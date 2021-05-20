На сербской свадьбе жених пытался сбить яблоко гранатомётом

По традиции, жених должен сбить яблоко с верхушки шеста, чтобы забрать свою возлюбленную. И вот один серб подошёл к вопросу основательно, взяв ручной гранатомёт. Мужчина выстрелил из него по яблоку, но не попал. Снаряд улетел к соседям, а яблоко так и осталось висеть, передают РИА Новости.