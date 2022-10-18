25 великолепных снимков, сделанных с помощью дрона

393
26
Профессиональный аэрофотограф Генри До даёт нам возможность взглянуть на мир с высоты птичьего полёта и увидеть его совершенно по-новому. Он мастерски управляет дронами и получает удивительные результаты. А после обработки его фотографии становятся еще интереснее!
1. Венгрия
«Этот мемориал вдоль реки Дунай в Будапеште показывает 60 случайных пар обуви от мужчин, женщин, детей и младенцев как мрачное напоминание о темном моменте в истории».
×
×
10. Германия
«Более тысячи ящиков с напитками простаивают возле фабрики в ожидании доставки измученным жаждой клиентам по всей Германии в жаркие летние месяцы. Каждый крошечный и красочный прямоугольник внизу вмещает 20 бутылок лучшего немецкого пива».
22. До и после
«Знаменитый памятник в Париже, Триумфальная арка, после того, как ее обернули тканью площадью 25 000 квадратных метров».
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 27 лучших снимков с конкурса аэрофотографии Agora #Aerial2020
- Самый симметричный город в мире: аэроснимки Барселоны, от которых захватывает дух
- От гор до моря: потрясающие американские пейзажи с высоты птичьего полета
- Офис мечты: пилот снимает потрясающие фотографии прямо из своей кабины
- Вид сверху: как видит мир румынский фотограф Ови Поп
Метки: Красота с высоты аэроснимки аэрофотографии аэрофотография с высоты с высоты птичьего полета снимки с дрона фотографии с высоты птичьего полёта
Новости партнёров
Перевёрнутое фото. О-очень необычно.