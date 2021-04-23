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Британец делает потрясающие фотографии с помощью дрона

Британец делает потрясающие фотографии с помощью дрона (31 фото)

Автор:
23 апреля 2021 14:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: аэрофото   аэрофотография   вид с воздуха   дрон-фотография   живописные фото   красота природы   
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Ли Мамфорд - пилот из Великобритании, который посетил более 40 стран и видел одни из самых живописных мест на Земле. Было бы неправильно не поделиться этой красотой с другими, поэтому в какой-то момент он начал совмещать работу и хобби - дрон-фотографию.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аэрофото   аэрофотография   вид с воздуха   дрон-фотография   живописные фото   красота природы   
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1  комментарий
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3k
avix Час назад
Хорошие снимки. Многие сделаны не с дрона, а просто на камеру.
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