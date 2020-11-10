В Сети нашли и затравили девушку, обнародовавшую видео с Дзюбой

Ролик с участием спортсмена опубликовала Наталья Веретенникова - девушка пожаловалась на непонимание и даже травлю со стороны поклонников футболиста. Интересно, а чего она ожидала?
Скандал вокруг 32-летнего футболиста и не думает заканчиваться. После публикации в Сети его видео с интимным содержанием карьера спортсмена пошла под откос (тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Артема на ноябрьские сборы, спортсмен пропустит аж три игры), что чрезвычайно расстроило поклонников Дзюбы.
Многие публичные люди встали на его защиту, и, конечно, всем было интересно, кто же догадался выставить этот ролик, не предназначенный для глаз общественности, на всеобщее обозрение?
Оказалось, что это дело рук блогера Натальи Веретенниковой. Именно с ней общался Артем в тот самый день.
Уроженка ЕАО Веретенникова сейчас живет в Индии, и, судя по ее аккаунтам в соцсетях и провокационным фото и роликам в них, зарабатывает древним как мир способом. Возможно, слегка модифицированным, так сказать, с учетом времени.
Веретенникова снимается неглиже, либо в минимуме одежды. Не станем морализировать, однако после публикации ею ролика, интернет-сообщество рассверипело и затравило татуированную девицу. Та сначала попыталась оправдаться, однако зачем нужно было предавать огласке их отношения, так и осталось невыясненным: "Знаете, друзья, после этого видео с Дзюбой мне пришло очень много сообщений от мужской части о том, что это видео очень отвратительное, что Дзюба тоже очень отвратительный. <...> Что вам хочу сказать: видео просто прекрасное, поверьте мне... Ну, серьёзно! Прекрасное видео. Ничего плохого не вижу".
После тонны негатива, который вылили поклонники Дзюбы на Веретенникову в ее аккаунте Инстаграм, девушка закрыла свою страницу. Однако ей продолжают писать в ВК. И эти комментарии учтивостью не отличаются - впрочем, было бы сложно ожидать чего-то иного.
Некоторые заметили, что футболист в случившемся виноват сам. Пользователи также отметили странный вкус Дзюбы, о котором, впрочем, не спорят.
Ещё раз доказывает, что Дзюба непутёвый и всегда будет вляпываться во всякие глупые ситуации! Отправлять видео, той которая сама себя выкладывает... так для неё это вообще ничего такого - ну подрочил— Marita Covarrubias (@S__Davy) November 10, 2020
Считаю её идиоткой.... Он в Москве она в Индии.— Albi. G (@Albi73625038) November 10, 2020
Она его спровоцировала на это и показывая свои прелести, он у нее на поводу пошел...
А это Идиотка захотела чтобы все знали с кем он общается. Выставила себя шлюхой и бедного футболиста... Очень жалко парня.
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Я в сотый раз повторюсь, что осуждают не за сам факт самоудовлетворения, а за его запись.
Приготовте свои кричалки в ответ, нарисуйте свои банеры, дайте пидзулей, наконец, но поддержите Человека в трулную минуту.
Или вы не русские?
А это как??
"Мы дрочим с тобой"
"От дрочева волосы не растут на ладонях?"
"Дрочат все, даже ты"
и т.д.
..............
Алиса! Лучше бы Вы молчали...
#ФУБЛЯ
е. бать её не надо ... она же замычит