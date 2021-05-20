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Тест по истории СССР

Тест по истории СССР

Автор:
20 мая 2021 10:55
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Тесты   ностальгия   тест   тесты по истории   тесты по истории СССР   
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В этом тесте придётся вспомнить не только ключевые события и самые важные даты.
Сколько республик первоначально вошло в состав СССР в 1922 году?
Сколько республик первоначально вошло в состав СССР в 1922 году?
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Кто изображён на фотографии рядом с Иосифом Сталиным?
Кто изображён на фотографии рядом с Иосифом Сталиным?
Вячеслав Молотов
Георгий Маленков
Лев Троцкий

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В какие годы шла советско-финская война?
В какие годы шла советско-финская война?
1937-1938
1937-1939
1939-1940
1940-1941

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Какая из республик СССР имела такой флаг с 1953 по 1990 годы?
Какая из республик СССР имела такой флаг с 1953 по 1990 годы?
Латвийская ССР
Эстонская ССР
Литовская ССР
Украинская ССР
В какие годы стала проводиться политика коллективизации сельского хозяйства — объединение всех крестьянских хозяйств в централизированные колхозы?
В какие годы стала проводиться политика коллективизации сельского хозяйства — объединение всех крестьянских хозяйств в централизированные колхозы?
В начале 1920-х годов
В начале 1930-х годов
Во второй половине 1940-х годов

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С 5 июля по 23 августа 1943 года проходило это важное сражение:
С 5 июля по 23 августа 1943 года проходило это важное сражение:
Битва на Курской дуге
Битва за Днепр
Сталинградская битва

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29 августа 1949 года произошло это важное для СССР событие:
29 августа 1949 года произошло это важное для СССР событие:
Успешное испытание первой советской атомной бомбы
Запуск первой атомной электростанции
Первый запуск космического спутника

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Какая организация была создана в противовес НАТО при содействии СССР?
Какая организация была создана в противовес НАТО при содействии СССР?
Организация Пражского договора
Организация Варшавского договора
Организация Будапештского договора
Организация Рижского договора

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В каком году произошла Чернобыльская катастрофа?
В каком году произошла Чернобыльская катастрофа?
1984
1985
1986
1988

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Каким словами заканчивается текст гимна СССР образца 1977-1991 годов?
Каким словами заканчивается текст гимна СССР образца 1977-1991 годов?
Партия Ленина — сила народная Нас к торжеству коммунизма ведёт!
Знамя советское, знамя народное, Пусть от победы к победе ведёт!
Славься, Отечество наше свободное, Дружбы народов надёжный оплот!

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В каком году СССР запустил первый искусственный спутник Земли?
В каком году СССР запустил первый искусственный спутник Земли?
1957
1959
1961

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Сколько всего конституций было принято в СССР за весь период существования страны?
Сколько всего конституций было принято в СССР за весь период существования страны?
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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 12, осталось 12 вопросов.

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Метки: СССР   Тесты   ностальгия   тест   тесты по истории   тесты по истории СССР   
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58k
Jora Kykynaher 22 минуты назад
Из 12 вопросов ответили верно на 11.
Флаг не угадал. Перепутал с Латвийской ССР. Очень похожи.
Флаг ЛатССР:
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5k
Константин Безумов Минуту назад
11.
Поторопился не дочитав вопрос про республики.
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30k
Volga_34 Минуту назад
Блин, на "прибалтах "подорвался.."
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6k
Ivan 5 минут назад
7...
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69k
Иван 9 минут назад
Из 12 ответил на 11 - с прибалтийскими шпротами не угадал. Они мне все на 1 лицо, хрен разберешь, кто из них кто.
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4k
Наталья 12 минут назад
9 верно. тоже не плохо. Конституции, флаг и Мотов подвели
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