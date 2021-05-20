FISHKINET
Сообщество Юмор 12295 постов • 2646 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
На сербской свадьбе жених пытался сбить яблоко гранатомётом

На сербской свадьбе жених пытался сбить яблоко гранатомётом (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 07:36
Сообщество : Юмор
Метки: Яблоко   гранатомёт   интересное   свадьба   сербия   традиция   фото   
2353
1
1

Существует в Сербии такая традиция: когда жених приходит забирать невесту из отчего дома, он должен сбить яблоко с самого высокого дерева. Новоиспечённый муж не собирался так просто сдаваться и достал гранатомёт.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Яблоко   гранатомёт   интересное   свадьба   сербия   традиция   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Ivan 3 часа назад
Надо было яблоко ставить теще на голову...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace 3 минуты назад
это 5
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
анатолий горленко 17 минут назад
Если близко воробей, мы готовим пушку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171
Glassy 51 минуту назад
А гранатомет не со складов в Чехии? Они же там чегойто не досчитались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Fat Lynx Час назад
Надо было с дробовика шмальнуть... делов-то, а так замах на рубль, удар на копейку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Dobry vojak Svejk Час назад
Михайло ! Посоветуй вашим СВД в следующий раз )) Согласен, не так эффектно, но шансы увеличиваются в сто крат ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ЦСКА Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Вот соседи наверное обрадовались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кенвуд 2 часа назад
Одни дебилы на свадьбах из машин очередями палят, другие - из гранатометов по яблокам. Дебиларии всех стран объединяйтесь и подохните дружно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Сергей 2 часа назад
Вот это реально интересные конкурсы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Балканцы - братья по разуму с кавказцами. Особенно албанцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
303
робт 2 часа назад
обычный дробовик был бы эффективней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Павел 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Кыся 2 часа назад
Вильгельм Телль, блин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Антон 2 часа назад
Сложные задачи требуют применения радикальных решений
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) «Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей и сдержал обещание Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей и сдержал обещание "Настоящая бабуля": Валерия показала своё лицо без макияжа "Настоящая бабуля": Валерия показала своё лицо без макияжа "Какой неприятный тип!": Киркоров ужаснул иностранцев своим поведением на Евровидении "Какой неприятный тип!": Киркоров ужаснул иностранцев своим поведением на Евровидении Россиянка перевела мошенникам огромную сумму и стала рекордсменкой Россиянка перевела мошенникам огромную сумму и стала рекордсменкой Московская студентка продала девственность за поддельный iPhone и обвинила обманщика в изнасиловании Московская студентка продала девственность за поддельный iPhone и обвинила обманщика в изнасиловании
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103874



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров
5
286
В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров
25 любопытнейших древних артефактов
1
23
25 любопытнейших древних артефактов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Сперминатор»: донор спермы из США вскоре станет отцом 100 детей
0
22
«Сперминатор»: донор спермы из США вскоре станет отцом 100 детей
Кинофестиваль: бесполезное времяпрепровождение или интересный опыт?
0
2
Кинофестиваль: бесполезное времяпрепровождение или интересный опыт?
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото)
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#картинки#шоу бизнес#Россия#автомобили#природа#фотографии#кино
#Юмор#история#дтп#прикол#авто аварии#СССР#автомир#сатира#красота#прошлое
#интересное#факты#аварии#люди#подборка#Разное#прикольные#сша#дети#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться