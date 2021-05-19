18-летняя девушка из Москвы решила продать свою девственность и разместила в интернете сообщения. Студентка оценила свою невинность в два тысячи долларов (почти 150 тысяч рублей). Спустя две недели покупатель нашёлся, но после "сделки" заявил, что денег у него нет. В качестве оплаты он предложил свой Apple iPhone 12 Pro.
В Москве молодая девушка обратилась в полицию, обвинив в изнасиловании 37-летнего мужчину, передаёт REN.TV. Следователи выяснили, что 18-летняя студентка приняла решение продать свою девственность. Девушка разместила объявление, указав достаточно демократичную сумму - 2 тысячи долларов.
Через две недели покупатель нашёлся. Месяц пара "сближалась", посещая рестораны и клубы. По истечении срока девушка отдалась покупателю, подарив ему свою невинность. Однако, после соития выяснилось, что денег у мужчины не оказалось.
В качестве оплаты он предложил свой Apple iPhone 12 Pro, средняя стоимость которого около 100 тысяч рублей. Несмотря на то, что стоимость телефона оказалась меньше 2000 долларов, девушка согласилась на сделку, но не стала распечатывать свой подарок.
Придя домой, студентка обнаружила, что её обманули. Apple iPhone 12 Pro оказался поддельным. Расстроившись, девушка обратилась в полицию. Сейчас следователи проводят проверку, уточняет Life.
На самом деле идея продажи девственности совсем не нова.
Московская студентка даже сильно продешевила, решив продать свою девственность всего за 2000 долларов. Девушка из Бельгии предложила за свою невинность 1 350 000 €.
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а девушке выдать кассовый чек по завершению