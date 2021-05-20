Тест по истории СССР

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В этом тесте придётся вспомнить не только ключевые события и самые важные даты.
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Флаг не угадал. Перепутал с Латвийской ССР. Очень похожи.
Флаг ЛатССР:
Поторопился не дочитав вопрос про республики.