В Сети нашли и затравили девушку, обнародовавшую видео с Дзюбой

Веретенникова снимается неглиже, либо в минимуме одежды. Не станем морализировать, однако после публикации ею ролика, интернет-сообщество рассверипело и затравило татуированную девицу. Та сначала попыталась оправдаться, однако зачем нужно было предавать огласке их отношения, так и осталось невыясненным: "Знаете, друзья, после этого видео с Дзюбой мне пришло очень много сообщений от мужской части о том, что это видео очень отвратительное, что Дзюба тоже очень отвратительный. <...> Что вам хочу сказать: видео просто прекрасное, поверьте мне... Ну, серьёзно! Прекрасное видео. Ничего плохого не вижу".