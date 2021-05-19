Разве это пустые слова? Когда человек в чём-то клянётся, он обязан перед своей совестью следовать тем словам, которые произнёс. А ведь сколько миллионов людей произносили эти слова.

Поэтому, моё мнение, что бывших пионеров быть не может!

Я родился в 1988 году и уже не успел толком пожить в СССР, не успел вступить ни в какие детские организации. Но даже я всегда знал, что есть летние пионерлагеря, которые до сих пор так и называют. И это никого не удивляет.

Грустно, что сейчас нет таких детских объединений со своими правилами, уставом, со своей организованностью в жизни. Каждый как бы сам по себе. Есть конечно детские объединения местного масштаба или максимум регионального. И то они больше держаться на каких-то единичных энтузиастах, которые, скорее всего и есть пионеры, некогда давшие клятву. Клятву горячо любить и беречь свою Родину!