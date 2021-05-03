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Жизнь в Америке начала ХХ века

Жизнь в Америке начала ХХ века (46 фото)

Автор:
03 мая 2021 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Нью-Джерси   ХХ век   америка   история   люди и быт   фото   фотографии   фотомир   
690
46
Печально, но факт: Америка начала ХХ века была куда цивилизованнее России. В 1907 году здесь появились в продаже первые пылесосы, в 1920 было уже 8 миллионов зарегистрированных автомобилистов, а в 1930-м у большинстаа были домашние телефоны - тогда как в России техническим чудом все еще оставались водопровод и лампочка Ильича. Может, поэтому простые жители Нью-Джерси в начале 1900-х выглядят так цивилизованно?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нью-Джерси   ХХ век   америка   история   люди и быт   фото   фотографии   фотомир   
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6  комментариев
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15k
Fat boy slim is * in a heaven 3 часа назад
Печально, но факт: городская сумашедшая опять пилит бессмысленный пост
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27k
Fat Lynx Полчаса назад
...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны...
Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами

...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны... Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами
...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны... Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами
...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны... Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами
...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны... Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами
...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны... Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами
...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны... Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами
...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны... Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами
...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны... Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами
...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны... Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами
...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны... Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами
...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны... Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами
...а в 1930-м у большинстава были домашние телефоны... Досыплю фоток пиндосов того времени с телефонами и пылесосами
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594
Александр Задорожный 44 минуты назад
То, что автор анализирует уровень цивилизованности на основании данных о количестве пылесосов на душу населения не лучшим образом характеризует автора. Я-то думал будут проанализированы данные о количестве грамотных, прочитанных книг, людей с образованием/высшим образованием, посещением театров на худой конец. У меня уже 10 лет один и тот же пылесос, и что, какой-нибудь деятель, не прочитавший за всю свою жизнь ни одной книги, но зато с обычным, моющим и роботом-пылесосом будет в три раза более "цивилизован", чем я?
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19
Елена Букреева 2 часа назад
Одевались россияне так же в то время. Пылесосов на фотках нет, зачем было о них писать? ))
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9k
Сергей Гурковский 2 часа назад
Купальные костюмы увидел. Хочу себе такую ретро штуку. Уже даже сценарий для видоса придумал. Подсказка, радио Маяк, утро.
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