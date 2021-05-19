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7 интересных вещей, которые были произведены в Советском Союзе

7 интересных вещей, которые были произведены в Советском Союзе (15 фото)

Автор:
19 мая 2021 20:51
Метки: СССР   изобретения   интересно   фотографии   
914
15
Интересное из произведенного в СССР.
От робота до фарфоровых статуэток.
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Метки: СССР   изобретения   интересно   фотографии   
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5  комментариев
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8k
Andrei 6 часов назад
Э, а кроме тетриса, есть что-нибудь реальное?
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32
Блин! Когда же я сдохну? Andrei 6 часов назад
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10k
Bill 6 часов назад
Цитата: Первоначальная версия игры Тетрис была написана на языке Паскаль для компьютера «Электроника-60». А вот тут есть сомнения...
- Когда я впервые увидел Тетрис на Электронике-60 - компилятора Паскаль для неё еще не существовало
- Пажитнов действительно написал несколько игр на Паскале, это был "Microsoft Entertainment Pack: The Puzzle Collection". Но это было уже после его переезда в США. И там не было Тетриса.
- Пажитнов оставил после себя в Москве команду программистов. Мы обращались к ним с предложением портировать Тетрис на другие платформы. И каждый раз получали сорцы игрушки на языке С++.
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