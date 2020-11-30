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В турецком самолете пассажир напал на футболистов, устроив потасовку

В турецком самолете пассажир напал на футболистов, устроив потасовку (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 09:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авиа   видео   маска   самолет   скандал   турция   
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Напряжение в обществе то и дело выливается в конфликты, особенно заметные в условиях ограниченного пространства. На этот раз пассажир турецкой авиакомпании не стерпел, когда один из менеджеров футбольного клуба позволил себе снять маску, и навалял обидчикам.

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Метки: авиа   видео   маска   самолет   скандал   турция   
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Совсем чумазые распоясались!
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Слава Андреев 17 минут назад
Из за масок скандалы и драки. Кто бы мог подумать. Что такое будет в нашей жизни.
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