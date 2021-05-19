7 интересных вещей, которые были произведены в Советском Союзе

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Интересное из произведенного в СССР.
От робота до фарфоровых статуэток.
От робота до фарфоровых статуэток.
1.
1. Аэросани «Север-2»
Советские аэросани «Север-2» были разработаны в 1959 году конструкторским бюро АО «Камов». Данная конструкция предназначалась для северных районов страны в периоды зимнего бездорожья. Аэросани, средняя скорость которых составляла около 30 километров в час, обслуживали населённые пункты по берегам Лены, Оби и Печоры.
Советские аэросани «Север-2» были разработаны в 1959 году конструкторским бюро АО «Камов». Данная конструкция предназначалась для северных районов страны в периоды зимнего бездорожья. Аэросани, средняя скорость которых составляла около 30 километров в час, обслуживали населённые пункты по берегам Лены, Оби и Печоры.
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4.
2. Советские роботы.
Первый советский робот, получивший название «В2М», был создан в 1936 году школьником Вадимом Мацкевичем. Впоследствии Вадим Мацкевич стал примером для новых поколений изобретателей: на основе «В2М» на станции юных техников школьники собрали робота-гиганта.
А робот, как устройство в классическом понимании, был создан в 1966 году в воронежском институте ЭНИКмаш – это был автоматический манипулятор для переноса и укладывания металлических листов.
Первый советский робот, получивший название «В2М», был создан в 1936 году школьником Вадимом Мацкевичем. Впоследствии Вадим Мацкевич стал примером для новых поколений изобретателей: на основе «В2М» на станции юных техников школьники собрали робота-гиганта.
А робот, как устройство в классическом понимании, был создан в 1966 году в воронежском институте ЭНИКмаш – это был автоматический манипулятор для переноса и укладывания металлических листов.
7.
3. Фарфоровые статуэтки Белки и Стрелки
В 1960 году советские собаки-космонавты Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полёт и успешно вернулись на Землю. В честь этого знаменательного события эти очаровательные собаки были увековечены на плакатах, марках, открытках, фантиках и на других вещах. В честь них даже наладили выпуск необычных фарфоровых статуэток в стиле Гжель.
В 1960 году советские собаки-космонавты Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полёт и успешно вернулись на Землю. В честь этого знаменательного события эти очаровательные собаки были увековечены на плакатах, марках, открытках, фантиках и на других вещах. В честь них даже наладили выпуск необычных фарфоровых статуэток в стиле Гжель.
10.
4.
Советский радиоинженер и популяризатор радиотехники, изобретатель. Известен как создатель носимого дуплексного переносного радиотелефона ЛК-1.
4 ноября 1957 года получил патент № 115494 на «Устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи», в котором были изложены принципиальные основы мобильной телефонии, компрессия и декомпрессия сигналов, принципиальная схема мобильного телефонного устройства.
Советский радиоинженер и популяризатор радиотехники, изобретатель. Известен как создатель носимого дуплексного переносного радиотелефона ЛК-1.
4 ноября 1957 года получил патент № 115494 на «Устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи», в котором были изложены принципиальные основы мобильной телефонии, компрессия и декомпрессия сигналов, принципиальная схема мобильного телефонного устройства.
11.
В 1957 году Куприянович публично показал сделанный им работающий опытный образец автоматического мобильного телефона ЛК-1 весом 3 кг; уже через год был опытный образец весом всего 500 грамм, а в 1961 году устройство, которое Куприянович называл радиофоном, весил всего 70 грамм. Радиофон связывался с городской телефонной станцией через базовую станцию (автоматическая телефонная радиостанция, АТР).
12.
5. Игра Тетрис
Удивительно или нет, но знакомая многим компьютерная игра Тетрис была первоначально придумана и разработана советским программистом Алексеем Пажитновым. Она была выпущена 6 июня 1984 года. Первоначальная версия игры была написана на языке Паскаль для компьютера «Электроника-60».
Для IBM PC игра была переписана на Turbo Pascal 16-летним школьником Вадимом Герасимовым.
Коммерческая версия игры была выпущена американской компанией Spectrum HoloByte. По количеству проданных коммерческих версий «Тетрис» превосходит любую другую компьютерную игру в истории.
Удивительно или нет, но знакомая многим компьютерная игра Тетрис была первоначально придумана и разработана советским программистом Алексеем Пажитновым. Она была выпущена 6 июня 1984 года. Первоначальная версия игры была написана на языке Паскаль для компьютера «Электроника-60».
Для IBM PC игра была переписана на Turbo Pascal 16-летним школьником Вадимом Герасимовым.
Коммерческая версия игры была выпущена американской компанией Spectrum HoloByte. По количеству проданных коммерческих версий «Тетрис» превосходит любую другую компьютерную игру в истории.
13.
6. Персональный компьютер «Агат»
«Агат» был первым советским серийным персональным компьютером, который позиционировался как учебный компьютер. Он был разработан в 1981—1983 годах в Научно-исследовательском институте вычислительных комплексов (НИИВК). В своё время Агат представлял собой весьма выгодное в ценовом плане решение: его стоимость была в несколько раз ниже любой другой промышленно выпускаемой на тот момент ЭВМ.
«Агат» был первым советским серийным персональным компьютером, который позиционировался как учебный компьютер. Он был разработан в 1981—1983 годах в Научно-исследовательском институте вычислительных комплексов (НИИВК). В своё время Агат представлял собой весьма выгодное в ценовом плане решение: его стоимость была в несколько раз ниже любой другой промышленно выпускаемой на тот момент ЭВМ.
14.
7. Амфибийный «Катомобиль»
«Катомобиль» был спроектирован конструкторами из Кривого Рога братьями Демидовыми. Это был легковой автомобиль на суше, превращающийся в катамаран на воде.
«Катомобиль» приводился в движение двигателем от мотоцикла «Урал», дополненным принудительной системой охлаждения от «Запорожца», а также использовал многие другие детали ЗАЗ 966.
«Катомобиль» был спроектирован конструкторами из Кривого Рога братьями Демидовыми. Это был легковой автомобиль на суше, превращающийся в катамаран на воде.
«Катомобиль» приводился в движение двигателем от мотоцикла «Урал», дополненным принудительной системой охлаждения от «Запорожца», а также использовал многие другие детали ЗАЗ 966.
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Метки: СССР изобретения интересно фотографии
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