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«Я, юный пионер СССР, клянусь горячо любить и беречь свою Родину» - клятва пионера. Как мы дошли от тимуровцев до поколения ЕГЭ

«Я, юный пионер СССР, клянусь горячо любить и беречь свою Родину» - клятва пионера. Как мы дошли от тимуровцев до поколения ЕГЭ (5 фото)

Автор:
19 мая 2021 22:21
Метки: День пионерии   дети   мысли   
205
5

Грустно, что сейчас нет таких детских объединений со своими правилами, уставом, со своей организованностью в жизни. Каждый как бы сам по себе...

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Метки: День пионерии   дети   мысли   
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17  комментариев
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442
Татьяна 4 часа назад
Я стала пионеркой в 1972 году и клятва у нас была другая!

Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:
горячо любить и беречь свою Родину,
жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая партия,
всегда выполнять законы пионеров Советского Союза.
За дело борьбы Коммунистической партии будь готов!
Всегда готов!

Помню её до сих пор!
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4k
Дмитрий Час назад
Хотелось бы узнать, как это сравнивать пионеров или тимуровцев с ЕГЭ? Типа экзамены в институте с комсомолом? Можно спорить о том, почему ввели ЕГЭ и какие у него недостатки, но смешивать с идеологией просто глупо.
Далее, в пионеры вступали абсолютно все, исключений в мои 70-е не было, т.е. в том числе и вся шпана, терроризирующая школу, забирающая копейки и младшеклассников, тоже носила красные галстуки...
"В советское время ко Дню пионерии в школах проводились «Ленинские уроки»" Наверно, только тот, кто не прошел через пионерскую организацию, может восхищаться этим бредом...
Пионерские лагеря были отличной вещью, но это была не заслуга пионерии, идеологии там практически не было (возможно, за исключением Артека или Орленка), а разумное вложение денег государством в летний отдых детей.
Насчет того сколько и как пили - так мы еще будучи пионерами складывались на спиртное и организовывали сабантуи...
Вступая в пионеры в третьем классе еще были иллюзии по поводу всей идеологии, но к концу пионерских лет тех самых иллюзий почти не осталось. Любой пионер просто мечтал достать ту самую несчастную буржуйскую жвачку, не говоря о куда более суровых вещах типа джинсов, кроссовок или дисков... Ни один пионер не слушал дома пионерские песни, ни один!
Возможно, в 20-е годы пионерами и становились исходя из убеждений, ну там "дети рабочих" как противопоставление скаутам и т.д. Но уже в 70е кроме как показухой ничем иным Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина не была...
И еще (основное). НИЧЕМ сегодняшние дети не хуже тех самых пионеров! Никак пионерская организация детей лучше не делала (как не делала их и хуже).

А так мне тоже грустно, конечно, вот только не по поводу пионерии, я тут с Аллой Борисовной согласен...
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472
Алексей Час назад
а меня в пионеры в зоологическом музее принимали))
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1k
Pioner76 Час назад
Я дал клятву и всегда держусь ее, хотя уже 30 лет нет той Великой Страны. И мой ник Пионер76 не просто так. Всех с спраздником.
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15k
Dr.CrAzY Час назад
Первоя вещь, которую я начал гладить сам - был пионерский галстук!
Можно сказать, что уже пень старый - а помню как его мокрого, сморщеного утягом! А на выходе совсем другого цвета, яркий, атласный...
Йэээхх...
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27k
lem02 2 часа назад
Прогресс продвигают не шеренги одинаково одетых людей, а индивидуумы и личности.
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121
tutu 3 часа назад
афтар, ты сам то сможешь сдать ЕГЭ? а то только пи.здешь пустой на эту тему, которую ты вообще не знаешь
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417
Биолось 4 часа назад
Один известный персонаж, чья фамилия начинается на "П", а заканчивается на "утин" когда-то тоже клялся такими словами...
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8k
Шурум-бурум 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Пост - говно, текст клятвы - придуман. Копипастер - полный димон!
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14k
Corvus Corax 4 часа назад
"в Советском Союзе никогда не было тех, кто пришёл бы в школу с оружием в руках"
За 88-й год не скажу... Я уже имел три профессии и трех детей, младшему 2 было уже... Но мы вот в школу с "оружием" ходили... И применяли... Рогатки, из трубочек плевались, да много чего было...

Бомбисты были, сам много разрабатывал и изготавливал, но это по людям не применяли... Огнестрел не носили, не было его тогда столько... а у кого дома было - так на месте там и изучали... было бы доступнее - не факт, что кто-то не притащил бы... Хотя... про самопалы-та забыл, носили, было... но шмалять просто так - это да, вряд ли...
Это школота... а вот захваты заложников и т.п. взрослыми (да и детьми, если Семь Симеонов считать) - этого хватало... и с жертвами...
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