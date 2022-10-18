25 великолепных снимков, сделанных с помощью дрона

Профессиональный аэрофотограф Генри До даёт нам возможность взглянуть на мир с высоты птичьего полёта и увидеть его совершенно по-новому. Он мастерски управляет дронами и получает удивительные результаты. А после обработки его фотографии становятся еще интереснее!

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1. Венгрия 0 Источник: «Этот мемориал вдоль реки Дунай в Будапеште показывает 60 случайных пар обуви от мужчин, женщин, детей и младенцев как мрачное напоминание о темном моменте в истории».

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2. Швейцария 0 Источник:

3. Германия 0 Источник:

4. Му! 0 Источник:

5. Барселона днем и ночью 0 Источник:

6. Одинокая лодка 0 Источник:

7. Творение Земли и творение человека 0 Источник:

8. Смена сезонов 0 Источник:

9. Ломбард-стрит, Сан-Франциско 0 Источник:

10. Германия 0 Источник: «Более тысячи ящиков с напитками простаивают возле фабрики в ожидании доставки измученным жаждой клиентам по всей Германии в жаркие летние месяцы. Каждый крошечный и красочный прямоугольник внизу вмещает 20 бутылок лучшего немецкого пива».

11. Тюльпаны 0 Источник:

12. Петля 0 Источник:

13. Париж - безлюдный и наполненный жизнью 0 Источник:

14. Испарительные калийные пруды в штате Юта 0 Источник:

15. Параллельная вселенная 0 Источник:

16. Береговая линия 0 Источник:

17. Необычный вид сверху 0 Источник:

18. Граница каменных джунглей 0 Источник:

19. Пусть этот свет сияет во тьме 0 Источник:

20. Дорога 0 Источник:

21. Шлюзовые ворота 0 Источник:

22. До и после 0 Источник: «Знаменитый памятник в Париже, Триумфальная арка, после того, как ее обернули тканью площадью 25 000 квадратных метров».

23. Ярко-розовый 0 Источник:

24. Площадь Вогезов, Париж 0 Источник: