Британец делает потрясающие фотографии с помощью дрона

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Ли Мамфорд - пилот из Великобритании, который посетил более 40 стран и видел одни из самых живописных мест на Земле. Было бы неправильно не поделиться этой красотой с другими, поэтому в какой-то момент он начал совмещать работу и хобби - дрон-фотографию.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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