив потасовку

Напряжение в обществе то и дело выливается в конфликты, особенно заметные в условиях ограниченного пространства. На этот раз пассажир турецкой авиакомпании не стерпел, когда один из менеджеров футбольного клуба позволил себе снять маску, и навалял обидчикам.
Из-за нежелания надевать маску тут и там случаются скандалы. В соцсетях распространяется видео из салона самолета, следующего рейсом Измир-Адана.
Как сообщает местная пресса, во время захода воздушного судна на посадку один из пассажиров заметил, как менеджер футбольного клуба "Козанспор" снял маску. Ему было сделано замечание, на что "блюститель порядка" получил ответ в духе "пересядь на свободное место и заткнись". Разумеется, этот вариант не пришелся по вкусу горячему турецкому парню и, слово за слово, конфликт перешел в стадию рукоприкладства.
В ролике, снятом летевшими этим рейсом пассажирами, видно, как бортпроводники пытаются утихомирить разгоряченных спором мужчин. Слышны женские крики и в целом ситуация напоминает драку на вокзале.
Как сообщает местная пресса, во время захода воздушного судна на посадку один из пассажиров заметил, как менеджер футбольного клуба "Козанспор" снял маску. Ему было сделано замечание, на что "блюститель порядка" получил ответ в духе "пересядь на свободное место и заткнись". Разумеется, этот вариант не пришелся по вкусу горячему турецкому парню и, слово за слово, конфликт перешел в стадию рукоприкладства.
В ролике, снятом летевшими этим рейсом пассажирами, видно, как бортпроводники пытаются утихомирить разгоряченных спором мужчин. Слышны женские крики и в целом ситуация напоминает драку на вокзале.
Как сообщает турецкое издание, футболистов, возвращавшихся после матча с клубом «Аксисар Беледийеспор», который состоялся в турецком городе Бергаме, и бдительных граждан удалось разнять до того, как самолет сел.
Ты просишь соблюдать меры безопасности, но ты просишь без уважения: буйный омич задержал авиарейс
Россияне тоже, бывает, устраивают скандалы в самолетах. Из-за этого пассажира в Омске пришлось на целый час задержать рейс.
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