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25 великолепных снимков, сделанных с помощью дрона

25 великолепных снимков, сделанных с помощью дрона

Автор:
18 октября 2022 17:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Красота с высоты   аэроснимки   аэрофотографии   аэрофотография   с высоты   с высоты птичьего полета   снимки с дрона   фотографии с высоты птичьего полёта   
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Профессиональный аэрофотограф Генри До даёт нам возможность взглянуть на мир с высоты птичьего полёта и увидеть его совершенно по-новому. Он мастерски управляет дронами и получает удивительные результаты. А после обработки его фотографии становятся еще интереснее!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Красота с высоты   аэроснимки   аэрофотографии   аэрофотография   с высоты   с высоты птичьего полета   снимки с дрона   фотографии с высоты птичьего полёта   
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5  комментариев
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856
Arti 4 часа назад
Да нет, вот пара великолепных снимков, сделанных с помощью дрона
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18k
Жан Батист Эмануэль Зорг Полчаса назад
Большая часть фото не соответствует контексту заголовка. Статья кликбейт, такие банить нужно. Ну или хотя бы заставлять автора менять название на соответствующее контексту.
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87k
parallax 3 часа назад
17. Необычный вид сверху.

Перевёрнутое фото. О-очень необычно.
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1k
Шурман 5 часов назад
Сейчас в Европе трудно летать , были в июне в Португалии так менты меня предупредили если хочешь рыбачить с Дрона то иди на скалы , даже если дикий пляж запуск запрещен , спор начался с того что у меня есть разрешение на полеты и европейская лицензия но увы , в Латвии на судака нарвался он с топором выбежал хотя я озеро снимал и закат на высоте 250-300 может и больше . Зато дома в Бельгии или на севере Франции проблем вообще нет , в Андорре снимал свое катание так там спасатели просили видео показать :) один говорит вот хотел давно купить а теперь точно куплю .
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