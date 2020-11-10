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В Сети нашли и затравили девушку, обнародовавшую видео с Дзюбой

В Сети нашли и затравили девушку, обнародовавшую видео с Дзюбой (11 фото)

Автор:
10 ноября 2020 18:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дзюба   видео   интимный рэкет   ролик   скандал   футбол   
1610
11
Ролик с участием спортсмена опубликовала Наталья Веретенникова - девушка пожаловалась на непонимание и даже травлю со стороны поклонников футболиста. Интересно, а чего она ожидала?

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Метки: Дзюба   видео   интимный рэкет   ролик   скандал   футбол   
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848
Шурман Час назад
Честно если бы она мне позвонила то у меня бы ни встал :))) простите я как вижу партахи на девушках то сразу перестает стоять :)
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18k
Matrosskin 5 минут назад
Детский сад. "Марья Ивановна, а Федя покакал" "Ой смотрите, Дзюба подрочил" - новости одного масштаба. Не, ну глядя на эту чувырлу - да, капитанства его за дело лишили, нельзя быть таким тупым - и снимать себя на видео странно, а уж отправлять вот такому чудовищу... Но и всё на этом. Подрочил или зубы почистил - да кому какое дело-то, я понять никак не могу. Ладно он бы Черчесову подрочил, или стоя посреди поля передёрнул - ну да, скандал. А так...
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2k
Славик 13 минут назад
На какую нахер защиту Дзюбы многие встали? Как Ефремова защищать? Это, блин, женатый человек, у которого есть дети. Какая нахер защита?
Я в сотый раз повторюсь, что осуждают не за сам факт самоудовлетворения, а за его запись.
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303
Алиса Полчаса назад
Мужики, ну вот честно- кто из вас не дрочил?
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303
Алиса Tuskub 19 минут назад
Так поддержите это зеркало...

Приготовте свои кричалки в ответ, нарисуйте свои банеры, дайте пидзулей, наконец, но поддержите Человека в трулную минуту.

Или вы не русские?
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6k
Вася Алиса 16 минут назад
полный вопрос должен звучать так "Мужики, ну вот честно- кто из вас не дрочил на этой неделе ?"
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2k
Tuskub Алиса 16 минут назад
)))))))))))))))))))))))))))))))))
А это как??
"Мы дрочим с тобой"
"От дрочева волосы не растут на ладонях?"
"Дрочат все, даже ты"
и т.д.
..............
Алиса! Лучше бы Вы молчали...
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303
Алиса Tuskub 13 минут назад
Лучше бы молчала
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2k
Tuskub Алиса 6 минут назад
)) это да.. я хоть и не футбольный фанат, но капитан - он на то и "капитан", а не "дрочилло в эфире"...Этот дрочащий балбес нанес "Зениту" многомиллионные потери. Как финансовые, так и имидживые... И, что самое плохое, ни он, ни его "защитники" этого так и не поняли говоря о его персональном "праве дрочить"....
#ФУБЛЯ
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1k
Albigoec Полчаса назад
АУ!!! Все те, кто защищал Дзюбиньо, где Вы? Где все наши "звезды" говорившие, что он там с женой?
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169
Аня 39 минут назад
Фу какая гадость, вся в наколках как зэк, не мытая бошка в колтунах с блохами.. как такое можно было к себе близко подпустить!
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7k
ГородДомов 51 минуту назад
на эту индийскую корову только дрочить .
е. бать её не надо ... она же замычит
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682
Денис Ануфриев ГородДомов 41 минуту назад
нуды,вона и кольцо в носу,правда как у быка
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235
Brontozavr1 51 минуту назад
Свяжешься с проституткой, получишь проблемы. Иногда триппер, а иногда вот так с работы попрут. Вкус у него экзотический. Видео и правда отвратительное. Особенно этот его взгляд, стон и движения языком. Дурачок.
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3k
Александр 53 минуты назад
Вот теперь немного разочарован.Дзюба,ну есть же порнохаб!Зачем дрочить на это убожество?
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294
евгений 54 минуты назад
Теперь они просто обязаны послать совместное видео, где дзюбят друг другу
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1k
Гур 54 минуты назад
Ну....Дзюба в голову ест и иногда мячик головой пинает...
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24k
Aqueronte 56 минут назад
Уж лучше подрочить чем это пугало трахнуть.
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1k
Radugananebe 59 минут назад
Да уж , припиарилась она неплохо. А вкус у футболиста и правда странный.
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1k
Буратино Radugananebe 22 минуты назад
не на мужиков/детей и ладно, ну а то, что баба на любителя дело десятое.
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