В Москве молодая девушка обратилась в полицию, обвинив в изнасиловании 37-летнего мужчину, передаёт REN.TV. Следователи выяснили, что 18-летняя студентка приняла решение продать свою девственность. Девушка разместила объявление, указав достаточно демократичную сумму - 2 тысячи долларов.

Через две недели покупатель нашёлся. Месяц пара "сближалась", посещая рестораны и клубы. По истечении срока девушка отдалась покупателю, подарив ему свою невинность. Однако, после соития выяснилось, что денег у мужчины не оказалось.

В качестве оплаты он предложил свой Apple iPhone 12 Pro, средняя стоимость которого около 100 тысяч рублей. Несмотря на то, что стоимость телефона оказалась меньше 2000 долларов, девушка согласилась на сделку, но не стала распечатывать свой подарок.