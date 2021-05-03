Жизнь в Америке начала ХХ века

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Печально, но факт: Америка начала ХХ века была куда цивилизованнее России. В 1907 году здесь появились в продаже первые пылесосы, в 1920 было уже 8 миллионов зарегистрированных автомобилистов, а в 1930-м у большинстаа были домашние телефоны - тогда как в России техническим чудом все еще оставались водопровод и лампочка Ильича. Может, поэтому простые жители Нью-Джерси в начале 1900-х выглядят так цивилизованно?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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