На сербской свадьбе жених пытался сбить яблоко гранатомётом

Существует в Сербии такая традиция: когда жених приходит забирать невесту из отчего дома, он должен сбить яблоко с самого высокого дерева. Новоиспечённый муж не собирался так просто сдаваться и достал гранатомёт.
По традиции, жених должен сбить яблоко с верхушки шеста, чтобы забрать свою возлюбленную. И вот один серб подошёл к вопросу основательно, взяв ручной гранатомёт. Мужчина выстрелил из него по яблоку, но не попал. Снаряд улетел к соседям, а яблоко так и осталось висеть, передают РИА Новости.
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Сведений о пострадавших не поступало. Судя по тому, что яблоко так и висело на столбе, женишок остался ни с чем.
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