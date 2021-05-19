7 интересных вещей, которые были произведены в Советском Союзе

13.

6. Персональный компьютер «Агат»

«Агат» был первым советским серийным персональным компьютером, который позиционировался как учебный компьютер. Он был разработан в 1981—1983 годах в Научно-исследовательском институте вычислительных комплексов (НИИВК). В своё время Агат представлял собой весьма выгодное в ценовом плане решение: его стоимость была в несколько раз ниже любой другой промышленно выпускаемой на тот момент ЭВМ.