Жизнь в Америке начала ХХ века

Печально, но факт: Америка начала ХХ века была куда цивилизованнее России. В 1907 году здесь появились в продаже первые пылесосы, в 1920 было уже 8 миллионов зарегистрированных автомобилистов, а в 1930-м у большинстаа были домашние телефоны - тогда как в России техническим чудом все еще оставались водопровод и лампочка Ильича. Может, поэтому простые жители Нью-Джерси в начале 1900-х выглядят так цивилизованно?

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