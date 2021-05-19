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Московская студентка продала девственность за поддельный iPhone и обвинила обманщика в изнасиловании

Московская студентка продала девственность за поддельный iPhone и обвинила обманщика в изнасиловании (2 фото)

Автор:
19 мая 2021 13:25
Сообщество : Жить в России
Метки: айфон   девственность   интересное   обман   продажа   студентка   фото   
2307
2

18-летняя девушка из Москвы решила продать свою девственность и разместила в интернете сообщения. Студентка оценила свою невинность в два тысячи долларов (почти 150 тысяч рублей). Спустя две недели покупатель нашёлся, но после "сделки" заявил, что денег у него нет. В качестве оплаты он предложил свой Apple iPhone 12 Pro.

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Метки: айфон   девственность   интересное   обман   продажа   студентка   фото   
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52  комментария
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104
LasloKovach Час назад
Совсем неопытная продавщица девственности. Ну ничего, следующий раз будет требовать предоплату.
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3k
Сергей Минуту назад
Ну хоть букет не подхватил.
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3k
Сергей 3 минуты назад
Морду(девушки)в студию,а то может переплатил.
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7k
Влад 3 минуты назад
поддельная девственность за поддельный айфон. на клыка видать брала регулярно раз такое предложение выложила
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563
Остап_Бендер_Задунайский 4 минуты назад
Б*ля лучший!
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50
Сигизмунд Лазаревич 6 минут назад
оплата соответствует товару
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18
фофа 6 минут назад
А 13% государству с прибыли она выплатила?)
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3k
★Lucifer★ 8 минут назад
Нет ума - считай калека.
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3k
Севастьян 14 минут назад
Я тут подумал...если каждый раз айфоны будут поддельными,то ей проще молнию вставить,а не зашиваться.Дешево и сердито.
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1k
Mirza Huseyinov 14 минут назад
А теперь что, термин "проститутция" заменен "продажой невинности"?
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11k
Элитный тигр 18 минут назад
Как это - изнасиловал??? Все по обоюдному согласию, просто видимо мужику это не понравилось, смошенничал немного...
Так надо было подарок открывать ДО, а не ПОСЛЕ...
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10
TORNADO 22 минуты назад
Не понял. Где состав преступления? Месяц с телкой встречался, по ресторанам водил, трахнул - подарил телефон. Обычные отношения. Так любая может заявы писать.
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1k
Р Х 22 минуты назад
Ну где медведь то из кустов???
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1k
💰красава💰 Полчаса назад
Поделом шмара!
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6k
Игорь Полчаса назад
ну так и девственность на подделку никто не проверял, нужно было предоставить справку от гинеколога. А так - баш на баш.
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766
azuver Полчаса назад
Какая девственность,такой и Apple .
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−56
Владимир 36 минут назад
мужику нужно было в присутствии юриста все делать

а девушке выдать кассовый чек по завершению
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2k
Frank Borman 37 минут назад
С тех пор, как хирурги научились делать гименопластику, число невинных девственниц увеличилось в разы. Некоторые девы теряют и потом снова находят свою невинность по десятку раз, зарабатывая нехилые ништяки.
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964
Алексей 37 минут назад
ну что тут сказать.... с этого начинается, заканчивается печально!
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8k
ScorpionDS 37 минут назад
Причем тут изнасилование? Явное мошенничество, с проституткой расплатились "поддельными средствами", мужик мудак, слово нужно держать, а за услуги платить.
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3k
Виктор Штурмаревич 47 минут назад
Какое изнасилование,мошенничество максимум.
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