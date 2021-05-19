Грустно, что сейчас нет таких детских объединений со своими правилами, уставом, со своей организованностью в жизни. Каждый как бы сам по себе...
Уже давно нет пионеров, октябрят и комсомольцев, но почему-то до сих пор в памяти многих людей живут воспоминания о том, как они носили пионерский галстук, как принимали присягу, точнее произносили клятву, как отрядами собирали макулатуру и металлолом.
19 мая 1922 года, 2-я всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.
Вы только прочтите клятву юного пионера:
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Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:
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Горячо любить и беречь свою Родину,
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Буду твёрдо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира.
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Буду честно и неуклонно выполнять законы и обычаи юных пионеров.
Разве это пустые слова? Когда человек в чём-то клянётся, он обязан перед своей совестью следовать тем словам, которые произнёс. А ведь сколько миллионов людей произносили эти слова.
Поэтому, моё мнение, что бывших пионеров быть не может!
Я родился в 1988 году и уже не успел толком пожить в СССР, не успел вступить ни в какие детские организации. Но даже я всегда знал, что есть летние пионерлагеря, которые до сих пор так и называют. И это никого не удивляет.
Грустно, что сейчас нет таких детских объединений со своими правилами, уставом, со своей организованностью в жизни. Каждый как бы сам по себе. Есть конечно детские объединения местного масштаба или максимум регионального. И то они больше держаться на каких-то единичных энтузиастах, которые, скорее всего и есть пионеры, некогда давшие клятву. Клятву горячо любить и беречь свою Родину!
Возможно, я излишне романтизирую прошлое, беря свои познания лишь из фильмов, книг и историй тех, кто сам всё это проживал. Но элементарно "сложив 2+2" можно сказать, что в Советском Союзе никогда не было тех, кто пришёл бы в школу с оружием в руках. Думаю, вы понимаете о чём я.
Детям сейчас не уделяется должного внимания в плане организации для них общественно полезных дел. У них вроде как много свободы, но через эту свободу на них льётся всякая чушь из интернета и это никак не проконтролировать.
Глупо, например, говорить, что пить вредно, а самим при этом тут же употреблять! Дети в этом случае не будут слушать слова, дети видят - дети повторяют.
В советское время ко Дню пионерии в школах проводились «Ленинские уроки», подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры и тому подобное. Также в День пионерии проводились и проводятся сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров и школьников, пионерские парады и митинги.
Сейчас, конечно, тоже во многих городах в День Пионерии различные детские организации и объединения проводят праздники и мероприятия.
А КПРФ до сих пор каждый год проводит принятие в пионеры на Красной площади. И хоть ежегодно в этой церемонии участвует более 3000 ребят, но всё это уже не имеет той глобальной системы.
И можно сказать, что вот: «Правительство во всём виновато, а мы тут совершенно не причём». А я считаю, что причём! Тут дело совершенно не в политике! Кто вот мешает нам взять и организовать субботник? Кто мешает нам взять и посадить деревья? Кто мешает нам вкопать два столба и натянуть волейбольную сетку?
Я понимаю, что проще купить планшет и этим создать досуг ребёнку. Но только вот, что оттуда польётся, мы проконтролировать не сможем.
Организация досуга наших детей сейчас - это наша забота. Как говорится, кто если не мы! Я не о государстве и политике, а о Родине. Как её не назови: Русь, СССР, Россия – это Родина.
Источник:
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Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:
горячо любить и беречь свою Родину,
жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая партия,
всегда выполнять законы пионеров Советского Союза.
За дело борьбы Коммунистической партии будь готов!
Всегда готов!
Помню её до сих пор!
Далее, в пионеры вступали абсолютно все, исключений в мои 70-е не было, т.е. в том числе и вся шпана, терроризирующая школу, забирающая копейки и младшеклассников, тоже носила красные галстуки...
"В советское время ко Дню пионерии в школах проводились «Ленинские уроки»" Наверно, только тот, кто не прошел через пионерскую организацию, может восхищаться этим бредом...
Пионерские лагеря были отличной вещью, но это была не заслуга пионерии, идеологии там практически не было (возможно, за исключением Артека или Орленка), а разумное вложение денег государством в летний отдых детей.
Насчет того сколько и как пили - так мы еще будучи пионерами складывались на спиртное и организовывали сабантуи...
Вступая в пионеры в третьем классе еще были иллюзии по поводу всей идеологии, но к концу пионерских лет тех самых иллюзий почти не осталось. Любой пионер просто мечтал достать ту самую несчастную буржуйскую жвачку, не говоря о куда более суровых вещах типа джинсов, кроссовок или дисков... Ни один пионер не слушал дома пионерские песни, ни один!
Возможно, в 20-е годы пионерами и становились исходя из убеждений, ну там "дети рабочих" как противопоставление скаутам и т.д. Но уже в 70е кроме как показухой ничем иным Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина не была...
И еще (основное). НИЧЕМ сегодняшние дети не хуже тех самых пионеров! Никак пионерская организация детей лучше не делала (как не делала их и хуже).
А так мне тоже грустно, конечно, вот только не по поводу пионерии, я тут с Аллой Борисовной согласен...
Можно сказать, что уже пень старый - а помню как его мокрого, сморщеного утягом! А на выходе совсем другого цвета, яркий, атласный...
Йэээхх...
За 88-й год не скажу... Я уже имел три профессии и трех детей, младшему 2 было уже... Но мы вот в школу с "оружием" ходили... И применяли... Рогатки, из трубочек плевались, да много чего было...
Бомбисты были, сам много разрабатывал и изготавливал, но это по людям не применяли... Огнестрел не носили, не было его тогда столько... а у кого дома было - так на месте там и изучали... было бы доступнее - не факт, что кто-то не притащил бы... Хотя... про самопалы-та забыл, носили, было... но шмалять просто так - это да, вряд ли...
Это школота... а вот захваты заложников и т.п. взрослыми (да и детьми, если Семь Симеонов считать) - этого хватало... и с жертвами...